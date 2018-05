Series de ficción para aprender ciencia

Las series de televisión se han convertido ya en uno de los principales productos para el ocio del esta época. No solo son una de las principales formas de expresión de la cultura popular -la mejor forma de quedarse fuera de muchas conversaciones es no ver series- sino que también están innovando en algunos aspectos en los que el cine debería acelerar para no convertirse en el guiñol del siglo XXI. Y en un mundo tan complejo como el de la ficción episódica, en el que se tocan tantos temas -desde el bullying a la fantasía épica- la ciencia también también tiene cabida. Hay algunas creaciones que pueden ser tan pedagógicas como un tutorial de informática o explicar los desafíos de la inteligencia artificial con más claridad que el más espeso de los libros. Estas son algunas de las recomendaciones para disfrutar de la ciencia en la ficción.

1 'Breaking Bad'

Toda la historia de 'Breaking Bad'es pura química. Sus créditos iniciales lo dicen todo. La tabla periódica de los elementos se convierte en la presentación de una historia en la que un profesor de química utilizará su conocimiento para convertirse en el mayor traficante de droga de la frontera entre Estados Unidos y México. La ciencia es un protagonista más, como los espacios desérticos, pero quizás lo importante no es lo más obvio. El protagonista, Walter White, enseñará a fabricar una batería para arrancar un coche con monedas y productos químicos o cómo deshacerse de un cadáver con ácido -y cuál es el único envase en el que poder hacerlo- pero también dará una clase magistral sobre lo que es la química. En el primer episodio puede verse una disertación sobre los cambios en la materia: «Los electrones cambian su nivel de energía, las moléculas cambian sus enlaces, los elementos se combinan y se transforman en compuestos. Eso es la vida», narra un entusiasmado Walter White.

'Breaking Bad' -una de las mejores series de todos los tiempos- también homenajea a Werner Eisenberg, el premio Nobel de Física por sus estudios de mecánica cuántica. White utiliza el apellido el sabio alemán como apodo pero también en recuerdo a uno de los conceptos por los que más se ha conocido a Eisenberg: el principio de incertidumbre. Esta idea considera que es imposible medir con exactitud la posición y la velocidad de una partícula, puesto que al realizar sus observaciones, el propio científico afecta a la situación de la partícula. Con 'Breaking Bad' puede suceder al revés. Su visión no deja igual al espectador.

2 'Westworld'

'Westworld' acaba de iniciar su segunda temporada y vuelve a someter al espectador a la gran duda sobre quién es humano y quién es artificial, en un mundo de cowboys y pieles rojas tecnológicos. La serie encajaría perfectamente en el género de la ciencia ficción por lo que no se puede decir que estemos ante una trama de divulgación tecnológica. Sin embargo, tiene una de las reflexiones más profundas de las series actuales sobre la Inteligencia Artificial y algunas de las preguntas que genera este tema: ¿se puede adiestrar a una máquina pensante en el oscuro mundo de las emociones? ¿Cómo afecta a un software que tenga capacidad de aprender el adquirir más conocimientos?

'Westworld', sin hacer 'spoilers', analiza alguna de estas cuestiones desde el mundo de la ficción. Y pone el acento en cuestiones como qué sucedería si las emociones fueran cuantificables para una máquina y se pudieran aumentar o disminuir con la misma facilidad con la que se sube o baja el volumen de un televisor desde el mando a distancia. Otros aspectos, sin embargo, no forman parte del mundo de la fantasía. La posibilidad de que las máquinas aprendan desde la nada ya es una realidad desde que el año pasado un programa diseñado por Google, el 'Alpha Go', venció al ser humano en el juego oriental de mesa llamado go. Este programa ha sido capaz de aprender por su cuenta hasta derrotar a la mente humana. Inquietante.

