Once puñaladas por defender a su hijastra en Torrelavega

La Policía Nacional ha detenido a un joven de 19 años por un brutal ataque con arma blanca a los padres de su novia, una trifulca ocurrida anoche en el barrio de La Inmobiliaria (Torrelavega) que acabó con cuatro personas heridas, una de ellas de carácter «muy grave» pero cuya vida ya no corre peligro. El arrestado, que ya contaba con con antecedentes policiales, permanece en dependencias policiales por presuntos delitos de violencia de género y de intento de homicidio, a la espera de pasar a disposición judicial.

Los hechos ocurrieron poco antes de las once de la noche en la zona en la que se unen las calles Julián Urbina y Juan XXIII, justo al lado de una panadería. Cerca de este lugar reside el presunto agresor, nacido en 1997 y con las iniciales A. C. H. Dentro del piso en el que vive de alquiler se desencadenó una pelea, en la que, según ha confirmado el Cuerpo Nacional de Policía, él asestó «varios golpes y puñetazos» a su pareja sentimental, una menor de 17 años. Cuando sus padres acudieron a defenderla los atacó con una navaja en plena calle, hiriendo de gravedad a uno de ellos.

Momento en el que la Policía Nacional se lleva a un detenido.

Todo ocurrió después de la pelea desatada dentro del piso, cuando la chica recibió los golpes y llamó a su madre para que la fuera a buscar. Salió a la calle acompañada por su novio, "cargada con bolsas y maletas", según testigos. Al rato llegaron en coche la madre y su pareja -padrastro de la menor-. Se apearon del vehículo, salieron en defensa de la joven e increparon a A. C. H. por lo que había hecho. En ese momento, el presunto agresor sacó un arma blanca -una navaja tipo mariposa- y los atacó, protagonizando una violenta escena que fue presenciada por numerosos vecinos desde sus ventanas, y que fue grabada por algunos de los residentes. Primero apuñaló al padrastro, pero la mujer se interpuso entre ambos y también acabó recibiendo "pequeños pinchazos", según la Policía. Al hombre le asestó once puñaladas. En ese momento varias personas pasaban por la calle, pero, según testigos, no se atrevían a intervenir.

Fueron dos jóvenes de nacionalidad dominicana, que se encontraron con el coche de las víctimas parado en mitad de la calle, los que bajaron de su vehículo y acudieron a mediar en el altercado. Ayudaron a los heridos , consiguieron reducir entre ambos al agresor y arrancarle la navaja que blandía. Lograron mantenerlo retenido hasta que llegaron efectivos de la Policía, que lo detuvieron en ese momento. Estas dos personas también recibieron "algún pinchazo", pero sin gravedad.

Cuando llegaron los efectivos policiales, la madre estaba tirada en el suelo y el padrastro, malherido en un banco de madera.

Estos hechos se saldaron con cuatro personas heridas (los dos testigos, la madre y el padrastro) que fueron trasladadas anoche al hospital Sierrallana. Hoy por la mañana ya no permanecía ninguno de ellos en este centro hospitalario, ya que tres de ellos habían recibido ya el alta y el cuarto, el más grave, había sido derivado al hospital Valdecilla. Se trata del padrastro, de 43 años de edad, quien, al parecer, tiene afectados órganos vitales por las puñaladas que le asestó A. C. H. Son once las heridas por arma blanca que presenta, dos de ellas en el tórax, pero, según ha podido saber este periódico, ha podido ser estabilizado y no se teme por su vida.

Tanto el detenido como los heridos son de nacionalidad española, aunque solo el primero reside en La Inmobiliaria, el mismo barrio en el que ocurrieron los hechos.