Una visión personal sobre las mujeres en las series de TV Elena de Frutos, en ANDeROID. La actriz Elena de Frutos, una de las protagonistas de la webserie ANDeROID, analiza el rol femenino en la ficción ÓSCAR B. DE OTÁLORA Domingo, 22 abril 2018, 02:13

Pese a su juventud, la actriz Elena de Frutos tiene un largo recorrido en las series de televisión españolas. Con catorce años debutó con un pequeño papel en 'El comisario' y desde entonces su cara se ha convertido en habitual en la pequeña pantalla. En la ya mítica 'Compañeros' interpretó a Cristina Argüeso, un personaje conflictivo que la catapultó a la fama. Posteriormente sería 'La Noe' en 'Aída' e intervendría en 'Yo soy Bea'. La actriz aparecerá también en webserie ANDeROID, un nuevo formato de ficción digital que busca compaginar de forma innovadora el humor y la pedagogía científica.

Su conocimiento de la ficción española le autoriza a sostener que, en muchas ocasiones, el papel de las mujeres en la televisión es demasiado secundario. Por ello, echa en falta guiones en los que ellas sean dueñas de su propio destino y puedan ejercer el rol de protagonistas «sin tener que estar embutidas en un traje de Catwoman». Su papel en ANDeROID se ajusta a esta aspiración: «soy una mujer chiquitina capaz de vacilar a tiarrones mucho más grandes que yo», resume. La actriz realiza para ELCORREO.COM una valoración de los personajes femeninos de series en las que ha trabajado o que forman parte de sus ficciones favoritas.

1 Aída

Aída fue una de las comedias más longevas de la televisión española. Permaneció en antena durante nueve años y se convirtió en un rompedor de audiencias. Muchos de los personajes que aparecían en sus narrativas son ya iconos de la cultura popular. Elena de Frutos interpretó a 'La Noe', uno de esos ángeles barriobajeros que caracterizaron a la obra. Para la actriz, esta serie era muy especial a la hora de tratar a la mujer. «Aída era una mujer de clase media baja que las pasa canutas, tanto desde el punto de vista económico como del emocional. Es una serie que, aunque esté vista desde la comedia, muestra a una mujer normal enfrentándose a la vida pero con algunas carencias». En opinión de Elena de Frutos, «quizás es un tipo de mujer que se debe reivindicar pero a la contra. Me gustaría que se tratase de una mujer más poderosa y capaz de comerse la vida».

2 Vis a Vis

'Vis a vis', la serie carcelaria que triunfó hace dos años fue una de las favoritas de Elena de Frutos, que la siguió como espectadora. Esta obra de mujeres, inspirada en 'Orange is the new black', mostraba esa faceta femenina en la que las protagonistas «son capaces de dar un manotazo sobre la mesa y dejar de ser las víctimas». «Uno de los aciertos de 'Vis a Vis'», agrega Elena, «es que las mujeres no dependían de los hombres, eran luchadoras y podían enfrentarse solas a todo lo que se les pusiera por delante».

3 Compañeros

'Compañeros' fue una de esas series juveniles que formaron parte de la educación sentimental de la generación del cambio de siglo. En ella, Elena de Frutos interpretaba a Cristina Argüieso, una joven rebelde y problemática que debía superar su caos vital. «Mi papel era muy arriesgado y por eso muy bonito. Tenía los suficientes problemas como para poder mostrar es faceta de enfrentamiento a la vida que tanto me gusta», señala. Pero Elena de Frutos destaca también que una de las características que valoró de su intervención «era la rebeldía». «Aunque en mi rol se mostraba también a esa chica rebelde que sueña con cambiar las cosas. Algo que las mujeres deberíamos tener muy presente», sostiene.

4 Black Mirror

Como espectadora, Elena de Frutos se ha convertido también en una adicta a 'Black Mirror', una de las series más innovadoras de los últimos años, en la que la tecnología y sus implicaciones en la vida del ser humano son el eje de historias hipnóticas. La actriz reconoce que en esta ficción las mujeres son tratadas como personas que son capaces, por ejemplo, de sufrir la catarsis de enfrentarse a la tiranía de las redes sociales y sobrevivir.

Uno de los capítulos canónicos de 'Black Mirror' es San Junípero, esa loa al amor de dos mujeres más allá de la muerte. «Esta entrega me fascinó. Es difícil no quedarse enganchada ante la historia de dos almas libres que deciden vivir una vida tal y como la desean, aunque para ello tengan que enfrentarse a sus propios miedos. Son un ejemplo de mujeres que quieren disfrutar y están dispuestas a cambiar y enfrentarse a sí mismas».

5 Fargo

El año pasado se estrenó la tercera temporada de 'Fargo', la serie que traslada a la pequeña pantalla el delirante y oscuro mundo de los hermanos Cohen. Elena de Frutos se enamoró de las mujeres fuertes de esta obra, capaces de atrapar criminales y enfrentarse al mal desde la más absoluta normalidad. «Es la mujer la que hace y deshace. Se mete en todos los líos posibles y arrastra a su marido a aventuras que él ni habría soñado. Es la protagonista femenina la que tiene una actitud fuerte, decidida. Me parece una maravilla de mujer que demuestra que para ser una heroína no hace falta estar embutida en un traje de Catwoman», resume Elena de Frutos.

6 Transparent

'Transparent', la serie producida por Amazon, es una de esas ficciones que ha marcado un antes y un después en la televisión. La historia de Morton/ Maura Pfefferman ha sido una de las más galardonadas de los últimos años y sus cuatro temporadas demuestran que al público le enganchó esta tragicomedia. «Es una historia fantástica, en la que se mezclan los papeles masculinos y femeninos. Me encantó ese hombre que decide romper con todo para vivir una vida como mujer y hacerlo de una forma optimista, pese a la conflictiva familia que le rodea», afirma Elena de Frutos. Para la actriz española, también es interesante la figura de la esposa cuyo marido cambia de sexo. «Es ella la que lleva los pantalones y quien se comporta de una forma práctica y sensata», destaca.

7 Othello

Elena de Frutos compagina su carrera en la televisión con el trabajo en una compañía de teatro, El Aedo, que adapta clásicos a un público joven. Sus funciones compaginan el Othello de Shakespeare -trasladado a un colegio actual- con la Celestina o Antígona. «Conocer la cultura clásica permite observar como han pervivido algunos estereotipos de las mujeres bastante negativos a lo largo del tiempo. Algunas frases de la Celestina no serían aceptables en el discurso de hoy en día», agrega. No obstante, una de las obras favoritas de su repertorio es Antígona, de Sofocles, en la que una mujer se enfrenta a un rey por rescatar el cadáver de su hermano. «Antígona es una mujer valiente que tiene las cosas claras y no duda en decir lo que piensa y hacer lo que considera necesario, aunque para ello tenga que ponerse en riesgo». La actriz contrapone este rol a la Desdémona de Othello, una víctima de hombres violentos y celosos.

8 ANDeROID

ANDeROID, el último trabajo de Elena de Frutos, es una apuesta por mostrar la ciencia y la tecnología de una forma dinámica y con humor. La webserie se estrenará el próximo 26 de abril y en ella interpreta a Josune Mayor, 'iOSune', una titulada en Ingeniería que crea software para móviles. «En ANDeROID mi personaje le pone las pilas a los hombres. Parezco alguien caótica, a la que le cuesta reconocer sus errores, pero que también es muy capaz. Sobre todo me hace mucha gracia la comparación física con dos hombres como David Amor o Xabier Perurena. Ellos son dos gigantes de casi dos metros y yo, mucho más chiquitina, con mi 1,60, les vacilo sin problemas».