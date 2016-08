«La calle está llena de cacas, en casa no podemos estar con la ventana abierta»

Vecinos del barrio bilbaíno de Betolaza aseguran que el incivismo de algunos ciudadanos acarrea problemas de higiene en la zona. Basta mirar con atención el césped de sus jardines o alejarse de sus calles principales para encontrarse con deposiciones de perro repartidas por lugares de paso, como pasarelas, escaleras o aceras de calles estrechas. «No hay día en que no pisemos una caca», protesta Goyo Rivas.

Este padre de familia vive en una de las casas más cercanas al Monte Caramelo. Denuncia que, cuando cae la noche, necesita iluminar el camino de vuelta con una linterna para no pisar las heces que ensucian el pavimento. La demolición de unas chabolas dejó paso a un descampado que los vecinos utilizan como un aparcamiento improvisado, pero el alumbrado es escaso en las inmediaciones. No obstante, Rivas asegura que los problemas del barrio van más allá de la luz o la limpieza.

«Tengo que bajar las escaleras que suben al depósito de agua con miedo y agarrando a mi hijo de la mano porque muchos de estos animales andan sueltos», lamenta. La presencia de perros sin correa ni bozal incomoda y genera inquietud entre los residentes en la zona, hasta el punto de haber causado ya algunos accidentes. Esta misma semana uno de estos canes atacó a un niño y lo mordió en el brazo. Hicieron falta catorce puntos de sutura para cerrar la herida y aún camina con el brazo en cabestrillo. Otra pequeña se hizo daño en el tobillo al trepar unas vallas en su intento de escapar de otros perros.

A falta de dos semanas para que este barrio del distrito de Rekalde celebre sus fiestas, el lugar en el que se instalará el escenario principal parece un campo de minas. «Cuando habilitaron este jardín hace unos años, estaba precioso», recuerda Jesús Ventosa. Desde su casa, situada en la acera de enfrente, ha sido testigo de la evolución de esta zona verde, próxima a unos contenedores de basura. «Muchos días tenemos que cerrar la ventana a la hora de comer porque olemos y vemos cosas que no deberíamos tener que soportar», confiesa abrumado.

«No basta un manguerazo»

Uno de los carteles pegados en la fachada de la carnicería alude al enfrentamiento que existe entre algunos propietarios de perros y el resto de los vecinos. Hace tiempo que colgaron letreros en los que puede leerse el mensaje ‘Por favor, recoja su mierda’, hartos de que los dueños de estos animales hicieran caso omiso a sus peticiones. «Les dices que lo recojan o que les pongan bozales y lo único que te dicen es que no hay nada que temer, que no causan problemas», protestan los clientes de los bares cercanos, mientras otros residentes guardan silencio «para que no paguen –dicen– justos por pecadores. Porque, ojo, también hay quien se molesta en recoger las heces».

Algunas personas utilizan los dispensadores de bolsas que el Ayuntamiento instaló en algunos puntos del barrio después de que sus habitantes manifestaran su malestar. La situación, sin embargo, deja bastante que desear «y tenemos que aguantar las cacas en medio de la calle durante días». José, propietario de un bar de Betolaza, es de la misma opinión. «Las brigadas de limpieza vienen de vez en cuando, pero de poco sirve si acto seguido los perros vuelven a salir y lo ensucian todo».

La invasión de heces no entiende de edades y se extiende hasta el parque infantil situado tras el Centro Municipal de Uretamendi. Las toallitas y los pañuelos de papel con las que los vecinos retiran los excrementos de sus zapatos se apilan junto a una única papelera repleta de envoltorios de comida. El domingo pasado, Goyo Rivas tuvo que solicitar personalmente al Consistorio que retirasen la suciedad que rodeaba su calle. Unos manguerazos después las escaleras ubicadas tras su casa estaban limpias, «una solución insuficiente y temporal», sostiene. Desde su punto de vista, la única manera de disuadir a los dueños de mascotas incívicos es castigarles con una multa. «Seguro que después de ponerles un par de ellas, el resto se lo pensaba mejor».