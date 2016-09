El Rey de la Vuelta

No venció en la etapa. Ni siquiera lucía dorsal. Pero ganó la carrera. Al menos, a los ojos de un servidor. Todo comenzó cuando recorrí las fotos de la Vuelta Ciclista a España, en su paso por Bilbao, que aparecen desde el pasado jueves en esta edición digital de EL CORREO. Eran los trabajos de cuatro reporteros gráficos que ofrecían el perfecto y amplio retrato de la cita ciclista. Porque en ellas aparecían ciudadanos, anónimos y famosos, posando y paseando por los diferentes rincones del recorrido. Ya sabemos que nuestra tierra adora las bicicletas desde que el mundo es mundo, sean del Tour, la Vuelta o las carreras de casa. Por eso no sorprendía el éxito que mostraban las fotografías. Hordas de gente, buen ambiente, alguna tensión entre municipales y conductores, organizadores del asunto trabajando duro, viandantes despistados buscando caminos alternativos...Todas parecían comprensibles. Salvo una. La de un veterano centauro sobre ruedas.

Desconozco su nombre, dedicación y procedencia. Si nació aquí o allá y si es persona agradable o de pronto malo. Eso sí, va muy serio. Pero puede ser el momento. Así que tan solo sé que es un casta. Pero no entendiendo el término como Pablo Iglesias, que lo traduce cual defecto. Sino como un piropo. Y es que, al menos en Bilbao, ser «un casta» siempre fue sinónimo de tipo o de tipa genial. De gentes que se atreven con todo, lo hacen con salero y, además, no temen al fracaso ni al qué dirán. Aclarado el asunto del significado, miremos de nuevo la foto. Parece que fue sacada horas antes del final de la etapa. Podría saberlo preguntando a su autor. Pero resulta más interesante adivinarlo. Y lo mismo sucede con los protagonistas. A la izquierda, un hombre entrando en una furgoneta de las que utilizan para reparto o carga. Lleva cara de «ya me voy, mecagüen la puñetera vuelta, así no hay dios que curre». A su lado aparecen dos agentes. Uno mira al hombre de nuestra historia. Y, aunque lleva gafas y no habla, apostaría a que no daba crédito a sus ojos y que en ese momento pensó «¿Será verdad lo que estoy viendo?». Pues sí. Lo es. Un señor txirene en bicicleta acaba de pasar muy digno por su lado.

El hombre va impecable. Con su pantalón verde, su chaqueta a juego y un niki, lo que fuera del Botxo llaman polo, de color beige. Los tirantes negros nos confirman que lleva una mochila a la espalda. Lo mismo carga con su propio avituallamento, por aquello de que el día es largo. Los zapatos, también a juego, parecen cómodos. Tipo naúticos, pero más blandos. Traducido: no piensa pasar por muchas metas volantes, ni pedalear demasiadas horas. De ahí que la bicicleta sea, al menos así lo parece, de las que se pliegan y caben en cualquier rincón. O no. Porque sé de bicicletas lo mismo que de chino mandarín. Pero a simple vista parece pequeña. Incluso para este corredor en cuestión. Lo que me lleva a otra pregunta. ¿A donde irá?

Todo apunta a que le basta con llegar a su destino. Sea trabajo, recado o, y es lo que quiero pensar, para tomar unas rondas de potes con la cuadrilla hasta que pasen los corredores. Los profesionales, me refiero. Porque él también lo es. Hasta lleva su casco. Rojo. Que se vea bien. Y hablando de vista, porta gafas. Progresivas, metálicas y finas. Lo dicho, va con todos los detalles. O alguien de su casa se preocupa por que vaya hecho todo un pincel. Por eso me encantaría que fuera de nuestra villa. Porque no imaginan lo que he presumido en Madrid desde que mostré la imagen a compañeros de trabajo y conocidos varios. «En Bilbao no solo recibimos carreras ciclistas. También las corremos. Con la edad que sea y sin despeinarnos. Eso sí, nada de maillot que se pega mucho, da calor y no le queda bien ni a Mister Universo. Con chaqueta y pantalón de pinzas. Así se va en bici por el Botxo». Ese ha sido mi discurso. Sobre todo, ante los puristas.

«Con ese pantalón no se puede subir a una bici», «Ese calzado es inadecuado», «A esa edad no debería salir así», «Va por el medio en lugar de hacerlo por la derecha»...Son solo algunas de las perlas que soltaron mis compañeros. Y seguro que tienen razón en varias o muchas de ellas. Pero qué quieren que les diga. Da gusto ver a alguien, en eso que llaman el otoño de la vida, dándole a los pedales como si aún estuviera en la flor de la primavera. Y además, algo me dice que a este caballero le da igual lo que piensen de él. No le hace falta ganar ninguna vuelta para ser el rey de la bicicleta. Ni siquiera una etapa. Porque él, a estas alturas, ya está de vuelta y media. De todo...y de todos. Por eso le jaleo y animo desde estas líneas, cual aficionado apostado en una curva. Por ser, simplemente, un tipo muy casta.