Una noche de patrulla con los 'Iker'

No es el pinganillo de la oreja ni el cordón de la placa que llevan anudada al cuello bajo la ropa. La forma más fácil de reconocer a un "Iker" es fijarse en su calzado. "Tiene que ser resistente y muy cómodo porque al día caminamos una media de 17 ó 19 kilómetros, y eso entre gente", explica Ivan. Él es uno de los 25 policías de paisano que la Policía Local de Bilbao pone a patrullar cada noche en la zona de fiesta, y que esta Semana Grande mantienen una estrecha colaboración con sus homólogos de la Ertzaintza, con los que por primera vez comparten un canal abierto en sus emisoras. "Este año está habiendo una coordinación continua, una mejora total y absoluta. Nosotros nos movemos por el interior del recinto festivo y ellos por el exterior", explica Pedro, el responsable de las patrullas municipales.

Hasta este año la cifra de los "Iker" rondaba los 15 agentes cada noche. "El año pasado se percibió la necesidad de incrementar su número cuando se disparó el tema de robos y hurtos. Y eso que detuvimos a un montón", reconoce Pedro. Las carteras, y sobre todo los teléfonos móviles, son los principales objetivos de los cacos que de nuevo en estas fiestas se mantienen muy activos. Ayer el número de denuncias por hurtos alcanzaba ya las 193, si bien el pasado año la cifra el mismo día era de 206. Trece detenciones se han practicado hasta el momento por este motivo.

Además de sacar los uniformes del recinto festivo, el principal objetivo de los "Iker" es tener información de primera mano de lo que ocurre en el interior. No en vano el nombre de la unidad procede de Ikerketa (Investigación). "No tener uniforme te expone más y eso en la Aste Nagusia lo sientes de una manera diferente, porque durante el año puedes pedir "sopitas" y te aparecen varios coches de patrulla de la nada, pero si tiene un problema en fiestas no puedes meter a los uniformados en medio y arriesgarte a que les pase cualquier cosa. Hay que pensar también en su seguridad", explica Ainara, siete años de experiencia en la unidad.

La discreción es su principal arma y el camuflaje parte de su día a día. No se trata solo de vestir de calle y ocultar la dotación –la emisora, la placa, los grilletes, la defensa (una porra extensible) y el arma–, sino también de pasar desapercibido. Por eso recurren a pañuelos de fiesta, vasos reciclables que llevan colgando, llamativas gafas de fantasía o gorros. Cuanto más llamen la atención, menos sospechosos resultan a ciertas horas de la madrugada.

Pero la discreción no va solo en la ropa. También es parte de su modus operandi. Ainara la pone en práctica junto a Manu, su compañero habitual en los "Iker". "La mayoría de robos se producen en las txosnas más abarrotadas", advierten. Y es precisamente adonde se dirigen. Se introducen en la muchedumbre que está de fiesta, obligados a pasar restregándose con la gente. En una txosna regalan un vaso de purpurina cuando se pide un chupito, y para las dos de la madrugada algunas personas, los "Iker" incluidos, brillan ya como bolas de discoteca.

Manu le hace un gesto a Ainara señalándole a un posible sospechoso. Parece estar solo y no pega del todo con el ambiente. Delante de él tiene un grupo de personas bailando que le da la espalda. Cubriéndole las manos, una sudadera desabrochada. Los "Iker" actúan como si estuvieran bailando, tratando de no mirarle demasiado. Mueven la cabeza al ritmo de la música mientras mantienen la vigilancia, pero no sucede nada. Si la intención del tipo es robar, no está teniendo mucha suerte. El corro que tiene delante no le da oportunidad. La situación se prolonga un rato hasta que queda claro que el hombre no va a hacer nada y los agentes reanudan su camino.

No les cuesta localizar a otro grupo con las mismas intenciones. "Es más que nada una cuestión de actitud. Al final acabas teniendo el ojo muy hecho y también hay gente que es muy descarada", afirma Manu indicando a dos jóvenes apoyados en un árbol, completamente sobrios, que miran atentamente a su alrededor. "Es evidente que están buscando al más borracho de la fiesta", alerta. Aunque pueda parecer cínico, su trabajo no le ha quitado para nada la ilusión por la Aste Nagusia. "A mí me gusta salir", reconoce el agente, que ya tiene hijos pequeños. "Si se los podemos encasquetar al abuelo vaya que si salimos", dice socarrón.

"¡Mira, los secretas!"

Las detenciones no se realizan "in situ". Cuando se coge a un sospecho se le lleva a uno de los puntos de control donde están las patrullas uniformadas. A las tres menos veinte coinciden dos de estos arrestos a manos de dos unidades distintas de los "Iker". En total tres detenidos que una decena de agentes de paisano sacan rodeándolos del recinto festivo. Los sospechosos llevan las manos a la espalda y es inevitable escuchar varias veces a la gente diciéndose unos a otros: "¡Mira, mira! La secreta".

Ya junto a los coches patrulla se cachea a los sospechosos, incluida la compañera de uno de los detenidos, de cuyo registro se encarga Ainara. Dos de los arrestados son el sueño de cualquier compañía telefónica. Juntos acumulan cinco teléfonos móviles y mientras los revisan uno de ellos se pone a sonar. "Sucede muy a menudo, cuando la gente se da cuenta de que no lo lleva encima le piden el teléfono a un amigo y llaman", explica uno de los "Iker". En seguida la víctima aparece en el puesto de policía acompañada de una amiga, donde les explican que deben interponer una denuncia en la cercana comisaría del Ayuntamiento. Nerea y Vanesa, las jóvenes, admien su alivio. Aunque los agentes han calado a los presuntos ladrones, ellas no se habían dado cuenta. "Estábamos en una txosna y acababa de notar que no tenía el móvil", explican. Algunos no son tan sutiles. Por la emisora suena el aviso de un hombre "bajito" que le ha quitado el teléfono de las manos a una persona cuando lo estaba usando y ha escapado.

La noche avanza y también su trabajo. En Plaza Circular les toca desmantelar, por segunda vez en lo que va de fiestas, un mismo puesto de venta ambulante de comida. Es el quinto de la jornada, y antes de llevarse al dueño Manu se acerca de manera disimulada a los fogones para desconectar una bombona de butano. De nuevo se le saca de la zona de ambiente sin llamar la atención. "Hay que tener cuidado para que no te eche encima a la gente de alrededor, y no acabar convirtiendo una infracción administrativa en un altercado", razona el agente.

A veces, por desgracia, la discreción no es una opción. Hace unas noches Ivan vivió una de estas situaciones. Un tipo estaba lanzando botellas de vidrio contra una txosna y cuando alguien le increpó rompió una contra el suelo para usarla como arma. Media docena de "Iker" se identificaron y el tipo decidió salir corriendo hasta la trasera del Arriaga. Allí amenazó con la botella rota a un agente, momento que Ivan aprovechó para acercársele por detrás y desarmarle con la porra extensible.

Que los sospechosos se enfrenten a los agentes no es nada extraño. En la madrugada del jueves al viernes un hombre al que descubrieron robando en las txosnas de El Arenal también optó por plantarles cara. Fue después de lanzar a la ría la bolsa que llevaba, presumiblemente con el botín. "Muchos ya nos conocen porque les hemos identificado alguna vez, igual que nosotros a ellos. Por suerte o por desgracia, son casi siempre los mismos", se reprime Ainara.

Pie foto: Agentes de incógnito proceden a cachear a un sospechoso de cometer hurtos en el recinto festivo la madrugada del jueves. :: luis calabor