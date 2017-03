Cómo bloquear las llamadas indeseadas en tu móvil

A lo largo del año recibimos numerosas llamadas indeseadas. Ya sean ofertas comerciales de bancos, aseguradoras o compañías telefónicas, o llamadas de ex parejas que no han aceptado un no por respuesta. ¿Quién no querría evitarlas?

Pero bloquear las llamadas de un número concreto parece complicado. Quienes hayan solicitado el bloqueo en sus compañías telefónicas sabrán que conseguirlo no es tarea fácil. O no lo era. Si formas parte de esas personas que no quieren aguantar más las llamadas indeseadas, estás de suerte: ya que bloquear esos remitentes es justamente lo que podrás hacer de forma sencilla con cualquiera de estas aplicaciones para smartphone.

Mr. Number

Esta app permite bloquear desde llamadas internacionales hasta aquellas que proceden de números que no están entre nuestros contactos. Una vez instalada en nuestro terminal, basta con entrar a la app para acceder a una lista de nuestras últimas llamadas y mensajes de texto recibidos. Desde esta misma pantalla podemos pulsar sobre cualquiera de ellos y tocar la señal de prohibido para bloquear su entrada a nuestro teléfono.

La plataforma también nos permitirá crear nuestra propia lista negra, en la que podremos añadir números tanto desde la agenda como de forma manual y bloquear llamadas que provengan de un determinado prefijo. La app también cuenta con una base de datos propia de números fraudulentos y otra de números sospechosos de serlo, que también podremos bloquear de manera rápida y sencilla. Está disponible tanto para Android como para iOS.

Lista Negra

Funciona de manera similar a la anterior. Con esta aplicación podremos bloquear tanto las llamadas entrantes como los mensajes de números de teléfono que introduzcamos manualmente o de aquellos que seleccionemos de nuestra lista de contactos.

Pero además, 'Lista Negra' incluye otra opción útil: permite también bloquear las llamadas de números privados y números desconocidos. Cuenta con una opción interesante mediante la cual podremos escoger que salte directamente el buzón de voz o que nuestro teléfono suene como si estuviera comunicando o fuera de servicio cuando alguno de los números bloqueados trate de contactar con nosotros.

La interfaz es sencilla e intuitiva. Está disponible solo para terminales que funcionen con sistema operativo Android.

Truecaller

Truecaller es probablemente una de las aplicaciones para bloquear llamadas más descargadas. Puede que ello se deba a sus múltiples funcionalidades. Cuenta con las opciones de las otras dos, pero además con ella podemos ver tanto el nombre como la cara de la persona que nos está llamando. También dispone de una base de datos de números comerciales para que podamos saber de inmediato si la persona al otro lado de la línea se trata de un comercial de alguna compañía.

Su diseño es sencillo y fácil de utilizar, además de atractivo. La app está disponible tanto para sistemas operativos Android como la iOS.