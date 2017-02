«No nos cuadra. Son chavales que nunca hacían el tonto»

El fallecimiento esta noche de Dámaso y Rubén, de 17 y 18 años respectivamente, ha conmocionado a su grupo de compañeros en Laredo, que esta mañana eran incapaces de explicarse el accidente. Los dos jóvenes han perdido la vida después de que el vehículo en el que se encontraban se precipitara al agua en el puerto deportivo de la localidad cántabra, al parecer mientras practicaban hacia la una de la madrugada con el coche de un tercer amigo, Mario, que se encontraba con ellos y que ha sobrevivido al siniestro. «No cuadra. Son chavales que sabían respetar los márgenes. Rubén tenía mucha cabeza y a Dámaso le he tenido de compañero en automoción y nunca hacía el tonto con los coches. Siempre ha sido muy consciente», asegura Christian Iglesias.

Esta mañana él se ha enterado del accidente como el resto de sus amigos, a través de los mensajes de móvil. «Es habitual que la gente practique con el coche antes de sacarse el carnet, pero lo sueles hacer en el polígono, no aquí, a medio metro del agua ni a esas horas», señala desde el lugar del accidente Josu Sainz-Aja, otro de sus conocidos. «Anoche la carretera estaba indecente por la lluvia. A mí casi se me va el coche en la rotonda y eso que es más moderno», apunta el joven. Los conocidos de las víctimas señalan que el coche que cayó al agua era un Fiat Bravo de 1998.

Unos «tíos alegres»

Sainz-Aja compartía gimnasio con Rubén en Colindres. «Era muy deportista y le gustaba muchísimo el fútbol –algunas amistades apuntaban a que jugaba en el juvenil de Laredo–. Era muy aficionado al Real Madrid. Entrenábamos juntos, le gustaba pasarlo bien y siempre lo daba todo: en cualquier entrenamiento, en cualquier partido«, afirma, conmocionado. «Lo siento mucho por sus familias y sus allegados. Eran tíos alegres que siempre te sacaban una sonrisa», asegura.

A Dámaso, por su parte, le tiraba más el baloncesto. «De pequeño le gustaba mucho la equitación y siempre ha sido un fanático de los coches y de las motos», le recuerda Iglesias. Él incide en que cuando estudiaban automoción, muchos compañeros arrancaban los motores de los vehículos y bromeaban con ellos. «Dámaso nunca lo hizo. No le he visto hacer nunca ninguna tontería», añade. Además, se muestra sorprendido porque el joven de 17 años no estuviera con su novia. «Habían cumplido unos meses hace nada», detalla el compañero.

Hipotermia

Conocidos del grupo explicaban esta mañana que el tercer ocupante del vehículo, que fue trasladado al hospital con hipotermia, trabajaba como repartidor para una cadena de pizzas a domicilio. Al parecer, tenía el carnet de conducir desde hacía muy poco tiempo. Según la madre de uno de los amigos, ete joven ya se encuentra en su domicilio tras salir del hospital. Al parecer, él consiguió salvarse al tener una compléxión delgada y conseguir salir por la ventana del vehículo. Además, era voluntario de la Cruz Roja.

El puerto deportivo es un lugar de paseo habitual y durante toda la mañana ha estado lleno de gente visitando el lugar del siniestro y comentando lo ocurrido. «Eran unos niños», ha comentado un grupo cuando han colocado las esquelas de las víctimas en la zona. De madrugada es habitual que allí haya pescadores, así como un hombre que hace las veces de vigilante de los pantalanes.