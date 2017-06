La odisea del arquitecto navarro encarcelado en EEUU por haber ido de turista a Siria

«Preso 2022, ya te vas». Esta frase, sin ninguna explicación más, puso fin a la odisea vivida por un arquitecto navarro, encarcelado 40 días en Estados Unidos por haber viajado a Siria de turista. Leandro Pérez Cadarso, de 32 años, fue arrestado cuando trataba de pasar de México a EEUU. La causa, haber hecho constar en su petición de visado que seis años atrás estuvo con su familia visitando Siria.

Leandro, que actualmente se encuentra en Pamplona, emigró a México hace cuatro años en busca de una oportunidad laboral. Aprovechando que tenía unos días libres el pasado 23 de abril decidió cruzar la frontera, como había hecho en otras ocasiones, y visitar la ciudad de San Diego. Y fue al completar un trámite burocrático cuando comenzaron los problemas.

Al tener el visado caducado, el navarro había tenido que rellenar un cuestionario por internet para obtener el nuevo. Entre las preguntas, una relativa a si había visitado determinados países, entre ellos Siria. Una modificación que ha entrado en vigor desde que gobierna Trump. Leandro respondió afirmativamente, ya que seis años atrás hizo un viaje turístico con varios familiares. Concretamente, entre finales de abril y primeros de mayo de 2011 estuvo de vacaciones en Siria y Líbano junto a sus padres, su hermana y una tía. Automáticamente, apareció en la pantalla del ordenador un mensaje en el que se le informaba de que el visado había sido denegado. El joven, sin embargo, decidió acercarse a la frontera mexicana a probar suerte pensando que lo peor que le podía pasar era que no le dejaran pasar. Llevaba el visado antiguo ya que el nuevo le había sido denegado y explicó esta circunstancia a las autoridades de la frontera.

Inicialmente le llevaron a un calabozo, donde pasó 72 horas «hacinado»

En la aduana de San Diego, ha relatado el arquitecto navarro, le hicieron pasar a una sala, donde fue esposado y detenido. Pasó 72 horas en un pequeño calabozo conocido como 'la hielera', porque «tienen el aire acondicionado y la luz a tope». «Estábamos tanta gente que no podíamos ni dormir porque no cabíamos tumbados». Tras pasar tres días «hacinados y de mala manera» le metieron en un camión, le ataron y le enviaron a la prisión de Caléxico, la localidad estadounidense 'gemela' a la mexicana de Mexicaliuna. Encadenado y vestido con un mono naranja le trasladaron a una celda que compartió con dos reclusos de origen hindú y un salvadoreño.

Cinco años sin poder entrar al país

«Cuando te ves así, te recuerda a estos prisioneros de Guantánamo que están perdidísimos, olvidadísimos y en una especie de limbo, de laguna legal que te da mucho miedo, sobre todo porque no sabes de qué te están acusando». Esa es la realidad, que ni entonces ni ahora sabe todavía cuál es el 'delito' que ha cometido. Inicialmente, ha relatado el protagonista de esta rocambolesca historia, pensó que se trataba de un error, que se llamaba igual que un narcotraficante o que alguien le había metido droga en la mochila. Sobre la posibilidad que él planteó de buscar un abogado, la negativa de las autoridades, que le dijeron que «no era recomendable contratar a un letrado» al no estar acusado de nada. «No estaba acusado, pero me trataban como si fuera el mayor delincuente del mundo», ha denunciado el joven navarro, al que los funcionarios de la cárcel le decían «que no era el momento para hacer preguntas» y que ellos simplemente «cumplían el protocolo».

«Cuando te ves así, te recuerda a estos prisioneros de Guantánamo que están perdidísimos, olvidadísimos y en una especie de limbo, de laguna legal que te da mucho miedo»

Durante el mes largo que pasó en la cárcel se habituó a cierta rutina. «Salía al patio, jugaba a las cartas, llamaba a mis padres y a mi pareja para tranquilizarles...». Le recluyeron en una prisión de unos 800 presos pero que no era peligrosa. De hecho, durante el tiempo que estuvo retenido, ayudó a otros reclusos «porque allí absolutamente nadie habla inglés». «Yo estaba feliz de poder dedicar tiempo a eso, a sentirme útil, a echar una mano a la gente y a que el tiempo se me pasara lo más rápido posible».

Entonces una mañana le despertaron unos golpes en la litera. «Preso 2022, ya te vas», le anunciaron para meterle a continuación en un vuelo de Iberia con destino a España el 1 de junio. El arquitecto lamenta que nadie se haya puesto en contacto con él, ni le haya pedido disculpas. Además, durante cinco años no podrá volver a Estados Unidos.