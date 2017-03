«No vi venir el éxito del iPhone, sólo me fijé en sus defectos»

'La reina del unboxing'. Así se conoce en el mundillo tecnológico a Carolina Denia, una de las mejores 'youtubers' del panorama nacional que ha convertido algo tan vanal e intranscendente como el desembalaje del último modelo de un móvil o una tableta en un auténtico espectáculo. Su simpatía y desenfado ante las cámaras han encandilado a más de 1.200.000 suscriptores a su canal Clipset que no se pierden sus videoanálisis de cámaras, ordenadores, drones... La lista es interminable. Y es que Carolina tiene el don de explicar con profesionalidad periodística las complejas características técnicas de los gadgets diseccionados en su particular laboratorio de pruebas de forma que todo el mundo, incluso los más profanos en la materia, pueda entenderlas. Ahí radica su éxito, compartido desde hace una década con Juan Castromil, su socio detrás de las cámaras. Y eso es precisamente de lo que hablará en su conferencia 'La tecnología a través de los ojos de Youtube', que tendrá lugar el miércoles, a las 13.00 horas, en el Museo Artium de Vitoria dentro de la jornada 'Women Inprogress' (Mujer empleo y tecnología'), organizada por EL CORREO, en la que también intervendrán otras mujeres expertas en este campo.

-¿Cuántas veces te han dicho algo parecido a «¿qué hace una chica cómo tú hablando de móviles?»

-Un montón (risas). Ahora la gente me conoce, pero al principio se pensaban que yo era una presentadora con un guión, que detrás había un hombre que era el que hacía las pruebas a los móviles y que yo no sabía nada de tecnología. Después de todos estos años de trabajo, no tengo ese problema. Ahora lo que más me dicen es «jo, que envidia. Todo el día probando cacharros. Tienes la mejor profesión del mundo».

-¿Te fue difícil meterte en el mundillo tecnológico por ser mujer?

- No, la gente te trata igual que si fueras un chico, sobre todo en España porque las empresas te acaban conociendo. El problema, y cada vez menos, está en las ferias internacionales como el Mobile World Congress, ya que la gente de los stands, casualmente todos hombres, te explicaban las características técnicas de los gadgets muy despacito para que tuviera menos problemas en entenderle y centrándose más en el diseño que es lo que ellos consideraban que le podría interesar más a una chica. Eso me ponía de los nervios, sin contar las veces que me querían colar información falsa para poner en ventaja a sus productos respecto a los de la competencia, aunque nunca supe con seguridad si me la intentaban colar por ser mujer o lo hacían con todo el mundo.

-Pero seguro que todavía hay alguien que te dice por qué no te dedicas en tu videoblog a hablar de moda en vez de móviles…

-Alguna vez me lo han dicho, sobre todo chicas. Quizás este tipo de comentarios expliquen por qué hay tan pocas informadoras dedicadas a la tecnología. Puede que existan muchas mujeres a las que les gusta este mundillo, pero que se anulen ellas mismas dudando de sus capacidades porque se presupone que es un sector solo para hombres. Y después están las 'youtubers' que hablan de móviles como podrían están contando cosas de su vida. De hecho, lo hacen a través de selfies de su últimos modelitos y demás comentarios en las redes sociales. No critico esta actitud, pero a mí no me gusta compartir nada de mi vida privada porque creo que desvirtualiza tu trabajo como periodista pura y dura. Por otro lado, cuanto más te expones públicamente, más probabilidades tienes de recibir comentarios machistas.

-¿Crees que recibes más críticas por el solo hecho de ser mujer?

Por supuesto. A ningún hombre se le va a criticar tanto por su aspecto físico o por el modelito que se haya puesto. Da igual si es más guapo, más gordo o más bajo. A nosotras, más de una vez se nos dice: «Jo, vaya cara que tienes hoy» o «que ropa más rara traes». Es algo bastante cruel, porque no siempre tenemos que estar perfectas. Yo depende del día (risas). De todo eso es de lo que voy a hablar este miércoles en Vitoria.

-Por cierto, qué tal te han aceptado tus compañeros de profesión.

Muy bien. De hecho, solo he recibido algún que otro comentario negativo, y nunca directamente, de mujeres, que es lo triste. Nosotras mismas somos las mayores críticas, sobre todo en temas concernientes a la maternidad o al tipo de ropa que te pones. Y eso a los hombres no les sucede, porque, aunque se equivoquen a la hora de hacer su trabajo, nadie les pide que lo dejen para quedarse en la cocina haciendo la comida. Por suerte, todo esto está cambiando y cada vez somos más chicas en este mundillo, aunque todavía falta mucho camino por recorrer. Sólo el 18% de las personas que se dedican al sector tecnológico son de sexo femenino y sólo un 19% del masculino tienen una jefa.

Youtube, como medio de vida

-¿Pensaste en que te ibas a convertirte en una 'youtuber' de referencia en el sector tecnológico?

-Para nada. Yo empecé como colaboradora en publicaciones de papel especializadas en este sector como 'Personal Computer & Internet' o 'Ariadna', el suplemento tecnológico de 'El Mundo'. Pero con la explosión de Youtube vimos una estupenda oportunidad de crear nuestro propio medio de comunicación a través de un formato bastante cómodo en el que la gente agradecía mucho que le pudiéramos enseñar unos dispositivos que hace diez años eran prácticamente inaccesibles para el gran público. Pero nunca nos planteamos esto ni como una profesión y menos como un medio de vida.

Pero ahora los 'youtubers' ganan dinero...

