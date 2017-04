«El problema del autismo es que cuando al fin aprendes algo, mañana no te vale»

«Las personas con autismo tienen unos códigos de interpretación de la vida completamente diferentes a los nuestros. No es que no se comuniquen, es que no les entendemos». Mikel Pulgarín, presidente de Apnabi, la asociación de padres con hijos autistas, habla sobre este trastorno en su día mundial, que fue este domingo. Bilbao lo recuerda este fin de semana con diferentes actividades.

– ¿Cómo puedo saber que mi hijo es autista?

– Cada persona es un mundo. Hay casi tantos autismos como personas. De hecho se habla de trastornos del espectro autista. Hay una gran variedad de comportamientos que van desde la forma clásica, una persona sin lenguaje que interactúa poco o nada con su entorno, hasta el síndrome de Asperger, que es un tipo sin retraso mental, en la línea del protagonista de la película 'Rain man'. Todos ellos tienen problemas para la relación y la comunicación.

– He leído que también hay mucho falso diagnóstico.

– No lo sé, yo creo que cuando se diagnostica, se diagnostica bien. Más bien ocurre al revés. Hay personas con autismo que no están diagnosticadas. Están justo en el límite, en la barrera, y con 40 años se descubren un síndrome de Asperger.

– ¿Se diagnostica como autismo cosas que en realidad no lo son, como dicen algunos especialistas?

– ¡Ni para atrás! Hay veces en que resulta complicado determinar el tipo de trastorno del espectro autista, pero de que se trata de eso no hay ninguna duda.

– Quizás sea complicado, porque no existen síntomas orgánicos...

– No, no existen marcadores biológicos. Aquí no vale que te hagan un análisis de sangre y te sale. Hay herramientas a través de la observación de la conducta de los niños desde que son bebés. Los primeros en darse cuenta suelen ser los padres.

– ¿Hasta qué punto es un drama?

– Cualquier discapacidad de origen es un drama. Cambia la vida de las personas que lo tienen y de su entorno más próximo. En mi caso, cuando mi hijo tenía 3 años, supe que debía hacer frente a una situación compleja para toda la vida. Pero superada la fase inicial, cuando tomas conciencia de lo que hay, tratas de ser positivo. Hoy tiene 19 años y hace cosas que nunca imaginé que llegara a ser capaz de hacer.

– Hay una polémica en torno al abuso de psicofármacos para abordar este trastorno. ¿Qué opina?

– Los temas médicos son muy complicados, sobre todo cuando no lo eres. Tenemos a nuestros chavales atendidos por la red pública de salud mental. En Apnabi también tenemos nuestro propio equipo de psicólogos y psiquiatras. Están tratados de la mejor manera posible.

– ¿Nuestra escuela está preparada para atender a niños autistas?

– No suelen estarlo, pero es verdad que en los últimos años se han dado avances importantes. El sistema educativo se ha ido adaptando a estos chavales. Nosotros, además, tenemos nuestor propio centro, el colegio Aldamiz, para unos 70 chavales hasta casi los 20 años. En Apnabi apoyamos a los educadores porque estamos convencidos de que la educación es la que obra el milagro.

– ¿Y el resto de la sociedad?

– Ha cambiado muchísimo. Hoy, todos sabemos qué es el mundo de la discapacidad. Poca gente habrá ya que no conozca en su entorno alguna persona con discapacidad. Aún así hay desconocimiento; y estamos obligados a mostrar nuestro mundo. Por eso abrimos las puertas, para que el autismo no quede encerrado. No podemos trabajar solos.

– Ha citado la película 'Rain man' (1988). ¿Ayudó a comprender el trastorno o todo lo contrario?

– Hay cosas que Hollywood nunca contó. La realidad no es tan glamurosa, sino mucho más prosaica. Hablaron de un perfil más cercano al síndrome de Asperger, un autismo inteligente, de una persona sin retraso, pero con dificultades para relacionarse con su entorno. Aquello tuvo una parte dulce y otra agria. Desde el punto de vista social, fue un revulsivo, pero encasilló al autismo. La mayoría de los autistas no son Dustin Hoffman, ni tienen de hermano a Tom Cruise.

«Me descolocaba»

– Usted tiene un hijo autista. ¿Cómo es su relación con él?

– Mi hijo tiene 19 años y un autismo severo. Lo más duro es que carece de lenguaje. Nos comunicamos con él y él se hace comunicar. En este tiempo, nuestra relación ha ido variando mucho. Cuando era un bebé, era muy complicado porque no sabías lo que le pasaba. Su manera de interactuar, completamente diferente, te descolocaba.

– ¿Y después?

– Tras la primera intervención educativa, con tres años, la situación comenzó a cambiar. Hubo momentos difíciles, incluso dramáticos, de autoagresiones. La adolescencia también fue muy complicada. Ahora vive más tranquilo, más sosegado. Tiene sus días y tocas madera porque no sabes lo que va a ocurrir... Es el problema del autismo... Cuando crees que has aprendido algo, al día siguiente todo ha cambiado.

– Dígame, ¿qué es lo que más le ha sorprendido a usted del autismo?

– Detrás del autismo hay personas con sentimientos muy puros, de mucha sensibilidad, aunque no lo aparenten. Con una visión del mundo tan pura, tan ingenua a veces... Solo quieren disfrutar de la vida.