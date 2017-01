Algunos refranes son una perfecta estupidez, según afirma la psicóloga Silvia Congost en su último libro. «El buen amor no tiene nada que ver con el sufrimiento, con llorar o pasarlo mal, sino exactamente lo contrario», aduce. «Quien te quiere desea tu bien y tu felicidad por lo que, al contrario de lo que dice el proverbio, más bien intentará evitar que llores, en la medida de lo posible». Esta experta en dependencia emocional y conflictos de pareja, hablará de las relaciones sentimentales tóxicas en un nuevo encuentro del Aula de Cultura EL CORREO, en la que hablará de su nuevo libro, 'Si sufres, no es amor', publicado por Zenith. La conferencia se celebra hoy en el Salón El Carmen de Bilbao, a las 20.00 horas, se ha llevado a cabo en cooperación con Acción Familiar Euskadi y cuenta con el patrocinio de Obra Social 'La Caixa'.

Aprender a quererse

La subordinación comienza, según la especialista, cuando «sin él o ella no eres capaz de seguir con tu vida, a pesar de que a su lado seas profundamente infeliz o de que, en determinados momentos de lucidez, tengas claro que no es lo que quieres». A su juicio, el amor es consciente y la dependencia, pura necesidad.

«El amor es decir 'te elijo pero sé que sin ti también me iría bien' y lo otro es 'te necesito y si me dejas, nunca me irá bien'». El nivel de autoestima influye decisivamente en la elección y la protagonista de la charla aconseja fortalecerla «invirtiendo en uno mismo, aprendiendo a quererse, a aceptarse y, a partir de ahí, a tener muy claros donde están nuestros límites sin dejar que nadie dañe nuestra dignidad», añade,

El amor que no espera nada a cambio, tal y como tradicionalmente se define, no funciona, según Congost. «El sano es recíproco», apunta. «Si sientes que siempre das y no recibes por parte de la otra persona, poco a poco te irás decepcionando, te irás apagando y te sentirás mal por seguir dando. Irás dejando de hacerlo y, al final, de lo que había no quedará nada. Es inevitable».

Tampoco recomienda dejarse la piel por una relación. «Se puede y, sin duda, se hace muchísimo», admite, pero aconseja no hacerlo. «Creo que desde el momento que tienes que luchar para que funcione, es que no funciona y, en este caso, ¿para qué insistir? ¿Porque un día fue? ¿Sólo por eso?». A su juicio, hemos de aprender que todo cambia y puede ser que el amor se acabe. «Debemos aprender a aceptar que existe el desamor y a sobrevivir a él sin hacernos tanto daño».

La ruptura es un trance habitual que exige, en opinión de la autora de 'Si duele, no es amor', mucha confianza en uno mismo. «Sabemos con seguridad que somos la única persona que estará siempre a nuestro lado y no podemos darle esa responsabilidad a otro», arguye y recuerda que, un día, puede cambiar su preferencia. «Aunque lo pasaremos mal, y sin duda tendremos que atravesar un proceso de duelo, en nuestra vida volverá a salir el Sol».