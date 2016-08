no se lo que ha pasado...pero si tres policías que iban de paisano vieron como le pegaba bofetadas y la empotraba contra el escaparate de una tienda.....en fin.

No hay más que verle la cara a él, para comprender que la ha golpeado salvajemente con los ojos.

No sería el primer caso de perdonarle una y otra vez, incluso mujeres que sus parejas tienen orden de alejamiento, convivir de nuevo con ellos y pasarle todo, porque ya se sabe como es mi hombre, que tiene mucho carácter.

Luego le pide perdón, que él no quería, que se le ha ido la mano, que no sabe que es lo que le ha pasado y que la quiere mucho. Hasta la próxima paliza.