3 'The Knick'

Muchos espectadores se han familiarizado con los hospitales a través de series como 'House' o 'Anatomía de Grey'. Sin embargo, hay una serie capaz de mostrar los orígenes de la medicina actual con una pedagogía cruda. 'The Knick' cuenta la historia del hospital Knickerbocker, un centro médico de New York que a principios del siglo XX revolucionó la cirugía. La serie cuenta una trama hospitalaria en un momento en el que los médicos comienzan a aplicar una ciencia en pañales al cuidado del cuerpo humano. Y desarrolla cómo una serie de médicos osados comenzaron a experimentar con la cirugia.

Una frase del protagonista, el doctor Thackery -interpretado por Clive Owen e inspirado en el doctor Hapstead, quien entre otras cosas introdujo los guantes de látex en los quirófanos- resume el tono de la trama: «hemos aprendido más sobre el cuerpo humano en los últimos cinco años que en los 500 años anteriores». La anestesia, las transfusiones de sangre, la asepsia... para aprender cómo se inventaron todos estos avances que hoy parecen normales hay que ver 'The Knick'. Aunque con una advertencia: no es una obra para estómagos delicados.

4 'The Big Bang Theory'

El problema de 'The Big Bang Theory'es que no se sabe dónde comienza la ciencia y dónde termina el humor. Con doce temporadas previstas -se estrenó en 2007- es una de las creaciones más longevas para la televisión reciente si se tiene en cuenta la voracidad con la que se consume este tipo de productos y la selva en la que se han convertido las ficciones episódicas. Hay dos datos que haya que tener en cuenta a la hora de valorar el contenido científico de BBT. El año pasado ganó la medalla Stephen Hawking -el genio recién fallecido que llegó a aparecer en la serie- y está supervisada por David Saltzberg, un astrofísico californiana que se asegura que ni una fórmula, ni un comentario, sea casual. Todo lo que aparece en la pantalla es científico.

Y mucho de los temas que Sheldon, Raj, Penny son alguna de los conceptos más avanzados de la ciencia actual. Solo en esta obra son capaces de hacer ficción sobre el 'gato de Schördinger', una teoría cuántica que viene a decir que un gato encerrado en una caja con un mecanismo que le otorga un 50% de posibilidades de vivir o morir llegará un momento que estará en los dos estados: con vida y fallecido. Suficiente.

5 'Halt and Catch Fire'

Este artículo se puede leer en un móvil gracias a las batallas que las empresas informáticas llevan emprendiendo entre ellas desde los años 80. Las cuatro temporadas de 'Halt and Catch Fire' llevan a la pantalla alguna de estas guerras. Para muchos ususarios de un smartphone puede resultar conmovedor ver la época en la que un PC -un aparato gigante y que ocupaba tanto como un hijo, por ejemplo- era lo más moderno y 'geek' a lo que se podía aspirar.

Esta serie de la AMC es clave para entender el desarrollo tecnológico que ha cambiado la vida de gran parte de la humanidad gracias al acceso inmediato a todo tipo de información y servicios. Pero -aparte de las tramas humanas- es una gran lección sobre la creatividad tecnológica en un ecosistema en el que se puede llamar plagio a los esfuerzos aislados de genios realizando una misma lectura de una atmósfera tecnológica o dudar de la originalidad en un mundo hiperconectado. 'Halt and Catch Fire' es la mejor forma de entender cómo hemos llegado hasta aquí.

6 'Anderoid'

Desde un plano más modesto, 'Anderoid' es una webserie que fusiona el humor y la ciencia. Una de las claves de la serie es que utiliza en su trama la complejidad tecnología que ya nos rodea por todas partes. En esta ficción la tecnología no es hostil ni forma parte de una especulación. Simplemente describe la realidad de un grupo de ingenieros que tienen los mismos problemas que sus espectadores pero que ya saber utilizar todos los avances para intentar mejorar sus vida -o por lo menos para complicarlas lo menos posible-. En un mundo en el que ya se hacen telenovelas para Whatsapp, 'Anderoid' demuestra que es posible crear tramas episódicas en miniatura -ágiles y dinámicas- en las que siempre se puede descubrir alguna delicada sorpresa. Como por ejemplo, adivinar cuántas veces hay que doblar un papel para que llegue a la Luna.