Si, pero pasaron muchos años antes de llegar a la situación actual. Pero si alguien piensa en convertirse en 'youtuber' para forrarse, no sabe lo que está diciendo. Entre otras cosas, porque cobramos mucho menos por los ingresos de publicidad que genera nuestro canal por estar en España que si nos encontráramos en otros países como EE UU, Reino Unido, Francia o Alemania. Si las estrellas de Youtube que se embolsan un millón de dólares al año estuvieran aquí, ganarían siete u ocho veces menos.

-Entonces, ¿cuál crees que es la clave de tu éxito?

-No lo sé, si lo supiera intentaría replicarla siempre (risas). Creo que buena parte del éxito reside en que somos honestos cuando hablamos de los productos que pueden ser atractivos para los usuarios o para nosotros. Contamos todo lo bueno y todo lo malo que tienen, ya que ninguno de ellos es perfecto. Incluso algunos de ellos, con una calidad que está fuera de duda, no son buenos para todos los perfiles de usuarios, ya que muchos de ellos serán incapaces de sacarle todo el partido. Y, además, contarlo de una forma que cualquiera lo pueda entender, aunque no sepan para qué sirve un procesador. Todo ello provoca, como respuesta, que la gente sea fiel a nuestros vídeos.

-Y no te olvides del éxito de tus 'unboxing'...

-Ja, ja, ja, es como abrir un huevo Kinder. La verdad es que es un tipo de vídeo que en un principio no nos interesaba, pero fueron nuestros propios usuarios los que nos convencieron para hacerlos. De hecho, tardamos bastantes meses en encontrar una fórmula para diferenciarnos un poco de lo que se veía en esos momentos en Internet. El caso es que la puesta en escena, yo saliendo de una caja rodeada de ellas como si estuviera en un almacén, ha funcionado muy bien, aparte de que intentamos de que sean amenos. Lo demás son ya tablas.

Consejera tecnológica

- ¿Tus amigos te piden consejo cuando van a comprar un móvil?

-Si, si, aunque menos de lo que puedas creer. De hecho, algunas veces me enfado porque compran cosas sin consultármelo, aunque lo peor es que al final terminen adquiriendo el que le has desaconsejado. Por fortuna, eso me pasa muy pocas veces. La mayoría de las ocasiones me llaman desde las tiendas para saber si lo que les está diciendo el dependiente es cierto o les está intentando colar un gol, ja, ja, ja.

-Por cierto, ¿Apple o Samsung?

-Depende. Me gusta muchísimo el Galaxy S7 porque es un teléfono muy equilibrado, aunque creo que Samsung, como marca, da más tumbos, con móviles muy buenos con otros que no lo son tanto, mientras que Apple nunca decepciona a sus usuarios, salvo, quizás, con el tema de la duración de la batería de su modelo de 4.5 pulgadas cuya duración es todavía algo escasa. De todas formas, creo que la mayor ventaja de la empresa estadounidense está en su sistema operativo. Android todavía tiene cosas que mejorar en comparación con iOS, como por ejemplo su tienda de aplicaciones.

- ¿Y el iPhone 8 va a ser para tanto?

-No lo sé. Hay mucho lío con el tema de si van a sacar tres versiones. Con tanto rumor, vete tú a saber qué van a presentar en septiembre realmente. No me gusta crear falsas expectativas que no son nada saludables. Al final, la gente se decepciona por cosas que Apple nunca prometió como la pantalla curva, que estéticamente me gusta en los últimos Galaxy pero no la encuentro nada práctica, ya que al final la acabas tocando sin querer.

Un antes y un después

- ¿Y cuál es el gadget que más te ha impresionado en todos estos años de trabajo?

-Sin dudarlo, el iPhone. Y eso que yo no vi venir su éxito, el salto tecnológico que traería consigo. Fue mi compañero Juan el que dijo que iba a suponer un antes y un después. Yo solo veía sus defectos, como el hecho de que la primera versión no grabase vídeo (risas). Con el paso del tiempo, este teléfono ha cambiado la forma en la que nos conectamos con el mundo debido a que nos puso todo Internet en la palma de la mano.

-¿Y cómo autora de 'La Youtuber de la Liga de los Clanes', una novela ambientada en el futuro, como crees que serán los gadgets dentro de 20 o 30 años?

-Creo que para esa época tendremos un chip implantado en el cerebro en vez de llevar el móvil a cuestas todo el día. O, mucho más fácil, en la muñeca que te servirá también para identificarte cuando vayas a viajar o realizar un pago como sustituto a las huellas dactilares. Lo veo esto más factible a corto plazo que el coche conectado. Un mundo lleno de ellos me cuesta mucho imaginármelo. Yo me conformaría con que sean más sostenibles, porque no nos damos cuenta de que respiramos un aire totalmente contaminado. Me gustaría ver más bicicletas y motos eléctricos y menos automóviles.

-Por último, ¿qué consejo le darías a una chica que quiera hacerse youtuber aparte de no llamarle a nadie 'cara anchoa'

-La verdad es que flaco favor nos ha hecho este tipo de gente al resto de 'youtubers'. Descerebrados hay en todos los ámbitos, pero éstos lo que quieren es visibilidad, por lo que creo que lo que hay que hacer con ellos desde los medios de comunicación es ignorarlos y no mostrar ese tipo de vídeos para no darles publicidad. Y eso es aplicable a nuestro ámbito personal. Hay que negarse a compartir las imágenes de maltrato o 'bullying' en las redes sociales y las aplicaciones de mensajería. Respecto a las chicas, les aconsejaría que ignoren cualquier tipo de comentarios machistas y hagan lo que les gusta sin importar lo que piensen los demás. Y tanto a ellas, como a ellos, les recomiendo que piensen en este medio para darse a conocer pero sin pensar en que pueda ser su profesión. A lo mejor Youtube desaparece dentro de unos años...