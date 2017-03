Navarra se despierta con un terremoto de magnitud 4

Un terremoto de magnitud 4.4 se ha registrado a primera hora de la mañana en Navarra, exactamente a las 07.43 horas. El epicentro del mismo ha sido localizado Oricain, situado a 8 kilómetros al norte de Pamplona.

De momento no se han registrado daños personales, según indican fuentes de la Policía Foral. Las sacudidas han hecho que los ciudadanos hayan percibido moverse muebles y enseres en sus casas e incluso también en las calles.

El terremoto, con epicentro a cinco kilómetros de profundidad, puso en alerta a la población en toda la comarca de Pamplona e incluso en el valle del Baztán, según ha informado la red sísmica del Instituto Geográfico Nacional. También se ha hecho sentir en parte de Gipuzkoa. De momento se desconoce si podría haber réplicas.

Las redes sociales han reflejado el susto con el que se levantaban este mañana los navarros. «Ha sido lo más fuerte que he vivido nunca. Madre mía, qué susto», afirmaba Lara Ramos en su cuenta particular de Twitter, que se ha llenado de mensajes.

El #terremoto de #Pamplona ha sido lo más fuerte que he vivido nunca. El primero que he notado, y madre mía, que susto

«Impresionante. Se ha movido toda mi habitación», tuiteaba otra sorprendida usuaria. Una vez pasado el susto incluso alguno utilizaba un tono irónico: «Un terremoto te deja activo para todo el día. ¡Qué movimiento!»

#terremoto Impresionante, se ha movido toda mi habitación, me he despertado de un bote y aún me dura el susto, los sudores y el tembleque.