Cada tres días se denuncia un caso de acoso escolar en Euskadi

La consejera de Educación Cristina Uriarte, la viceconsejera Maite Alonso y el jefe de la Inspección de Educación José Antonio Romero, han presentado esta mañana los datos relacionados con el acoso escolar durante el pasado curso.

Los casos detectados fueron 121 de los 487 analizados. Las cifras aumentan notablemente respecto a años anteriores. En concreto, en el curso 2014-2015 se estudiaron 268 de los que 67 se identificaron como acoso escolar.

Uriarte ha comentado que este fuerte incremento no tiene una interpretación negativa sino que se debe a que «en la sociedad se ha producido una evolución muy significativa. Estamos ante una mayor sensibilización y eso es bueno. Hemos identificado más casos, lo que no quiere decir que haya un aumento de acosos en los centros. Nosotros creemos que no. Seguramente todos, inspección, centros educativos,las propias familias y también el alumnado han variado su listón de aceptación. La acción de lo que antes no se consideraba acoso, ahora puede ser considerada como tal. A lo que quizá hace unos años no se le daba la necesaria importancia, ahora sí se le da. Y así debe ser».

La consejera también ha apuntado que el 23% de los casos tuvieron que ver con internet y las redes sociales, y ha recordado que desde hace siete años existe un teléfono de atención a la infancia y adolescencia, 116 111, atendido por un grupo de psicólogos donde los menores pueden contar cosas que no se atreven a transmitir a su entorno más cercano.

Por último ha anunciado que antes de que concluya el año se pondrá en marcha un Plan contra el Acoso Escolar en el que ya se está trabajando teniendo como base la experiencia adquirida en los últimos años.