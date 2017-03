Alerta: este es el motivo por el que no deberías jugar a 'A qué famoso te pareces' en Facebook

Un nuevo juego se ha puesto de moda en Facebook. Se trata de un test llamado 'A qué famoso te pareces' que analiza tu foto de perfil y te dice a qué famoso te pareces, rescatando imágenes de una base de datos. Una aplicación que está resultando muy divertida a los usuarios de la red social, pero que no deberían volver a utilizar.

En primer lugar, debemos saber que el juego lleva a una plataforma coreana llamada Von Von, en la que encontramos distintos juegos y test, cuyo fin no es entretener a los usuarios, precisamente. Para poder jugar, la plataforma pide acceso a los datos y da la opción de escoger qué permisos damos. Sin embargo, si no se dan los que la empresa quiere, la aplicación no funcionará correctamente.

Si damos acceso a nuestros datos, la plataforma accederá a nuestras fotografías y, una vez aparece publicado el resultado del test, nos pedirá que lo compartamos. Sin embargo, hay veces que el test acaba compartiéndose, aunque no demos permiso para ello.

En 14 idiomas diferentes

Existen multitud de test de este tipo en la página de Von Von y están disponibles en catorce idiomas diferentes, por lo que el alcance de los juegos es realmente amplio. A veces estos test son detectados como enlaces maliciosos, pero la empresa asegura que se trata de una falsedad creada por la competencia para perjudicarle.

Además, desde Von Von afirman que el contenido de su página es gratis, algo que es totalmente falso. Al realizar el test vendemos nuestra privacidad y, aunque la empresa asegura que no se utilizan los datos de los usuarios, lo cierto es que no sabemos dónde acaba todo lo que esta plataforma ha obtenido de nuestros perfiles.