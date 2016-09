De la carne líquida a los garbanzos envenenados

Ha llegado el momento de retroceder un siglo. Bienvenidos a las noticias de septiembre de 1916, que nos muestran un Bilbao y una Bizkaia a veces sorprendentes en sus diferencias y otras, extrañamente parecidos a los nuestros: como cada mes, copiaremos una selección procedente de 'El Pueblo Vasco' y centrada en los sucesos, los avisos oficiales y la publicidad de índole más local. No son todas las noticias de la misma fecha, sino que se fueron publicando a lo largo del mes correspondiente, y están tal cual, incluidos los títulos en negrita, con mínimas adaptaciones en la ortografía y la puntuación.

Al mes de casado se fuga con los ahorros de su mujer. El celoso cabo de la guardia municipal don Esteban Tijera presentó ayer a su superior inmediato la siguiente nota, en la que se da cuenta del suceso a que aludimos en nuestro epígrafe. «Se interesa la busca y captura del individuo Víctor Ugarte Eguzainzaga, de veinticuatro años, natural de Guecho y vecino de Desierto-Erandio. Este individuo se ha casado hace próximamente un mes y se ha fugado del domicilio conyugal, llevándose los ahorros de su esposa, que eran unas 1.000 pesetas. Es de buena estatura, grueso, sin bigote ni barba; lleva boina, blusa negra y pantalón de paño azul». El hecho en sí merece algunos comentarios, aun cuando no sea más que para advertir a las cándidas y humildes muchachas que suspiran por el casorio del riesgo a que se exponen si tienen ahorros y cometen la tontería de ponerlos en manos del marido. El refranero español, rico en consejos, dice entre otras cosas: ‘Antes que te cases, mira lo que haces’.

'Foot-ball'. Estamos ya casi en los comienzos de la próxima temporada futbolística y no se habla de otra cosa en los círculos y peñas sportivos que de la composición de los equipos para la temporada que va a empezar y de si se jugará o no el campeonato, al menos con el debido lucimiento, durante la temporada 1916-17, debido a las causas que ya conocen todos los lectores aficionados a este varonil deporte. Por de pronto se habla de la ausencia de los clubs catalanes más importantes en el futuro campeonato, debido a diferencias con la directiva de la federación catalana (...). Tendremos probablemente dos nuevas regiones en el futuro campeonato, la andaluza y la cántabra, esta última con los clubs de Asturias, Palencia, León y casi seguramente Santander. Esta última región posee equipos muy buenos, como el de Gijón, que ha conseguido empatar en aquella ciudad nada menos que con el potente equipo primero del Real Vigo Sporting.

750 gramos de excelente carne es el equivalente de 3 cucharadas de carne líquida Valdés García, que es la dosis corriente para cada persona: calcúlese el alimento que se ingiere en tan pequeño volumen.

Odisea de un huérfano. Por el alcalde de Lequeitio ha sido recogido el niño de 13 años de edad Hilario Milán, que procedente de Ondárroa llegó a la primera de dichas villas a pie y falto de recursos. Hilario ha declarado que hace poco tiempo murieron sus padres, recogiéndole unos parientes de Sestao que le abandonaron más tarde. Solo, ejerciendo la mendicidad, se trasladó a Santander por la carretera. Como en la capital montañesa le iba mal, se escondió en una lancha bonitera que le llevó hasta Ondárroa. Hilario añadió que sus parientes le hacían objeto de frecuentes malos tratos. El alcalde de Lequeitio ha pedido al gobernador civil que dicho niño sea puesto a disposición de la Junta Provincial de Protección a la Infancia.

Salón Olimpia. Hoy se proyectará la interesantísima cinta dramática de gran emoción ‘La segunda madre’, 1.000 metros, tres partes, marca Pathé, y a petición del distinguido público se proyectará por última vez la grandiosa cinta película tomada del natural ‘Match de boxeo’ entre Johnson (negro), campeón del mundo, y Willard (blanco), el titán del Texa, retador, en el que fue derrotada la inmensa mole negra. Se completará el programa con la cinta cómica ‘Historia de un portamonedas’.

Tres alarmistas detenidos. A instancias del conductor del tren rápido de Barcelona, que tiene su llegada a Orduña a las doce de la noche, fueron detenidos por los miñones José Mendieta, de 18 años, Miguel Toreño y Enrique Rubio, por haber hecho uso del aparato de alarma, haciendo detener el convoy en el kilómetro 150, entre Miranda y Pobes. Estos sujetos viajaban sin billete en un coche de tercera. Los alarmistas fueron puestos a disposición del juzgado municipal.

Una mano aleve intenta envenenar un cocido a una familia. Don Eusebio Ponzano, domiciliado en la calle del Víctor, número 2, piso segundo, denunció ayer a las dos y media de la tarde al cabo de la guardia municipal don Esteban Tijera que, momentos antes, se había sentado a la mesa en compañía de su esposa, de una tía suya y de la servidumbre. El señor Ponzano, al servirse el cocido, notó que este despedía un olor extraño y mostraba una coloración violácea. Sospechando si la comida estaría envenenada, no solo se abstuvo de ingerir los garbanzos y la patata, sino que prohibió a los demás que lo hiciesen. El señor Ponzano ha puesto a disposición de la guardia municipal medio litro de caldo, por si cree oportuno enviarlo al Laboratorio Municipal para su análisis. Celebraremos que las sospechas de don Eusebio Ponzano no se confirmen, para tranquilidad de todos.

