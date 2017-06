«Por azar no viajaba en el helicóptero»

«El accidente nos dejó destrozados, pero tuvimos fuerza de voluntad para tirar hacia delante», recuerda con amargura Jon Ander Mardones. Es el único miembro que se mantiene en el Grupo del Perro de Salvamento de Euskadi, con sede en Elorrio, tras el trágico accidente de helicóptero de la Ertzaintza que sesgó la vida a cuatro de sus compañeros, junto a dos pilotos y un técnico de salvamento, mientras sobrevolaban los Picos de Europa un fatídico 12 de junio de 1987. El grupo desarrollaba labores de búsqueda de Germán Quintana, un niño ovetense de trece años que había desaparecido cinco días antes cerca del Mirador de Ordiales.

«Salimos ocho del grupo, pero solo cabíamos cuatro en el helicóptero de la Policía vasca. Así que nos jugamos las plazas a los chinos. Ese día yo no tenía la cruz y me tocó ir en coche. Fue cuestión de azar que yo no viajara. Perder a mis amigos me dolió en el alma», relató Mardones. Él fue uno de los fundadores del grupo de perros de rescate junto a Manu Igartiburu y su esposa Lourdes Verdes, que falleció en el accidente, padres de la televisiva Anne Igartiburu. Perecieron también Javier Gallastegi y Luis Ángel Díaz, de Elorrio, y Joseba Zabala, de Garai , junto a sus perros ‘Eni’, ‘Hator’, ‘Lon’ y ‘Bizkor’. Los pilotos Juan Carlos González y José Ramón Renobales -hijo del que fuera senador del PNV por Bizkaia Carmeno Renobales- , y el responsable de Protección Civil de Asturias, Corsino Suárez, corrieron la misma suerte. «En cada salida lo que va es lo mejor que tenemos, por eso el grupo recibió un mazazo terrible», apostilló.

Arriba, funeral por los fallecidos en el accidente aéreo. Abajo a la izquierda, el niño desparecido en Picos de Europa que motivó la búsqueda. Al lado, puerta del aparato que se estrelló.

El accidente aéreo más grave de Asturias sirvió de germen para la creación de la Unidad Canina de Rescate del Principado de Asturias en 1988. «No podía ser que tuvieran que venir de fuera y encima pasara una desgracia como esta», explicaba ayer Jesús Gómez Nava ‘Chuqui’, promotor del grupo y de los actos que todos los años se organizan en el lugar donde se estrelló el helicóptero. «Queremos mantener la llama viva.No olvidamos el acto generoso en el que perdieron la vida». El previsto para mañana, al igual que hace cinco años, será especial. Pretenden que sea un momento de encuentro para las familias de las víctimas que el destino les unió en el Parque Natural de Covadonga. «Vendrán allegados de las siete víctimas y les entregaremos un recuerdo. El acto servirá también de reconocimiento a todas las personas que están en Protección Civil, al servicio de la sociedad sin cobrar», detalló.

En el accidente falleció la madre de la presentadora de televisión Anne Igartiburu

Entre la comitiva vasca que se trasladará a Asturias se encuentra la consejera de Seguridad, Estefanía Beltrán de Heredia, así como la alcaldesa de Elorrio, Idoia Buruaga. «Lourdes y también su marido Manu eran amigos de mis padres y, además, ella era profesora de mi hermano en la ikastola. Cuando murió yo tenía seis años y recuerdo el golpe que supuso en casa. Formaba parte de un colectivo cuya labor hay que poner en valor porque suele pasar desapercibida», indicó la regidora.

Tampoco faltará a la cita GontzalSarrigoitia, alcalde de Garai y amigo de Joseba Zabala. El Ayuntamiento ha fletado un autobús de 60 plazas, que se llenó muy pronto, y partirá hoy hacia Asturias. Entre los asistentes figura Ane Etxeita, sobrina de Joseba, que bailará un ‘Agurra’ junto a Eneko Sarrigoitia ante el monolito en recuerdo de las víctimas. «Manu me llamó para informarse sobre el programa previsto porque ya sabía que el autobús estaba completo. El va siempre», comentó en relación al padre de Anne Igartiburu. La presentadora de televisión, que no acudió al 25 aniversario, reconoció en una entrevista televisiva que «se quedó sin referencia» muy joven. «Te queda la satisfacción de recordar que estaba haciendo algo por los demás, que es algo muy importante», admitió en antena.