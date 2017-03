El desgarrador testimonio del hermano del parricida de Cáceres: «Es un acto de amor a mi madre»

5.15 horas del 20 de febrero. Suena el teléfono de una comisaría de Cáceres. Daniel Cortés, 38 años, había agarrado una escopeta de largo alcance y había matado a su padre en la casa en la que ambos convivían con su madre y su hermana Lourdes. Esta última fue quien dio el aviso a la Policía. Cuando los agentes llegaron, la madre abrazaba al joven. Le detuvieron, le requisaron el arma y desde entonces duerme en prisión. El padre, Ángel Cortés, de 68 años, yacía en el suelo con una herida en el costado.

La barriada cacereña de El Perú intentaba asimilar lo sucedido: «El chaval es muy buena gente, encantador, no sabemos qué ha podido pasar». Daniel es el pequeño de tres hermanos. Lourdes, que vivía en casa; y de Ángel, el mayor, un reconocido artista extremeño. Los vecinos contaban que la mujer, «muy calladita», siempre salía sola a pasear con la perrita. Del marido, en cambio, no guardaban buena impresión. Ángel, un forofo del fútbol, tenía prohibida la entrada en todos los bares del barrio menos en uno.

La noche del crimen, Daniel estuvo con un colega tomando algo. A las tres de la madrugada llegó a su casa, entró en el baño y cerró la puerta. Su padre comenzó a insultar y a chillar desde fuera creyendo que era su madre la que estaba dentro. Daniel no podía más. Cogió el arma de la familia y le disparó. Después confesó: «Ahora mi madre puede descansar». Estaba harto de los malos tratos psicológicos, de los desprecios y humillaciones. Él dormía en la habitación y su madre en el salón. Su hermana usaba tapones para poder dormir. Así, contaba Daniel, todos los días desde hace 40 años. A pesar de que tenía la ilusión de irse a vivir con su novia, no lo hacía porque quería proteger a su madre. Nunca habían denunciado nada— la policía así lo confirma— por miedo a que su padre pudiera hacer algo peor.

El relato de Ángel, el hermano mayor es el de una familia inmersa en el continuo maltrato. «Cuando estábamos solos con mi madre nos decía: 'Y lo que no sabéis, hijos míos'». Crecieron siempre en alerta: «Cada vez que escuchábamos una ambulancia en Cáceres... nos echábamos a temblar». Siempre a la espera de la llamada más temida. Víctimas de un miedo que, asegura, les impidió denunciar. «Mi padre amenazaba a mi madre con que si llamaba a la Guardia Civil, la mataba a ella, a nosotros y a todos los que se pongan por delante. Viendo que a tu madre le han hecho esto... ¿quién es la víctima ahí? ¿Tú no te cambiarías por tu madre? Lo que ha hecho Daniel es un acto de amor a mi madre. Un acto inconsciente e incontrolable». Toda su familia comprende, apoya y aunque no justifica, lucha por la absolución de Daniel. La familia ha iniciado una recogida de firmas para pedir su absolución en change.org.

«Lo anormal era que mi padre estuviera bien»

«Desde que tengo uso de razón he vivido gritos y situaciones complicadas», cuenta Lourdes. «Lo normalizas de tal manera que piensas que eres tú quien ha hecho algo malo y vas creciendo en esa normalidad, aunque parezca terrorífico». Estaban «100% seguros» de que si su madre denunciaba la mataba: «Lo había dicho». Le tenían pánico: «Mi madre no quería ni verlo ni oírlo. Es muy complicado. Jamás he podido hablar con mi padre de nada sin que se enzarzara en una discusión o saliera a gritos», declaró a 'Herrera en COPE'.

El tema era tabú. Estaban acostumbrados a esa vida. «Era algo normal. Lo anormal era que mi padre en un evento estuviera bien y no montara algún escándalo». Lourdes defiende a su hermano pequeño: «Dani es el más bueno de los tres hermanos. Sus jefes y todo el mundo le adora. Es el más introvertido, lo ha interiorizado todo muchísimo». En cuanto a su madre, se encuentra «muy mal» pero «arropada» por toda la familia. «También por la de mi padre —asegura—. Todos estamos a tope con mi hermano Dani».