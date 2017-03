¿Te gastarías 1.000 euros en un iPhone o un Galaxy S?

9.

La realidad virtual es la nueva frontera para el sector no solo de la telefonía móvil si no para el informático en general. Ya podemos acceder a esta tecnología a través de gafas a las que se incorporan nuestros móviles pero la idea es ir más allá para comenzar a ver el mundo que nos rodea de una forma totalmente distinta. El juego Pokemon Go, donde podemos ver en las pantallas de nuestros smartphones a todo tipo de bichitos moviéndose libremente por nuestra habitación, es solo el principio. Las cámaras de los nuevos iPhone y Galaxy estarían ya preparadas para mejorar esta experiencia gracias a sus mejores resoluciones de imagen y un nuevo procesador 3D incorporado. Asimismo, esta nueva tecnología de reconocimiento de objetos y un nuevo sensor de infrarrojos permitirán a Apple prescindir de la doble cámara que en el iPhone 7 Plus realizaba la función de enfocar y desenfocar los objetos que estaban a diferente distancia. Una innovación que también estaría presente en la cámaras de 12 megapíxeles con apertura f1,7 del buque insignia coreano que se comportarían aun mejor en bajas condiciones lumínicas.