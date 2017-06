Los kilos de más matan a cuatro millones de personas al año

La Humanidad está cada vez más gorda. La proporción de personas con sobrepeso se ha duplicado desde 1980 en 73 países. Si nada cambia, pronto a uno de cada tres humanos le sobrarán kilos. Ya hay en el mundo 2.200 millones de personas con sobrepeso, advierten los autores de un estudio hecho en 195 países que publica esta semana 'The New England Journal of Medicine'. Y esa epidemia no es inocua. En 2015, el exceso de peso causó 4 millones de muertes -casi el doble que la población del País Vasco-, el 40% entre individuos cuyo índice de masa corporal (IMC) estaba por debajo de lo que se considera 'obeso'. Es decir, a cuatro de cada diez los mataron los kilos de más, aunque no eran técnicamente obesos. Además, los afectados por sobrepeso perdieron en conjunto 120 millones de años de vida potencialmente sana.

El IMC sirve para identificar el sobrepeso y la obesidad. Se calcula dividiendo el peso por el cuadrado de la talla en metros. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), alguien sufre sobrepeso cuando su IMC es igual o superior a 25 y obesidad si llega a 30. «Las personas que no prestan atención al aumento de peso lo hacen bajo su propio riesgo de contraer enfermedades cardiovasculares, diabetes, cáncer y otras patologías», afirma Christopher Murray, de la Universidad de Washington y uno de los autores del estudio, presentado ayer en el Foro EAT de la Alimentación en Estocolmo. En 2015, el sobrepeso estuvo en el origen de 2,7 millones de muertes por dolencias cardiovasculares y 600.000 por diabetes.

12% de adultos obesos

Hay en el mundo 603 millones de adultos y 107 millones de niños obesos, lo que significa que un 12% de los adultos y un 5% de los menores están muy por encima de su peso ideal. Por sexos, la obesidad alcanza su máxima prevalencia en las mujeres de entre 60 y 64 años y en los hombres de entre 50 y 54. Entre los veinte países más poblados, es en Egipto donde hay más proporción de adultos gordos (35%) y Estados Unidos donde la hay de niños (12%). Los países con menor porcentaje de adultos (1,6%) y niños (1,2%) obesos son Vietnam y Bangladesh, respectivamente.

En números absolutos, Estados Unidos es el país con más adultos obesos, 79,4 millones. Le sigue China, que encabeza el ranking en obesidad infantil con India en el segundo puesto. En España, este problema afecta a uno de cada cinco adultos y uno de cada doce niños; 7,5 millones y 700.000 individuos, respectivamente. Todos ellos son más propensos a sufrir enfermedades que les maten prematuramente o les incapaciten.

«El exceso de peso es uno de los problemas de salud pública más graves de nuestro tiempo, afectando a casi una de cada tres personas», afirma Ashkan Afshin, del Instituto para la Medición y Evaluación de la Salud (IHME) y autor principal de la investigación. Durante los próximos diez años, el IHME -una iniciativa de la Fundación Bill y Melinda Gates y el estado de Washington- y la FAO van a hacer un seguimiento de los progresos de los países en el control de esta epidemia.