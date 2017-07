Azúcar Moreno, Ainhoa y Yurena, actuarán esta Aste Nagusia en Pinpilinpauxa La txosna en las fiestas de 2016. / Pinpilinpauxa La txosna vuelve a presentar un cartel lleno de éxitos que seguro triunfan en la semana de fiestas ELCORREO.COM Sábado, 15 julio 2017, 19:43

Azúcar Moreno, la galdakotarra Ainhoa Cantalapiedra y Yurena, también conocida como 'Tamara' o 'Ambar', encabezarán las actuaciones programadas por la txosna Pinpilinpauxa durante la Aste Nagusia bilbaína 2017, en cuyo escenario de El Arenal también se podrá ver al dúo Baccara. Todos los conciertos comenzarán a partir de las 0.30 horas.

El sábado 19 de agosto será el turno de Sonia Madoc. Sonia cantará todos los éxitos que junto con Selena les catapultó a la fama por el año 2000. El duo de pop cosechó un enorme éxito con su primer disco. El grupo se disolvió a mediados de 2002, comenzando sus integrantes carreras en solitario. En 2011 volvieron a grabar juntas con motivo del 10 aniversario para volver a grabar 'Yo quiero bailar'.

El domingo 20 de agosto actuará la transformista Yogurinha Borova, que presentará algunos de los temas de su nuevo disco, 'Poliamor'. Esta misma noche la banda de tecno-pop Viceversa hará bailar a todos con sus grandes éxitos: Tu piel morena, No es verdad, Sensaciones o Ni tú ni nadie.

El lunes 21 de agosto será el turno de Yurena. Inmersa en la presentación de su nuevo disco 'Around the World', la de Santurtzi seguro que vuelve a deleitar a todos los presentes con su 'No cambie' y 'A por ti'.

El martes 22 de agosto Baccará tomará el escenario. El dúo, formado en 1977 por las bailarinas españolas Mayte Mateos y María Mendiol, hará recordar a los bilbaínos viejos tiempos con su 'Yes Sir, I Can Boogie'.

El miércoles 23 de agosto el escenario de la comparsa Pinpilinpauxa volverá a permitir a Nenita Danger demostrar su talento. Ha actuado allí en numerosas ocasiones con Las Fellini y en solitario y seguró que ofrecerá un espectáculo en el que no faltarán las risas.

El jueves 24 de agosto llega el turno de Azúcar Moreno. Encarna y Toñi Salazar, son, sin duda, el plato fuerte de este año en la txosna. Tras retomar su carrera musical conjunta, las hermanas regresan a los escenarios para compartir sus mayores éxitos, entre ellos 'Bandido' con el que representaron a España en el Festival de Eurovisión hace casi treinta años.

El viernes 25 de agosto Las Fellini pondrán la guinda con su humor ácido "made in Bilbo". Con las cuatro integrantes del grupo, Nagore Gore, Caprichosi, Nenita Danger y Yogurinha, la diversión está asegurada.

La actuación de Ainhoa Cantalapiedra cerrará la programación el sábado 26. La de Galdakao, que ganó OT2, ha grabado cuatro discos –el primero, producido por Emilio Estefan, vendió 150.000 copias y fue disco de oro–, pero tuvo la mala suerte de que dos accidentes de tráfico y una operación de garganta entorpecieran su carrera. Un fallo técnico arruinó su candidatura para Eurovisión 2010. En la presentación de su cuarto disco, grabado gracias a un 'crowdfunding', decía que en 'OT' la boicotearon y su discográfica la echó «por gafe». Al año siguiente de su paso por la academia viajó por primera vez a Latinoamérica que, a la postre, se ha convertido en su hogar: en 2016 firmó un contrato con la compañía mexicana Televisa por el que sus últimas canciones aparecen en la telenovela "A que no me dejas".