Las cinco grandes mentiras sobre tu móvil

La lógica dice que debería ser así... pero no siempre. Y es que la información técnica que se ofrece de un terminal no siempre hace honor a la realidad. O no al menos de forma concreta.

Pongamos un ejemplo. De nada sirve comprarse un móvil con un procesador de última generación (Snapdragon 835, Helio X30, etc.) con muchos núcleos y una alta frecuencia de reloj... si, por ejemplo, la capa de personalización del fabricante y/o el software no están optimizados e incorpora por defecto multitud de aplicaciones inservibles. Todo ello, limitará el rendimiento y velocidad del terminal.