Animales dañinos. En la Sección Central del Ayuntamiento ha exhibido ayer mañana don Juan José Jausoro un hermoso ejemplar de tasugo (hembra) al que dio caza en el monte Arraiz, de este término municipal. También ha presentado don Gregorio Tellado un gran milano cazado en la cima del camino de la Salve. A ambos señores se les ha hecho entrega de la recompensa establecida en el artículo 69 del reglamento para la aplicación de la ley de caza y extinción de animales dañinos.

Entre mujeres. Al pasar por el kilómetro 3 de la carretera de Sopuerta a Traslaviña la mujer Juana Echevarri, de 27 años, soltera y residente en el barrio de Barrietas bajas, saliéronle al encuentro Manuela Ainda, de 50 años, y su hija Nicolasa, de 25, insultándola y agrediéndola. Las dos mujeres cayeron como dos furias sobre su rival, arrancándole dos trenzas de pelo postizas que llevaba, las peinetas correspondientes y siete pesetas en metálico. Estas últimas no se las arrancaron, se las robaron violentamente.

Las máquinas roba-perras. El dueño de una taberna de la calle de Hurtado de Amézaga denunció al municipal de servicio a un individuo que, en reyerta sostenida a consecuencia de discutir un premio de una de esas máquinas que vienen funcionando con gran escándalo público, rompió un cristal del escaparate valorado en ocho pesetas, las cuales se había negado a pagar, manifestando que había sido estafado anteriormente por el aparato de referencia.

Una prohibición. El señor gobernador, como presidente de la Junta de Protección a la Infancia, ha prohibido las representaciones que en el Salón Gayarre daba la artista Gresé, ‘artista en miniatura’, por su corta edad y la clase de trabajo que ejecutaba.

Mujer irascible. El municipal de servicio en la calle de la Concepción llamó ayer mañana la atención a la vecina Justa Rodríguez, domiciliada en el número 4, por infringir las ordenanzas. La expresada vecina se insolentó contra el municipal y, al intentar este conducirla a la comisaría, dijo que ella «no seguía a ningún vago» (palabras textuales). El aludido quiso entonces conducirla a viva fuerza y Justa, ‘justamente’ indignada, se abalanzó sobre el agente municipal, «dándole dos patadas en la pierna derecha» y haciendo esfuerzos por morderle en una pantorrilla. Afortunadamente, y según consta en el parte del suceso, suscrito por el guardia, este resultó «ileso». La señora Justa fue encerrada en un calabozo, donde se dedicó a agotar el repertorio de los insultos más graves contra el honor y la familia.

Rarezas inexplicables. Ayer fue denunciado al juzgado municipal del Centro un individuo que tiene por costumbre quedarse a dormir en la escalera de su domicilio de la calle de Achuri, número 1. Anoche, al subir a su cuarto un vecino, tropezó con el ‘genial’ durmiente, tomándole por un ratero. Con tal motivo se produjo entre ambos sujetos un fuerte escándalo, al cual puso fin la intervención del sereno.

La víctima sufre 203 dentelladas de su verdugo. A las cinco de la tarde, cuando el aire soplaba con mayor ímpetu y una lluvia pertinaz azotaba los rostros de los transeúntes y de los guardias, cruzó anteayer la campa que hay junto a la casa número 35 de la calle de Rivero la joven de dieciocho años de edad Aurora Martínez, sirviente de don Bonifacio López, domiciliada en la calle de los Heros, 21, acompañada de un perro policía propiedad del citado señor. Súbitamente, una gallina propiedad de doña Josefa Garrazábal hizo su aparición en la campa. Verla el can y abalanzarse sobre el volátil fue cuestión de un segundo. La gallina no debió darse cuenta de las intenciones del perro policía, por cuanto, en vez de ganar de un vuelo una altura cercana, se limitó a lucir coquetonamente, meneando la cola. Mas el can furioso la emprendió a zarpazos y mordiscos con la pobre ave de corral, dándole «203 dentelladas», según declaración escrita de doña Josefa Garrazábal. A los cacareos lastimeros del animal acudieron presurosas varias personas, que lograron arrebatarlo de una muerte «casi segura» (...). El reporter, que es una fiera para los ‘sucesos de sangre’, apenas tuvo conocimiento del hecho se trasladó en un trineo arrastrado por un elefante a la calle de Rivero, entrevistándose con el perro policía, a quien halló devorando una cazuela de sopas. A nuestras preguntas contestó con ladridos, enseñando los dientes (...). Se dice que el tendero de la esquina piensa mostrarse parte en la reclamación judicial contra el dueño del perro, pues en cierta ocasión se le llevó una sarta de chorizos de Candelario que dejó encima del mostrador. Procuraremos tener al corriente a nuestros lectores de las derivaciones de este suceso, no solamente en su aspecto jurídico, sino en el moral, científico y gallináceo.