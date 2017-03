El gazpacho y el salmorejo combaten mejor el cáncer de colon

Un equipo de investigadores de la Universidad de Almería (UAL) ha demostrado los beneficios que aporta el aceite de oliva conjuntamente con el tomate contra el desarrollo del cáncer colorrectal, y alabando así las numerosas recetas de la dieta mediterránea que unifican ambos ingredientes, como el gazpacho, el salmorejo, varias ensaladas, el zumo de tomate, etc.

Publicado este lunes en la revista Journal of the Science of Food and Agriculture, dicho estudio ha detallado que algunos compuestos del tomate, como por ejemplo el licopeno, "actúan frente al desarrollo de células tumorales originarias del colon" e impidiendo de esta manera su proliferación.

"Si bien todos los tomates proporcionan compuestos bioactivos al organismo, estas investigaciones marcan la diferencia entre las distintas variedades y muestran cómo el aceite de oliva amplifica su intensidad", ha comentado José Luis Guil Guerrero, coautor del estudio y miembro del grupo ‘Química de biomoléculas y procesos alimentarios’ de la UAL.

"Esto confirma que determinadas preparaciones culinarias de la dieta mediterránea pueden ser excelentes aliados en la prevención de algunos tipos de cáncer", ha añadido el propio Guil Guerrero, respecto a un dosier que ha llevado por título «Phytochemical composition and in vitro anti-tumour activities of selected tomato varieties».

El equipo de científicos españoles ha confirmado otros trabajos anteriores que ya habían analizado los efectos beneficiosos atribuidos a los extractos del tomate y a este patrón dietético, muy típico del sur de Europa. En su labor, han comprobado que algunas variedades de tomate actúan más intensamente que otras frente a la proliferación de las células cancerígenas.

Durante sus nuevos ensayos, y acorde al propio artículo publicado, "los investigadores trabajaron con líneas celulares HT-29, una línea de cáncer colorrectal humano. Todas las variedades de tomates se analizaron para conocer su composición en compuestos bioactivos, como carotenoides, esteroles, ácidos fenólicos y ácidos grasos".

"Se pudo así determinar la acción de distintas concentraciones de estos extractos contra las células cancerígenas, comparándolos con controles de estas células sin añadir extractos y frente a otras células no tumorales procedentes también del colon", ha explicado luego la Fundación Descubre, entidad andaluza de investigación que está avalada por el CSIC.

"Los resultados demostraron que, mientras los compuestos del tomate actúan contra las células tumorales, las células sanas no se ven comprometidas por su acción. Por otro lado, se ha confirmado que unos tipos de tomate son más eficientes en esta actividad que otros. Concretamente, los más rojos y redondos son los que producen una respuesta más activa contra las células tumorales 'in vitro'", se ha añadido en nota de prensa.

Efectos inhibidores

Asimismo, se han incluido análisis de la acción combinada en los cultivos celulares de carotenoides del tomate junto al aceite de oliva, corroborando "efectos inhibidores significativamente más altos que los obtenidos a partir de cada uno de ellos actuando por separado".

A juicio de Guil Guerrero y sus compañeros, existen muchos compuestos diferentes con acción antitumoral en el aceite de oliva, como los polifenoles, que se suman a la acción de las sustancias bioactivas del tomate. Y en sus trabajos han observado cómo cualquier variedad de tomate impide la proliferación de células de cáncer colorrectal a concentraciones muy bajas.

Incluso las variedades más coloreadas poseen una superior capacidad anticáncer, "ya que contienen una mayor proporción de licopeno y ácidos grasos". En la misma línea, otro de sus ensayos ha tenido como objetivo hortalizas como rúcula y canónigo, las cuales también ejercen acciones antitumorales frente a células de cáncer colorrectal.

Según ha apuntado el artículo Journal of the Science of Food and Agriculture, en este último caso se pudo ratificar "que los extractos de rúcula no solo inhiben la proliferación, sino que también afectan a la integridad de las células tumorales, produciendo daños notables en sus membranas".