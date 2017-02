¿Quieres una buena cámara? Fíjate en estos móviles de menos de 250 euros

A la hora de comprar un móvil el usuario acostumbra a sopesar multitud de aspectos: dimensiones, precio, pantalla, procesador, batería... Entre ellos, no falta el de la cámara, prestación que cada vez cuenta con una mayor relevancia. El problema es que muchos terminales de gama media a menudo no prestan toda la atención que debieran a este apartado. ¿La razón? De algún lado hay que recortar si es que uno quiere prestaciones competitivas a un precio razonable...

Con todo, cada vez un número mayor de terminales de gama media aseguran una buena experiencia fotográfica, caso de los que se mencionan a continuación. Ni que decir tiene que no están al nivel ni tienen el potencial de cámaras de gama alta como las del Samsung Galaxy S7 Edge, LG G5, HTC 10, Google Pixel o Huawei Mate 9. Pero por el precio que tienen...

Xiaomi Mi5

Xiaomi Mi5.

Si por algo no había destacado hasta la fecha la popular compañía china era por la calidad de sus cámaras. Y es que los terminales más premium de Xiaomi brillaban en términos de procesador, pantalla, batería, rendimiento... pero no por su apartado fotográfico. Esto cambió con el Mi5 (y el Mi5s), terminales que además de su hardware incorporan una cámara fotográfica de un nivel notable.

Sin ir más lejos, el Mi5 cuenta con un sensor Sony IMX298 Exmor RS de 16 megapíxeles de resolución, apertura f/2.0, autoenfoque, HDR, enfoque continuo... Las fotografías obtenidas destacan por su contraste y buena definición, quizá con una saturación excesiva, pero con fotos de gran calidad en buenas condiciones de luz. Precio: desde 245 euros.

LG G4

LG G4

Con LG a punto de dar a conocer su último 'flagship' en el inminente Mobile World Congress (LG G6) llama la atención que un modelo tan 'veterano' (de hace dos años) haya entrado en esta lista. Sorprende sí, pero no tanto teniendo en cuenta la política de bajada de precios que suele tener esta compañía y sus grandes propiedades fotográficas.

Y es que este LG G4 cuenta con una cámara principal sobresaliente de 16 megapíxeles. Con un sensor IMX234 Exmor RS, dispone de una apertura focal f/1.8 que garantiza fotos de gran calidad en todo tipo de situaciones. Autoenfoque, HDR, estabilización óptima de imagen, modo manual... Todo ello desde 270 euros.

Moto G4 Plus

Moto G4 Plus.

El salto que dio Motorola/Lenovo en la cámara de este gama media sorprendió a muchos para bien. Tanto que el popular Dxomark le equiparó en puntuación a la del iPhone 6s Plus o el Nexus 6P. Equipado con un sensor Omnivision OV16860, su cámara trasera cuenta con una resolución de 16 megapíxeles y apertura f/2.0. Su autoenfoque es muy rápido, incorpora HDR automático, estabilizador de imagen digital, doble flash LED...

La experiencia en el día a día confirma sus buenas prestaciones. Con buena luz, sus fotos alcanzan gran nivel de detalle y equilibrio de color, mientras que en entornos más oscuros la cámara de este móvil se defiende razonablemente bien. Precio: desde 220 euros.

Huawei P8 Lite 2017

Huawei P8 Lite 2017

Hace dos años Huawei dio un golpe en la mesa con su P8 Lite, toda una referencia en la gama media y que a la postre resultó todo un éxito en ventas. Quizá por ello haya querido mantener su imagen de marca y únicamente haya añadido el 2017 al nombre de su renovado terminal.

Entre las opciones de mejora que incluye este nuevo smartphone está la de la cámara, un apartado en el que últimamente la compañía china es todo un referente (P9, Mate 9, etc.). Con todo, cuenta con una cámara principal solvente de 12 megapíxeles y una apertura f/2.0 que le permite defenderse bien en situaciones de poca luz. La cámara delantera cuenta con una resolución de 8 megapíxeles, más que de sobra para todo tipo de selfies.

BQ U Plus

BQ U Plus

Uno de los aspectos en los que más ha progresado últimamente la compañía española ha sido en la calidad de las cámaras de sus smartphones. Este BQ U Plus es un buen ejemplo de ello, y eso que a priori no da la sensación de poder estar a la altura vistas algunas de sus especificaciones (panel de resolución HD, procesador Qualcomm 430, etc.).

Sin embargo, cuenta con una gran batería y una cámara que ofrece buenos resultados, especialmente en situaciones de buena luz. Incorpora un sensor de 16 megapíxeles de resolución, apertura focal f/2.0, autoenfoque por detección de fase, HDR, etc. Su precio: 200 euros.

Nexus 5X

Nexus 5X

Había gran expectación sobre cómo sería el sucesor del popular Nexus 5 y tras su presentación decepcionó un poco, especialmente por sus sobrias prestaciones. De hecho, su hermano mayor, el Nexus 6P, se llevó todos los halagos por sus grandes especificaciones y rendimiento global.

Eso sí, si algo destaca en este 5X es su cámara (además del sistema operativo, Android stock). 12 megapíxeles de resolución, apertura focal f/2.0, autoenfoque, HDR... son cualidades que dan de sobra para un terminal en el que llama la atención las fotos que obtiene en situaciones de poca luz. Precio: desde 270 euros.