Tres trucos para mejorar tu wifi

Vivimos en la era de la comunicación y la información, aunque bien podríamos catalogarla también como la era de la tecnología móvil, ya que prácticamente todo se puede realizar a través de las funcionalidades de un Smartphone, esos nuevos compañeros de vida con los que podemos llamar a la vez que pagamos la última factura de la luz.

Sin embargo, de poco sirve un Smartphone y en general cualquier dispositivo tecnológico si no contamos con un elemento clave, internet. Si no disponemos de conexión a la red o esta no es lo suficientemente potente como para permitirnos realizar numerosas actividades a la vez con nuestros terminales, dará igual que tengamos el último modelo lanzado al mercado, sin internet no hay paraíso. La mejor opción es optar por una buena tarifa de fibra óptica o de ADSL. No obstante, a veces esta señal por muy buena que sea no llega a servirnos del todo por otros factores que ocasionan que sea baja, lenta, poco eficiente o prácticamente inexistente. Afortunadamente como para casi todo hay solución en esta vida, a continuación te vamos a ofrecer 3 trucos con los que mejorarás tu conexión de internet. ¡Apúntalos todos!

1. Controla las conexiones que hay activas

Para muchos es sabido que hay mucho vecino pillo en esta vida que en vez de pagar su propia conexión a internet prefiere ‘adherirse’ de forma totalmente gratuita a la de otro. Existen numerosos programas con los que estos aprendices de ‘hacker’ deciden engancharse a la conexión de otra casa, averiguando para ello la contraseña para acceder. Por ello, te recomendamos que diariamente supervises cuántos dispositivos hay conectados a tu red y lo más importante, certifica que se trata de terminales que pertenecen a familiares, amigos y en general a personas autorizadas por ti mismo. Hay diversos programas informáticos en la red que pueden ayudarte con este problema, así que no dudes en buscarlos y ponle fin a la caradura de tu vecino y también a la lentitud de tu conexión a internet.

2. ¿Has colocado bien tu router?

Cuando nuestra conexión a internet se ralentiza o no nos llega con eficacia comenzamos a pensar que se trata de ese vecino que está conectándose a nuestra red, pero, ¿has comprobado que tu router está bien colocado? Si bien no es necesario tener un máster para saber colocar un router, a veces caemos en el tópico de colocarlo junto al televisor o al receptor TDT, por aquello de tener todos los aparatos electrónicos juntos. Error, grave error. Si el receptor de internet se encuentra instalado cerca de dispositivos electrónicos la conexión recibirá interferencias por lo que no llegará con la velocidad real que te prometió la operadora telefónica. Además, también es importante colocarlo a medio metro del suelo, sobre una estantería o una mesa y sobre todo evitar que sea cerca de una esquina o cerca de una ventana. Tampoco es recomendable que haya paredes de por medio, ya que de lo contrario no llegará a distintos lugares de tu domicilio.

3. Modifica las antenas del módem

Nuestro tercer y último súper ‘truquito’ del día también tiene relación con el receptor de tu conexión de red. Si tu conexión a internet es lenta, además de comprobar los dispositivos conectados, revisar la seguridad de la contraseña y colocar correctamente el router, también es importante que modifiques las antenas del módem. Partiendo de la base de que la señal de wifi se extiende en dirección perpendicular a la de las antenas, si unas habitaciones están muy lejos de otras, lo ideal sería que colocases una antena en horizontal y otra en vertical, así la amplitud será más elevada en todas las direcciones.

Esperamos que estos tres trucos mejoren tu conexión de internet, de lo contrario no dudes en contactar con tu compañía para que solucionen el problema. ¿Conoces alguno más?