¿Cargas el móvil todas las noches? Si es así, cometes un error

Cargar el móvil puede parecer una tarea sencilla. En principio basta con enchufar el cargador a la corriente, conectarlo al móvil, y esperar a que esté cargado para desenchufar. ¿Fácil, no? Sin embargo, no todo el mundo lo hace correctamente. Y realizar esta tarea repetidamente de forma incorrecta puede acortar la batería de nuestro smartphone.

Carga y desenchufa

Los fabricantes recomiendan no dejar el teléfono cargando durante toda la noche. Si la batería ya está al 100% es aconsejable desenchufar el terminal de la corriente. Hoy en día las baterías de los teléfonos se cargan más rápido que antes, por lo que no es necesario cargarlos durante tantas horas. Aunque no está demostrado que vaya a pasar nada, lo mejor es desenchufar el cargador cuando ya estén totalmente cargados. De hecho, hoy en día muchos terminales cuentan con un sistema de carga rápida. Si lo tienes, aprovéchalo.

Evita las altas temperaturas

Esto es especialmente importante en verano, cuando el calor afecta negativamente a nuestros móviles. Cuando el terminal está cargando se calienta y cuando el móvil se calienta la batería sufre, por lo que puedes optar por realizar varias cargas para evitarlo. Aunque se suele decir que no es bueno cargar el móvil si la batería no está al 100%, esto no es más que un mito. De hecho, es mejor realizar varias cargas que dejar el móvil enchufado a la corriente, totalmente cargado, durante toda la noche.

No esperes a que esté al 100% para desenchufarlo

Otro detalle que debes saber es que no necesitas cargar tu móvil por completo cada vez. Puedes conectarlo un rato para recargar un poco la batería, pero no es necesario que esperes a que la carga esté completa para desconectarlo de la misma manera que no necesitas que esté totalmente descargado para enchufarlo.

Componentes originales mejor

Por último, recuerda que utilizar los componentes, cargadores y cables originales del fabricante siempre será mejor, sobre todo si tu móvil cuenta con sistema de carga rápida. Los cables y cargadores originales no tienen precios elevados, por lo que no es necesario someter a tu batería a las réplicas por ahorrar un par de euros.