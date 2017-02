Un smartphone que no te decepcionará

Si hay una marca reconocida en la gama media por sus dispositivos móviles ésa es Motorola (ahora Lenovo). En los últimos años, el fabricante ha dado muestras de su buen hacer con terminales para todos los gustos, desde los Moto E de la gama de entrada hasta los Moto Z y sus Moto mods (cámara, proyector, batería extra...) de última hornada.

Pero pocos han contado con la aceptación de sus Moto G, familia de dispositivos que hace varios meses dio un puñetazo en la mesa con su G4 Plus. Sí, han pasado ya varios meses desde su presentación, pero su reciente bajada de precio lo convierten en toda una garantía si estás buscando cambiar de móvil y no quieres dejarte el sueldo en ello. Veamos por qué.

Razones para optar por este terminal de gama media hay muchas, pero la del diseño no es una de ellas. Primero por el material utilizado, ya que en el G4 Plus predomina el plástico; de hecho, el tacto metálico tan de moda últimamente brilla por su ausencia. Y segundo, por el pequeño lector de huellas que incorpora en su frontal, un pequeño cuadrado -mal aprovechado- que no le sienta nada bien a la vista (aunque para gustos, los colores).

Eso sí, el terminal es cómodo de usar, con un suave tacto en la parte trasera y un peso de apenas 155 gramos que aligera mucho la experiencia y el agarre en el día a día. Además, la disposición del lector de huellas es muy funcional, ya que no hace falta coger el smartphone para activar la pantalla.

FICHA TÉCNICA Moto G4 Plus Dimensiones y peso. 76.6 x 153 x 9.8 mm. 155 gramos Pantalla. 5,5 pulgadas Full HD (1.920 x 1.080 - 401 ppi). Procesador. Qualcomm Snapdragon 617 Octa Core. 2/3 Gb. de RAM Almacenamiento. 16/32 Gb. (ampliables hasta 128 Gb.) Batería. 3.000 mAh Conectividad. Wifi 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 GHz + 5 GHz), microUSB OTG, Bluetooth 4.2, GPS, radio FM, etc. Cámaras. 16 Mpx la trasera (con f2.0 y autoenfoque) y 5 Mpx la frontal Precio. Desde 220 euros

El panel es otro de los grandes aciertos del smartphone de Motorola. El G4 Plus cuenta con una pantalla de 5,5 pulgadas y resolución FullHD. El aumento de tamaño sobre el modelo anterior se agradece... y bastante. No, no puede presumir de una densidad óptima de píxeles (401 ppi), pero su pantalla tiene un buen equilibrio de color, un brillo muy alto y se ve muy bien en todo tipo de circunstancias. Visto lo visto, ¿para qué necesitamos más?

A nivel de rendimiento, el Moto G4 Plus se desenvuelve bien en las tareas más habituales. No cuenta con el procesador más avanzado, pero su Snapdragon 617 de ocho núcleos con hasta 1,5 GHz de frecuencia de reloj le otorgan una buena fluidez en el día a día. No tiene la 'chispa' de otros terminales de gama alta, pero es más que suficiente para cualquier usuario que no busque complicaciones. Su RAM, de 2 Gb., es correcta (hay una versión de 3 Gb.) y perfectamente válida para tener abiertas varias aplicaciones básicas a la vez: navegador, Youtube, WhatsApp...

Eso sí, si hay algo que destaca por encima de todo es la cámara, un apartado en el que a menudo los fabricantes de la gama media recortan para ajustar los precios. Y es que el G4 Plus incorpora una cámara trasera de gran nivel: 16 megapíxeles, apertura focal de f/2.0, autoenfoque láser, autoHDR, modo manual, flash dual... Todo ello permite sacar grandes fotos de día y de una forma muy rápida y sencilla. En fotos nocturnas el terminal funciona razonablemente bien, aunque no está a la altura de las premium. La cámara delantera, en cambio, tiene una resolución de 5 Mpx. y apertura de f/2.2 pero su lente gran angular es un plus para todo tipo de selfies.

A todo esto hay que sumar varios añadidos que convierten a este Moto G4 Plus en una alternativa muy atractiva. Una buena batería de 3.000 mAh (con carga rápida), Android stock (lo que a menudo asegura un rendimiento muy fluido), Android 6.0.1 (con actualización prevista a Nougat 7.0), un rápido lector de huellas, buena conectividad... El Motorola Moto G4 Plus tiene sus limitaciones, sí, pero sus virtudes lo convierten en un terminal muy recomendable. Y todo ello por poco más de 220 euros.

Valoración: 8,5

Lo mejor: su buena pantalla, su cámara trasera y su equilibrio en todos los apartados, incluido el precio.

Lo peor: su diseño, de plástico y con un lector de huellas 'poco vistoso'. A nivel de rendimiento, los más exigentes echarán en falta un procesador más potente. Pierde la protección contra el agua del modelo anterior.

El apunte: la cámara es uno de los apartados en los que más suelen recortar los terminales con precios ajustados... pero el Moto G4 Plus es una excepción. Gran cámara, sobre todo en condiciones de buena luz.

La pregunta indiscreta: ¿seguirá Lenovo con la política de actualizaciones tan acertada que llevaba a cabo Motorola?