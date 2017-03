Hallan el cadáver de una anciana con signos de violencia en Murcia

Efectivos de la Guardia Civil hallaron este domingo el cuerpo de una mujer sin vida en su domicilio de San Pedro del Pinatar. La Benemérita encontró el cadáver de una mujer de 71 años, I. R. G., que presentaba aparentes signos de violencia, en una vivienda de la calle Alcalde José María Henarejos.

Los agentes solicitaron la presencia de los servicios sanitarios, que no pudieron hacer nada por la víctima. Hasta la vivienda también se desplazaron agentes de la Policía Local.

La Guardia Civil mantiene abierta la investigación del suceso y no descarta ninguna hipótesis. Hasta que no se le practique la autopsia en el Instituto de Medicina Legal, no se podrá dirimir la causa del fallecimiento de la mujer.