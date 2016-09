Aburto insiste en que el TAV debe llegar soterrado al centro de Bilbao «aunque sea en 2020»

El alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, ha insistido en que el Tren de Alta Velocidad (TAV) debe llegar «soterrado» al centro de la capital vizcaína, «aunque sea en 2020». «Creo que no hay otra posibilidad», ha afirmado.

Además, ha criticado las «altisonantes» declaraciones del ministro de Fomento en funciones, Rafael Catalá (quien advirtió de que el Ejecutivo central no hará «obras faraónicas» ni soterramientos «de miles de millones»), y ha pedido al PP que deje de «jugar al gato y al ratón», y diga «cuál es su propuesta» para la entrada del tren en Bilbao, «sin engaños y sin mentiras».

En una entrevista concedida a Radio Popular, el regidor bilbaíno ha insistido en que «sería importante» que el TAV llege a Bilbao en 2019, pero ha insistido en la necesidad de que «sea seguro que llegue, aunque sea en 2020, y que lo haga soterrado hasta la estación de Abando».

Aburto ha asegurado que el anuncio de que las obras de la Y vasca en el nudo de Bergara se iniciarán en 2018 «no es ninguna sorpresa». «Ya sabemos que ése es un elemento de conflicto, y mientras no se resuelva, es prácticamente imposible que el tren venga en 2019», ha manifestado.

No obstante, ha mostrado su preocupación por que «un trabajo que viene realizándose conjuntamente» entre las capitales vascas con el Ejecutivo autónomo y el Ministerio de Fomento, «por un cambio de ministro se produzcan estas declaraciones que son altisonantes y no benefician a nadie». «Aquí no hablamos de proyectos faraónico, sino de proyectos reales, que son viables urbanística, social y económicamente», ha asegurado.

Además, ha advertido de que el proyecto es «estrictamente necesario» porque Bilbao «no puede tener esa barrera en el centro de la villa separando el barrio de Bilbao La Vieja del Bilbao del centro». «Es una barrera física, pero, sobre todo, es una barrera de carácter social, con la cual Bilbao quiere terminar», ha dicho.

Interlocución

El alcalde de Bilbao ha apuntado a «la falta de interlocución» para resolver este tipo de cuestiones, debido a la interinidad del actual Ejecutivo. Por ello, ha considerado que debe haber un Gobierno en el Estado «cuanto antes». «Es muy importante también para Euskadi porque hay cuestiones que nos afectan directamente», ha indicado. También ha aclarado que, al margen de cuestiones económicas, Bilbao supondrá «la conexión» con el Eje Atlántico, por lo que «también es muy importante para el resto del Estado».

«La propuesta, tanto del ayuntamiento de Bilbao como del Gobierno vasco es más cara, en un primer momento, que la que hace el Ministerio, pero, a la larga, es más barata para producir el soterramiento definitivo de las vías», ha apuntado. Por otra parte, ha asegurado que «se generan una serie de rendimientos que pueden ser aplicados a la financiación de ese sobrecoste».

Llamamiento al PP

Juan Mari Aburto ha recordado que el Gobierno vasco ha dicho estar dispuesto a «implicarse económicamente», al igual que lo estaría el Consistorio de la villa. «Pero, lo que hace falta, de una vez por todas, es que el PP deje de jugar al gato y al ratón, y diga definitivamente a los bilbaínos cuál es su propuesta para el TAV. Si es soterrada, como decían los dirigentes locales o no es soterrada, como ha dicho el ministro», ha apuntado.

Por ello, ha emplazado al PP a decir a la ciudadanía «cuál es su propuesta sin engaños, sin mentiras y siendo realistas con los planteamientos que ellos tengan en estos momentos». «Me gusta apelar al sentido común y pensar que no hay otra posibilidad que trabajar para que el TAV entre en Bilbao soterrado hasta la estación de Abando. Creo que no hay otra posibilidad», ha precisado.