La receta electrónica no vale fuera de Euskadi. ¿Cómo compro las medicinas estas vacaciones?

Llega el verano y es hora de pensar qué metemos en la maleta para las vacaciones. Ropa fresquita, ese libro voluminoso que no hemos tenido arrestos de empezar por falta de tiempo, guías de viaje, repelente para los mosquitos, quizá la colchoneta hinchable de los peques, crema solar... Aunque todo nos parezca imprescindible, lo cierto es que prácticamente cualquier cosa que nos podamos olvidar puede ser comprada sin problemas en nuestro lugar de vacaciones. Pero hay algo cuyo olvido sí puede ponernos en un aprieto si salimos fuera de Euskadi: los medicamentos prescritos por nuestro médico, que aparecen recogidos en nuestra tarjeta sanitaria en caso de dolencias crónicas. Aunque la receta electrónica que permite retirar los fármacos recetados con la tarjeta sanitaria -sin papel alguno- es una realidad en toda España, de momento no sirve de nada a los ciudadanos vascos fuera de las fronteras de Euskadi, ya que el País Vasco todavía no se ha 'conectado' a las primeras comunidades autónomas que ya forman parte de la incipiente red estatal: La Rioja, Aragón, Galicia, Navarra, Valencia, Extremadura y Canarias. Según Osakidetza, el 62% de las recetas vascas se dispensan en farmacias de comunidades que aún no están en la red.

Así que, este verano, quienes salgan fuera deberán tenerlo en cuenta y solucionar el problema de su medicación antes de marcharse, porque la opción de acaparar fármacos y llevarlos encima no es aconsejable para estancias prolongadas: se acaban tirando muchas medicinas -se llevan más de las necesarias- y sus condiciones de conservación suelen dejar mucho que desear.

En esta situación se encuentran miles de personas: se estima que 258.000 residentes en la comunidad autónoma toman de seis a diez medicamentos diarios para tratar sus dolencias y casi 3.000 ingieren más de una veintena. Por lo tanto, deben tener la garantía de que van a disponer de su arsenal. Sobre todo, porque algunos fármacos podrían conseguirlos sin receta -pagándolo en su totalidad, claro-, pero otros ni siquiera así.

Según fuentes de Osakidetza, «está previsto que, para finales de año, cualquier ciudadano vasco pueda retirar su medicación en aquellas comunidades que tengan implantada la receta electrónica interoperable». Este hecho, que parece tan simple en plena era de las telecomunicaciones, presenta numerosos escollos tecnológicos y económicos, de ahí la lenta implantación de un sistema común a todo el país para que las recetas de las distintas comunidades valgan para todo el territorio. A esta iniciativa, que arrancó en 2009 y que, en principio, iba a culminar en dos años, todavía le falta mucho para extenderse por la totalidad del país, ya que hasta ahora la incorporación de comunidades se ha ido realizando a cuentagotas.

Por eso, para quienes tengan que salir en los próximos meses y estén sujetos a tratamientos para enfermedades crónicas, Osakidetza ofrece una serie de pautas que les ahorrarán quebraderos de cabeza a la hora de hacerse con sus medicinas.

Llevar impresas las recetas 1 Si va a estar fuera de Euskadi y tiene pautado un tratamiento crónico, «debe ir a su centro de salud, donde le imprimirán las recetas para cumplir con su tratamiento». Esto, en el caso de que su estancia sea inferior a tres meses, ya que el máximo de recetas en papel que le van a facilitar sólo cubre este periodo. .

¿Más de tres meses fuera? Debe ir al centro de salud en su lugar de destino 2 Como las recetas impresas que puede llevar sólo le cubren tratamiento para tres meses, si va a estar fuera del País Vasco más tiempo, no le queda más remedio que ir a un centro de salud en su localidad de destino y explicar su situación para que el médico le recete todo lo que necesita.

Devoluciones a pensionistas 3 En las recetas oficiales de Osakidetza viene marcado el código TSI, que sirve para que en la farmacia le cobren de acuerdo a la aportación que hace. Si el usuario es pensionista, está fuera del País Vasco y ha rebasado su tope, tendrá que pagar el medicamento, aunque luego, cuando regrese a casa puede recuperar lo que no le han descontado. Para ello, «tendrá que presentar en la Delegación Territorial de Salud de su Territorio Histórico una petición por escrito y las facturas de la oficina de farmacia donde adquirió el medicamento».

Llevar la tarjeta sanitaria a la farmacia y al médico 4 Tiene que mostrar, tanto en la farmacia como en el médico, su tarjeta sanitaria: aunque no tenga efectos prácticos, demuestra que le corresponde asistencia sanitaria y prestación farmacéutica, así que no se la deje cuando salga de Euskadi.