Varias parroquias del valle de Arratia alertaron ayer sobre la consecución de actos de vandalismo y robos que están sufriendo sus edificios este verano. Según lamentaron desde la institución religiosa, «nunca se habían llevado a cabo tantos en tan poco tiempo». El último sabotaje se registraba la madrugada del mismo lunes en el pórtico del templo de Igorre, que amaneció con unas pintadas de color negro en las que se podía leer en euskera ‘somos las nietas de las brujas a las que no pudisteis quemar’, junto a tres símbolos feministas en blanco en la puerta principal y en dos vigas de madera. Las mismas fuentes recuerdan que estas inscripciones también aparecieron en julio en el santuario vecino de Lemoa.

José María Kortazar, párroco de Igorre y uno de los dos curas que dan servicio a buena parte de las iglesias de Arratia, no se explicaba estas acciones de gamberrismo e incluso las tachó de «bromas de mal gusto de unas ‘pseudo-feministas’, porque yo creo que hay formas más inteligentes de reivindicar la igualdad entre sexos». En ese sentido, y tras remarcar que «la parroquia de Igorre no ha quemado nunca a ninguna bruja», calificó de «contrasentido dañar el poco patrimonio histórico religioso y cultural que nos queda en la anteiglesia ahora que hemos ganado en sensibilidad con la naturaleza. La senda de los talibanes es larga». Kortazar, un párroco que participa muy activamente en la vida y tradiciones del valle de Arratia, agradeció, no obstante, al Ayuntamiento de Igorre el rápido envío de la brigada de trabajo para eliminar las pintadas. Criticó, al mismo tiempo, que con el dinero público se tenga que hacer frente a este tipo de acciones «que son muy caras porque hay que utilizar un sistema especial a presión para limpiar bien las antiguas paredes de arenisca». De momento, la parroquia ya ha presentado una denuncia ante la Policía Municipal de la localidad y en los próximos días sus responsables lo harán también ante la Ertzaintza.

Esta es la gota, sostiene el párroco, que colma el vaso en Arratia, ya que en julio los amigos de lo ajeno entraron a las sacristías de Igorre y Artea. En la primera rompieron una verja de acceso y, aunque no sustrajeron nada del interior del templo, «lo dejaron todo revuelto, supongo que porque no había nada de valor». Sin embargo, de la otra iglesia sí que se llevaron un ordenador portátil.

José Mari Kortazar también recordó lo ocurrido con la talla de la Virgen de Begoña en la cima del Gorbea. A esta imagen, una de las más queridas del valle, le volvieron a robar la corona apenas 40 días después de que Baskonia Mendi Taldea la repusiera. Hace un par de años se registró también una oleada de robos de campanas de las iglesias y ermitas arratianas.