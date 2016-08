«Deberían dejar las pulseras mientras haya barracas»

De la mano. Es la mejor forma para evitar descuidos y que los niños acaben perdidos en las grandes aglomeraciones. De eso saben mucho los padres. Basta dar un paseo por el parque Etxebarria para darse cuenta de que son pocos los menores que andan sueltos. Con cuatro ojos para evitar un disgusto. Aún así, cada edición de la Aste Nagusia varias familias pasan un mal rato mientras buscan a sus pequeños por un descuido. Este año han contado con una ayuda extra. Con unas pulseras identificativas, como las que se entregan en las urgencias hospitalarias, aunque de color naranja chillón y que ha facilitado el Ayuntamiento de Bilbao. En ellas se podían escribir datos identificativos del pequeño, así como el teléfono para contactar con los padres en caso de extravío. En total, se han emitido en diferentes puntos entre 15.000 y 20.000 pulseras, aunque el servicio ha dejado de estar en funcionamiento con la quema de Marijaia y a pesar de que las barracas no echarán el candado hasta el próximo 4 de agosto. El circo ofrecerá sesiones hasta el día 11.

En el parque de Etxebarria al igual que en el Txikigune de Doña Casilda y en otros puntos del recinto ferial ha sido la Policía Local la encargada de facilitarlas y según fuentes policiales, han sido «muchísimas las familias que nos pidieron una». Es, precisamente, por la «buena» aceptación registrada que los progenitores no entienden por qué se han retirado cuando las aglomeraciones en las barracas continúan a la orden del día. Todavía no hay clase y, aunque sin llegar a los extremos de los días pasados, las atracciones siguen manteniendo el tirón y han registrado colas durante los primeros días de esta semana.

«Deberían dejar las pulseras hasta que acaben las barracas, porque sigue habiendo multitud de gente», comentaban ayer Amaia Ayarzagüena y Zuriñe Argatxaen el parque de Etxebarria. Ambas tienen dos bebés y niños de mayor edad. Nunca han sufrido un «susto», pero en su opinión la medida es acertada. «Está muy bien la idea, pero debería haberse extendido a todo el período que duran las atracciones», coincidían en señalar.

Como en playas

El reparto de las pulseras ha sido muy bien valorado por los aitas. «Es una idea estupenda», afirmaba Verónica Sanz, otra bilbaína que acudió ayer con sus retoños a las barracas y que recuerda al sistema que también se utiliza en las playas vizcaínas. Pero con una salvedad. «Hasta que no termina la temporada de baño no se dejan de facilitar, así que aquí deberían hacer lo mismo, que se repartan mientras estén abiertas las barracas», añadieron Tere, Arantxa y Beatriz. Algunos como Marilo Ezkerra, una amama de dos niñas consideró que las pulseras sirven hasta para identificar a los niños en otros lugares. «Está bien la idea para cualquier tipo de parque en general», comentó.

Aunque desde el Ayuntamiento no han comunicado si la iniciativa continuará en futuras ediciones, los progenitores no dudan en solicitar que se «repita» y piden de paso más información. «Que se comunique los lugares en los que se van a repartir», comentaron algunas de las personas que ayer se desplazaron a la capital vizcaína. No todos estaban al corriente de la medida aplicada días atrás.

Lo cierto es que por la prevención de los padres o gracias a las pulseras pocas han sido las familias que han tenido que movilizar al personal para encontrar a sus retoños. «Este año no se han perdido niños, al menos que tengamos constancia nosotros», explicó Lidia Dosanjos, una de las feriantes.