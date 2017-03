«Faltan mujeres en las áreas de desarrollo de videojuegos»

Marie-Thérèse Cordon ha vivido en primera persona el crecimiento de la compañía francesa Ubisoft, una de las más importantes en el sector de los videojuegos y creadora de grandes títulos como ‘Assasin’s Creed’, ‘Prince of Persia’ o ‘Just Dance’. Comenzó en ella hace casi tres décadas y ahora dirige el departamento de Relaciones Institucionales en España. Además de dirigir la filial en Barcelona, Cordon ha sido testigo de la evolución de este sector y del aumento del interés de las mujeres por los videojuegos. A pesar de ello, admite que aún se relaciona la industria con un perfil masculino y que en Ubisoft ellas son un 20%. «Todavía es poco». El miércoles, Cordon y otras destacadas directivas y emprendedoras compartirán su experiencia en la jornada ‘Women in progress’ organizada por EL CORREO.

- ¿Cómo fueron sus inicios?

- Entré en Ubisoft Francia en el año 1988 recién graduada en Marketing y Comercio Internacional por la Escuela Superior de Negocios de París. La compañía había nacido apenas dos años atrás. Tenía muy claro que me interesaba lo internacional y Ubisoft estaba buscando una persona para el departamento de Marketing, ya que acababa de firmar un contrato con una distribuidora americana. Trabajé directamente con el fundador y el ahora presidente de la compañía, Yves Guillemot, en una oficina muy pequeña de París. Entonces formábamos Ubisoft unas cien personas, ahora somos 12.000.

- Después de unos años en París se lanzó a crear la filial española.

- Efectivamente, en el año 1994 Ubisoft apostó por la internacionalización y decidió crear filiales de negocio en varios países. Además, yo quería volver a Barcelona por razones familiares, así que me encargué de ello. Tras un año de estudio de mercado creamos la filial de negocio y en 1998 comenzó a funcionar el estudio de producción, que opera como una unidad aparte. Contratábamos a gente recién salida de la Universidad y para formar al equipo realizábamos colaboraciones con el estudio francés, en concreto la primera fue para un juego de Fórmula 1.

- ¿Cuántos juegos ha desarrollado Ubisoft Barcelona desde entonces?

- En total han sido 26 entre juegos completos y colaboraciones. Los primeros años nuestra especialidad fueron los juegos de carreras de coches y muchos de los diseñadores eran simplemente forofos jugones que fuimos formando. Después, nuestra evolución fue ligada a la de las consolas y a la tecnología que iba saliendo al mercado. Con la Wii llegaron juegos destinados a todo tipo de públicos. Nos dimos cuenta de que las mujeres se acercaban a las consolas y empezamos a desarrollar contenidos para hacer ejercicio en casa. En 2009 creamos la marca ‘Your shape’ dentro del grupo y en 2011 el juego basado en la película de Tintin ‘The Adventures of Tintin: The Secret of the Unicorn’. En este último trabajamos unas setenta personas.

Contenidos adicionales

- ¿Cómo fueron las colaboraciones con otros estudios de la compañía en el desarrollo de títulos como ‘Assasin’s Creed’ o ‘Rabbids’?

- Hemos entrado en un momento en el que las producciones de Ubisoft son tan grandes que nos obligan a colaborar entre diferentes estudios para tener las personas suficientes para desarrollar el juego. Para títulos como ‘Assasin’s Creed’ son necesarias hasta 700 personas y la labor de coordinación es muy complicada, pero absolutamente necesaria. Ahora estamos colaborando con estudios de Francia y Estados Unidos para el desarrollo de nuevos modos de juego de ‘Rainbow Six Siege’. Tenemos 30 estudios de producción en 28 países y eso nos aporta diversidad de culturas y más creatividad, entre otras cosas.

- ¿Cuál es la tendencia actual en el sector?

- El videojuego es el modo de entretenimiento más importante y popular ahora, hay que estar en todo tipo de plataformas y adaptarse a todos los públicos a través de contenidos muy variados. Además, la tendencia actual es a que los videojuegos permanezcan vivos, ofrecer al consumidor contenidos adicionales recargables de forma digital.

- ¿Se relaciona todavía la industria de los videojuegos con un perfil masculino?

- Sí, creo que todavía existe esa idea y tenemos que trabajar para demostrar que no tiene por qué ser así. El 20% del ‘staff’ de Ubisoft somos mujeres y eso es todavía poco. Probablemente esto se deba a que tradicionalmente los contenidos de los videojuegos han estado dirigidos al público masculino, pero está cambiando. Tenemos que animar a las chicas a que elijan esta profesión si es la que les gusta. Detectamos que sobre todo faltan chicas en los departamentos de desarrollo, tanto de arte como de programación.

- ¿Les supone esto un problema?

- Lo cierto es que necesitamos que se acerquen más mujeres, que estudien carreras que les preparen para este sector porque no podemos prescindir de la mitad de la sociedad. Necesitamos las cualidades, la creatividad y la inteligencia de las mujeres en nuestro sector. Hay sesenta empleados en el estudio de Ubisoft Barcelona, pero crecemos semana a semana. Intentemos que el talento de nuestro país se quede aquí.

- Menos del 20% del alumnado de carreras relacionadas con la tecnología son mujeres, ¿cómo se le podría dar la vuelta a esta realidad?

- Es importante que desde pequeños, en los colegios, ya se les enseñen por ejemplo programas sencillos de programación. A los niños hay que inspirarles, ofrecerles referencias y también que tengan profesoras mujeres que les enseñen ciencia, tecnología o matemáticas.

- ¿Qué consejo le daría a un adolescente que quiera dedicarse al desarrollo de videojuegos?

- Lo primero que tiene que hacer es jugar mucho y conocer muchos juegos, además de tener curiosidad por entender las reglas y cómo se ha hecho. Después, elegir una carrera en base a si le gusta más la programación, el diseño, la creación de las reglas o el audio. También le recomendaría hacer un pequeño proyecto de videojuego para probar, entrenarse y ganar experiencia desde la carrera. Este es un sector muy competitivo en el que es fundamental saber trabajar en equipo y, por supuesto, se requiere un nivel alto de inglés.