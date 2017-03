De gran capo de la droga a trabajar con toxicómanos

Más de 20 años entre rejas y dos cánceres no han doblegado el fuerte carácter de quien en su día fuera el gran capo del narcotráfico gallego. Esta mañana, nada más salir de la cárcel madrileña de Navalcarnero, Laureano Oubiña (Cambados, 1946), el Pablo Escobar español, arremetía con dureza contra el «gran negocio» de las prisiones. «Prefiero ser el director de una cárcel que de un hotel de seis estrellas en plena Castellana», ha dicho mientras apuntaba con el dedo el penal que dejaba a sus espaldas.

Es, sin duda, buen conocedor del ecosistema carcelario, entorno en el que ha vivido, con algunas interrupciones, desde mediados de los 90. El juez central de Vigilancia Penitenciaria, José Luis Castro, le ha concedido ahora el tercer grado debido a su edad (71 años), su buen comportamiento, el escaso tiempo que le queda de condena (las tres cuartas partes las cumple el próximo 11 de julio) y al hecho de haber asumido su responsabilidad en el delito de blanqueo de dinero procedente del narcotráfico, la última de una serie de condenas que dieron con sus huesos en la cárcel. A partir de ahora residirá en un centro de reinserción social, gestionado por el capellán de Navalcarnero, con la obligatoriedad de participar en una actividad terapéutica a favor de personas en riesgo de exclusión social; entre ellos, toxicómanos.

Justicia poética como colofón a la 'carrera' de un hombre que con apenas 17 años montó su primera empresa dedicada al estraperlo de gasóil y tabaco, lo que le acarreó su primera detención. A partir de entonces, su ascenso en los bajos fondos del mundo del narcotráfico fue meteórico hasta llegar a controlar el mercado negro del hachis y tabaco en las rías Baixas, lo que le encumbró como patriarca de los diferentes clanes de la droga en los años 80 y 90.

Arriba, Oubiña abandona en 1998 la cárcel de Soto del Real en libertad provisional bajo fianza, acompañado por su mujer, Esther Lago. A la izquierda, durante su llegada a Barajas tras ser detenido en Grecia e imagen de los registros en el pazo Bayón, su lujoso cuartel general.

Levantó un emporio cuyo símbolo fue el pazo Bayón, un palacete del siglo XV convertido en paradigma de lujo y ostentación hortera. Conocido popularmente como Falcon Crest, fue adquirido por Oubiña junto a su mujer, Esther Lago (de quien se decía que era quien en realidad controlaba los lucrativos negocios de su marido) por 300 milones de pesetas de la época y lo convirtió en su cuartel general. Detrás de aquellas paredes, el narco manejaba sus oscuros negocios y llevaba una suntuosa vida de lujo y opulencia, con excesivas fiestas regadas con champán francés a las que no faltaban otros capos históricos, como Sito Miñanco, pero tampoco políticos o autoridades, incluso policiales. La impunidad campaba a sus anchas por los dominios de Oubiña mientras, fuera, casi una generación entera se extinguía 'enganchada' a las drogas.

Pidió trabajo en el Inem

Eran sus años dorados, a finales de los 80, y sin embargo Oubiña no tenía ninguna empresa a su nombre, parapetado tras una sofisticada y opaca red de sociedades pantalla. Su obsesión por demostrar que no tenía ni oficio ni beneficio le llevó en una una ocasión a presentarse en el INEM a pedir trabajo. Se lo denegaron. Oubiña les denunció y el juicio se fijó, curiosamente, en vísperas de la 'operación Nécora', la mayor redada contra el narcotráfico gallego en la década de los 90. Obviamente, no se presentó al juicio.

Aquel golpe sin precedentes a las mafias de la droga dejó para los anales periodísticos una imagen mítica y metafórica como pocas, la del helicóptero del juez Garzón aterrizando en los jardines del pazo Bayón. Más de 350 policías desplazados desde Madrid apresaban de madrugada, en sus casas y en pijama, a los principales jefes del contrabando de tabaco reconvertidos a narcotraficantes, incluido Oubiña. Sorprendentemente, tanto él como su mujer salieron absueltos del delito de tráfico de drogas por falta de pruebas y tan solo fueron condenados por un delito de blanqueo y fraude fiscal.

Pero Laureano volvió a las andadas y desde entonces ha encadenado varias condenas por traficar con toneladas de hachís, que le han hecho pasar casi dos décadas en prisión Tras permanecer un año prófugo fue detenido en Grecia en 2001; ahí empezó su verdadero declive. Ese mismo año fallecía su segunda mujer, el gran pilar de su vida y con la que tuvo a dos de sus diez hijos, al empotrarse el todoterreno que conducía contra una casa de Cambados.

Prepara sus memorias

La Audiencia Nacional embargó todas las propiedades de Oubiña, incluido el pazo Bayón, que fue subastado por el Fondo de Bienes Decomisados para financiar programas de rehabilitación de drogodependientes. Hoy en día es una exitosa bodega que hace unos días veía reconocido el albariño 'Pazo Baión' como el mejor vino blanco de España en los presitigiosos premios Verema.

Desconocemos si Oubiña brindará hoy con este caldo por su recién recuperada libertad que, según ha confesado a los periodistas que le aguardaban a la salida del penal, va a consagrar a «su familia». Durante su larga estancia en prisión no ha perdido el tiempo. Ha leído decenas de libros y ha estudiado ingles, francés y hasta Derecho. Pero, sobre todo, ha aprovechado para escribir sus memorias, que piensa publicar en breve. «Va a ser un best-seller», anuncia.