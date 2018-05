Rival Sons se suman al cartel del Azkena, mientras The Sheepdogs ofrecerán un segundo concierto Rival Sons se suman al cartel del Azkena Rock Festival. / Rival Sons Dex Rowember Duo cancela su actuación en Trashville y, en su lugar, se incorpora Bloodshot Bill NURIA NUÑO Martes, 22 mayo 2018, 11:19

Novedades en el Azkena Rock Festival El festival vitoriano, que se celebrará los días 22 y 23 de junio, ha sumado tres nuevas bandas a su cartel, que ya se daba por cerrado. Se trata de Rival Sons, The Sheepdogs y Bloodshot Bill actuarán en el recinto de Mendizabala, junto a bandas y artistas como Van Morrison, Joan Jett & The Blackhearts, Mott The Hopple, Gluecifer, MC50, Turbonegro, Urge Overkill o Chris Robinson Brotherhood, según ha informado este martes Last Tour, promotora que organiza el certamen de rock n´roll.

En el caso de The Sheepdogs, éstos llegan atendiendo la petición del público del festival, que quería verles de nuevo en el recinto de Mendizabala y no solo en la actuación gratuita que ofrecerán el viernes en la plaza de la Virgen Blanca. Los canadienses firmaron una de las actuaciones más recordadas de la edición de 2013, en pleno despegue de su carrera.

Mientras, Dex Rowember Duo se han visto obligados a cancelar su actuación en el recinto Trashville y, en su lugar, Bloodshot Bill se incorpora al cartel como sustituto de lujo. Con sus sonidos rockabilly, hillbilly y rock 'n' roll, ver a Bloodshot Bill en directo es «toda una experiencia musical». El canadiense ofrecerá en Trashville sus temas más conocidos como «Crazy 'Bout the Girl» o «Be Mine Tonight».

Por su parte, el cuarteto californiano Rival Sons regresan al Azkena Rock Festival «totalmente consagrados como una de las bandas más importantes del rock de raíces actual», con su estilo rock 'n' roll con tintes de blues, góspel y soul. La organización no ha podido resistirse a contar con ellos y apunte que el suyo promete ser «uno de los conciertos más divertidos y movidos gracias a su estilo rock n' roll con tintes de blues, góspel y soul. Rock & blues setentero 100% ARF», aseguran.