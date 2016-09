Bilbao, capital del running

Para desconectar, para sentirse mejor, como parte de una dieta, para socializar... Cada vez son más los que día a día, por diferentes razones, sucumben al fenómeno running, un deporte que se ha puesto de moda en los últimos años inundando de corredores y carreras populares cada fin de semana todos los rincones de España. En la capital vizcaína se celebran varias a lo largo del año, una lista a la que se sumará el domingo 18 de septiembre una muy especial, la 20 km Bilbao Banco Santander. Una prueba que recorrerá el entorno de la ría y varios de los puntos más emblemáticos de la Villa, además de nuevos espacios para la práctica del deporte, como Zorrozaurre.

Una cita que nace con la vocación de ser el punto de encuentro de todos los que disfrutan calzándose unas zapatillas y saliendo a correr, sea cual sea su preparación y nivel. Ellos serán los principales protagonistas de un fin de semana intenso. Y es que esta prueba se encuadra dentro de la quinta edición de ‘Dibertigarria’, un proyecto lúdico organizado por EL CORREO que reúne junto a las aguas del Nervión, en la explanada del Museo Marítimo, un amplio y variado programa de actividades para todos los públicos.

La prueba surge como «un complemento» a esa «atractiva y sugerente oferta», y como resaltó ayer en su presentación el director general de este diario, Iñigo Barrenechea, «no va a ser una carrera más». Y es que la voluntad de todos es hacerla crecer convirtiéndola en «una cita ineludible dentro del calendario», por lo que el trato que se dispensará a todos los participantes será exquisito, el mismo tanto para los más profesionales como para los recién llegado a este mundillo. Entre otras muchas cosas se habilitará para ellos un parking gratuito en el centro comercial Zubiarte, dispondrán de un dorsal-chip con tiempos cada 5 kilómetros, disponibilidad de duchas en el polideportivo de Deusto, así como servicio de guardarropa, y podrán disfrutar de una zona privada tras la meta en la que recuperarse con avituallamiento y masajes.

Un espectáculo con el que se abrirá esta temporada el telón de las pruebas de media y larga distancia, por lo que desde la organización apuntan que el arco de salida dejará a muchos boquiabiertos. Éste estará situado en Gran Vía, próximo al Sagrado Corazón, donde también finalizará la carrera, la que contará con dos distancias diferentes para adaptarse a los niveles de cada uno de los participantes, con salidas en cajones por tiempos y liebres. En la prueba reina, la de los 20 kilómetros, los runners deberán completar dos vueltas a un circuito que partirá al inicio dirección San Mamés, bordeándolo hacia Olabeaga, antes de recorrer toda esa margen de la ría hasta el Ayuntamiento, donde cruzarán en el puente hasta llegar al del Euskalduna, y de ahí irán en dirección al punto de partida, donde finalizarán los que han elegido la opción de 10 kilómetros. El resto seguirán atravesando el parque de Doña Casilda por Abandoibarra hasta el Arenal, antes de cruzar de nuevo de margen en dirección a Zorrozaurre, donde girarán para afrontar ya los últimos metros hasta la línea de meta.

De momento son ya en torno a 2.000 los corredores que se han inscrito, el 30 % mujeres. Poco más de la mitad del total se han decantado por los 10 kilómetros. Gran parte de los participantes llegarán desde diversos puntos de Bizkaia pero también son muchos los que se acercarán desde territorios como Cantabria, Guipuzcoa, Álava o Navarra. También habrá madrileños, catalanes, canarios, gallegos, asturianos e incluso algún que otro estadounidense, ruso, portugués, colombiano, francés y argentino. El plazo para sumarse a esta fiesta del running permanecerá abierto hasta el lunes 12 de septiembre, en la web de la prueba (www.20kmbilbao.com). El precio es de 18 o 25 euros, dependiendo de la distancia elegida. Todos nada más llegar a meta recibirán un diploma con su tiempo.

