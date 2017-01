Un hombre asesina a su expareja en Huércal de Almería

Ocurría a primera hora de la mañana. La Guardia Civil de Huércal de Almería hallaba el cadáver de una mujer en el municipio metropolitano de Huércal de Almería. Según las primeras informaciones, el cuerpo sin vida de la joven, de 31 años de edad, presentaría signos de violencia, ya que la joven habría sido degollada, informa 'Ideal'.

El aviso lo daba una vecina de la barriada huercalense, ante el cual hicieron presencia en el lugar efectivos de la Guardia Civil y de la Policía Local de Huércal de Almería.

Asimismo, fuentes oficiales han corroborado la detención esta misma mañana por parte de la Benemérita de un varón acusado de ser el autor material del homicidio. El arrestado, de 33 años, tuvo una relación sentimental con la fallecida y no residía en Huércal de Almería. Fuentes cercanas indican que ambos eran compañeros de trabajo y habían mantenido una relación corta que ya había terminado. No tienen hijos en común, y no existía denuncia previa por malos tratos.

Tanto la víctima como el presunto autor material de su muerte son españoles, y según fuentes oficiales él contaba con antecedentes por violencia machista de otra relación anterior. El detenido ha sido conducido a instalaciones de la Guardia Civil, donde los agentes policiales se encuentran elaborando las consecuentes diligencias.

El levantamiento del cadáver tuvo lugar a mediodía, si bien la policía judicial permaneció en el lugar de los hechos, el Paseo del Generalife de Huércal de Almería, hasta avanzada la tarde con la finalidad de rescatar pruebas sobre el suceso. El cadáver de la fallecida ha sido trasladado al Instituto Anatómico Forense de Almería a la espera de que se le realice la autopsia.

De confirmarse este asesinato machista de Almería, serían ya tres las víctimas mortales por esta lacra en lo que va de año, que arrancó su primer día con dos asesinadas en tan solo 24 horas en Madrid, una de ellas en fase de investigación.

Otras dos agresiones

Dos mujeres han sido agredidas de madrugada por sus antiguos compañeros sentimentales en Galicia, también ellos arrestados.

Por ello era detenido en Carballo (La Coruña) un hombre después de que asestara tres puñaladas a su expareja, que se encuentra fuera de peligro, tras encontrarla a la salida de un pub, en la zona de bares de este municipio, al que ella había acudido tras una cena de empresa con sus compañeros de trabajo.

El supuesto maltratador se ofreció a acompañarla hacia el lugar en el que había estacionado su vehículo, donde supuestamente consumó una agresión que la víctima no quiso denunciar, aunque testigos del suceso avisaron a la Policía Local.

No ha sido el único caso de violencia machista ocurrido en esta comunidad esta madrugada, ya que un varón de 46 años ha sido detenido por agentes de la Policía Local de Pontevedra tras haber agredido a su antigua compañera, con la que coincidió en el interior de un local de copas del centro histórico de la ciudad.

Los agentes fueron alertados por la llamada de una de las personas que se interpuso entre el agresor y la víctima para que dejara de pegarle. Cuando llegaron al lugar de los hechos, encontraron a la mujer en el exterior del bar, acompañada por varias personas que confirmaron que, cuando se encontraban dentro del establecimiento, el hombre se acercó a ella, la empujó y empezó a golpearla.

Tampoco ella quiso presentar denuncia contra su agresor, aunque corroboró la versión aportada por los testigos y reconoció que fue golpeada por su expareja, que pasará a disposición judicial.