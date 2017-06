Hallan una proteína que suprime el crecimiento de tumores de cáncer de mama

Investigadores de la Universidad de Birmingham, en Reino Unido, han encontrado que un tipo de proteína podría tener la clave para suprimir el crecimiento de tumores de cáncer de mama. La investigación, publicada este lunes en 'Oncogenesis', examinó el papel de la proteína Proline-Rich homeodominio (PRH) puede jugar en la progresión de los tumores de cáncer de mama y podría, a su vez, ayudar a determinar mejor el pronóstico de los pacientes con la enfermedad.

La doctora Padma Sheela Jayaraman, del Instituto de Cáncer y Ciencias Genómicas de la Universidad de Birmingham, subraya: "La PRH es una proteína que controla y regula cuándo se activan o desactivan los genes. Sin embargo, antes de nuestra investigación, el papel de esta proteína en el cáncer de mama no se entendía bien. Las bases de datos públicas muestran que, en un gran número de pacientes con cáncer de mama con un mal pronóstico, la actividad del gen PRH había disminuido. Pero no se sabía si la cantidad de proteína PRH también era menor en estas pacientes, ya que no se habían registrado los niveles de proteína".

Los investigadores usaron un proceso de tinción especial en el tejido de cáncer de mama eliminado durante la biopsia para observar los niveles y la ubicación de las proteínas PRH en las células de cáncer de mama. Se encontró que en un pequeño estudio hubo cambios en las proteínas PRH en las células tumorales en comparación con las células normales que eran compatibles con la disminución de la actividad del gen PRH en la base de datos pública.

Proteína PRH

Jayaraman agrega: "En el laboratorio, encontramos que cuando los niveles de la proteína PRH se reducen en un tumor de mama, las células son más capaces de dividir, acelerando la progresión del tumor. Además, hemos identificado algunos de los genes que están regulados por PRH y específicamente contribuyen al aumento de la división celular".

Los investigadores también realizaron pruebas en un modelo tumoral de cánceres mamarios, aumentando los niveles de PRH para observar el efecto. "Hicimos el significativo hallazgo de que altos niveles de PRH realmente bloquearon la formación de los tumores, por lo tanto, nuestros datos sugieren que la PRH puede bloquear la formación de tumores en algunos cánceres de mama", añade Jayaraman.

"Proponemos que el seguimiento de los niveles de la proteína PRH o la actividad en pacientes con cáncer de mama podría ser particularmente importante para evaluar su pronóstico. Además, dado que se sabe que la PRH es importante en múltiples tipos de células, este trabajo tiene implicaciones importantes para otros tipos de cáncer. Ahora, estamos trabajando para investigar la importancia de la PRH en el cáncer de próstata y en el cáncer de la vía biliar, un tipo de cáncer de hígado", concluye.