Conferencias y espectáculos

Dos de los corredores que ya han confirmado su presencia el próximo domingo 18 son el cocinero Fernando Canales, que protagonizará un reto solidario, y Martín Fiz, medallista olímpico y uno de los mejores maratonianos españoles. Ambos estuvieron en la presentación de esta cita deportiva que ha tenido lugar hoy en una de las sedes del Banco Santander en Bilbao, a la que asistieron también la directora territorial de la entidad Patricia Arias, quien destacó la implicación que realizan desde los últimos años en el ámbito deportivo, fomentando y apoyando su práctica; José Ramón Bastida de Intersport, Estibaliz Castro de Hyunbisa, Álvaro Ortega de Vodafone y la concejala de Deportes del Ayuntamiento Ohiane Agirregoitia. Ésta aplaudió el «refuerzo» que supone la carrera 20km en el programa de Dibertigarria, que ya anteriormente estaba considera como «un muy buen plan».

Un intenso fin de semana lleno de actividades para los más pequeños, como escuelas de pesca o piraguas, en el que habrá espacio para la música con conciertos, entre ellos el que ofrecerá Manel Fuentes y su banda Spring’s Team. También estará presente la gastronomía con ‘Gastro Running’. En torno a este deporte girarán además las charlas gratuitas que expertos en la materia, como la traitleta profesional Zuriñe Rodríguez, ofrecerán en el auditorio del Museo Marítimo. Tres días en los que Bilbao será sin duda la capital de los corredores.

«Mi reto es terminarla, pero sobre todo disfrutar», dice Canales

La organización de esta prueba se propuso darle un toque solidario eligiendo en cada edición un personaje conocido y no relacionado con el deporte que se preparara para realizar la carrera, donando un euro de cada inscripción a la institución que éste escogiera. El reto fue aceptado por el cocinero Fernando Canales, quien se ha decantado por la Fundación Vicente Ferrer, de la que es padrino. «Cuando me llamó EL CORREO y me propuso hacer 20 kilómetros dije que no. Con veinte años corrí un maratón pero llevo otros veinticinco sin practicar nada de deporte. La profesión de cocinero en mi nivel es muy exigente. Luego me dijeron que me animara con la de 10 y con entrenador y acepté», declaró, adaptándose muy rápido. «Me sorprendí porque correr no es correr. Empecé poco a poco y fue facilísimo, mi cuerpo lo ha interiorizado y la carrera para mí ya está hecha. Ha sido una experiencia impresionante». El chef está muy ilusionado por completar una prueba en la que se ha marcado como objetivo «terminar y sobre todo disfrutar». «No voy a sufrir, el trabajo ya está hecho». Esta aventura que empezó hace unos tres meses con el entrenador Imanol Loizaga le ha permitido darse cuenta de lo que hay detrás de este fenómeno. «Muchas personas de mi edad quieren empezar a correr. Me he dado cuenta de que el running socializa mucho y también genera mucho turismo y negocio en los restaurantes».

«El running es un hábito de vida saludable», señala Martín Fiz

Si alguien conoce todos los secretos de este deporte ese es Martín Fiz. El medallista olímpico alavés lleva toda su vida cosechando éxitos a la carrera, y continúa haciéndolo a sus 53 años. Después de vencer en el Maratón de Nueva York, en el de Tokio y en el de Boston, en categoría ‘majors’, más de 50, su siguiente objetivo es adjudicarse el de Berlín, una semana más tarde de la 20km Bilbao. «Esta prueba me pilla muy bien porque podré probar cómo estoy», declaró, antes de animar a todos a participar en ella. «Los que no estén muy preparados que hagan la de 10 y los que sean frikis de esto como yo, que nos gusta estar siempre rozando los puestos de podium, que se apunten a la de 20. Yo vendré con mi hijo porque la idea es magnífica, no solo es calzarse las zapatillas. Que vengan todas las familias a divertirse», añadió. Para él, embajador de la iniciativa #123aCorrer del Banco Santander, el running se ha convertido en un «movimiento totalmente social» y en un «hábito de vida saludable». «La filosofía que teníamos antes de que lo importante en esto era ganar ha pasado a mejor vida. Se trata de un deporte minoritario pero yo lo considero mayoritario porque en España hay 2 millones de personas que lo practican. En los 80 se decía correr, en los 90 nos pusimos una licra y era footing y desde el 2000 le llamamos running, pero es lo mismo».