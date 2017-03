¿Tu casa te envenena?

Sobre el suelo de la cocina hay varias bolsas de plástico con la compra. Carlos se afana en vaciarlas y colocar cada cosa en su lugar. Las latas de conservas, en la despensa. El detergente, junto a la lavadora. El ambientador, el gel de ducha, y el quitaesmaltes que le encargó María, van al baño. Reemplaza directamente las pilas de la radio. A continuación camina sobre la nueva alfombra del pasillo y se dirige a la habitación de su hijo. Coloca encima del escritorio un marco y un paquete de rotuladores. «Mañana, mientras pinto la pared del recibidor, le pediré que haga un dibujo para colgarlo allí cuando la pintura se seque», piensa. Sin saberlo, Carlos acaba de introducir un montón de sustancias químicas en su hogar y de interactuar con otras que ya estaban presentes. Algunas son potencialmente peligrosas para la salud. La familia lleva años conviviendo con los tóxicos.

No hay más que hacer una búsqueda sencilla en internet para acceder a millones de bytes de información sobre los presuntos venenos que se esconden en las viviendas del llamado mundo desarrollado. Existe vasta documentación científica que alerta de que los muebles, los textiles, los productos de limpieza, cosmética e higiene, y hasta los propios materiales de construcción, pueden entrañar un riesgo. Pero, ¿cómo es posible si todo lo que compramos ha sido aprobado y regulado para su consumo? ¿Realmente estamos compartiendo metros cuadrados con etéreos inquilinos que nos hacen enfermar? Y, lo más importante, ¿podemos hacer algo para solucionarlo?

Carlos de Prada, responsable de la campaña Hogar sin Tóxicos de la Fundación Vivo Sano, no está a favor de «exagerar» ni de «alarmar gratuitamente», pero cree que debe darse a conocer el «hecho objetivo, avalado por millares de estudios», de que la sociedad moderna convive con excesivos químicos y debería reducir su presencia.

«Cuando en 2007, a consecuencia del Reglamento REACH, se obligó a las empresas a registrar las sustancias químicas que se usaban en Europa, se pre-inscribieron 143.000», indica. «Y cada año se ponen en el mercado multitud de compuestos nuevos. Solo un pequeño porcentaje de esa enorme cantidad han sido evaluados en cuanto a posibles riesgos ambientales o sanitarios», lamenta. De hecho, señala el periodista experto en medio ambiente, no es raro que sustancias que ahora se permiten, acaben prohibidas. «El amianto o el plomo son ejemplos de ello».

Actualmente la lista negra de los químicos que están en seria cuestión, dado que «la ciencia los ha asociado a innumerables problemas de salud», la integran, detalla Hogar Sin Tóxicos, los ftlatos, los retardantes de llama, los alquilfenoles, los almizcles sintéticos, los hidrocarburos aromáticos policíclicos, los compuestos orgánicos volátiles, los metales pesados, los disolventes, los parabenos, los compuestos perfluorados, y el tristemente célebre bisfenol A. «Se tardó décadas en restringir el amianto y el plomo a pesar de existir cientos de estudios científicos que alertaban de los riesgos. Lo mismo puede suceder con sustancias que hoy están autorizadas y que, a pesar de la creciente acumulación de evidencias científicas, se siguen empleando mientras las decisiones oficiales son tímidas», reflexiona de Prada.

La pregunta, entonces, surge inevitablemente. ¿Por qué no se toman medidas con mayor celeridad? ¿Qué impide que las autoridades sean contundentes? Carlos de Prada opina que «las administraciones pueden verse presionadas por intereses económicos, que a veces propician que no se adopte debidamente el principio de precaución o que se retrase en exceso la adopción de medidas». Y ahonda: «No vivimos en un mundo ideal, sino en un mundo donde no debe sorprendernos que unos intereses económicos muy particulares puedan prevalecer a veces, o muchas veces, sobre el interés general. Lo vemos en otras esferas de la vida como, por ejemplo, en la política, y la política tiene mucho que ver con la regulación de las sustancias químicas».

El motivo de que en los hogares se acumulen cientos de sustancias tóxicas potencialmente peligrosas no hay que buscarlo, sin embargo, exclusivamente en una regulación que permite su uso. A menudo son los ciudadanos quienes erróneamente creen que un producto, por el simple hecho de estar a la venta, ya se puede usar de forma indiscriminada. Y lo cierto es que muchos llegan a las estanterías del supermercado porque, aunque es evidente que pueden ser peligrosos, se considera que tomando las debidas precauciones pueden emplearse. El modo de uso suele indicarse en las etiquetas que «muchos consumidores no se molestan en leer». De Prada apunta a los insecticidas como un ejemplo obvio de ello, pero se pregunta: «¿hemos leído las etiquetas de ambientadores, en las que se suele advertir de que no se usen en lugares que no estén bien ventilados, o que no se respiren los aerosoles?».

Aún se puede ahondar más en el problema. Y es que, incluso en el caso de que una sustancia esté debidamente testada y el consumidor la emplee siguiendo las precauciones que se indican en la etiqueta, «una cosa es la concentración de algo que se permite en un producto y otra el grado de exposición». Pensemos por ejemplo en la pintura para la decoración de interiores. Si uno lee la letra pequeña, podrá conocer el índice de compuestos orgánicos volátiles (COV) que contiene y, al lado, la aclaración de que en la UE se permite un máximo de 30 gramos por litro. Una cifra que «no coincide entre países y, sin embargo, los efectos sobre los seres humanos no van a ser diferentes por vivir en un país u otro».

En general, destaca De Prada, los niveles legales de exposición son «muy cuestionados» por la comunidad científica, que invita a tratar con «cierta cautela la fiabilidad de algunos límites». Según expresa el responsable de la campaña que trata de impulsar hogares más sanos, «hay sustancias que un año tienen un límite 'seguro' y al año siguiente resulta que el límite se reduce a diez veces menos, o incluso se prohíben totalmente. Además muchos límites legales se establecen, por ejemplo, para escenarios laborales pero no para las características de la exposición que se da en el hogar, o no se consideran debidamente sectores de población más vulnerables como los niños pequeños o las mujeres embarazadas».

Otro riesgo es que se produzca el llamado 'efecto cóctel'. «Los límites legales se establecen sobre la base de que nos expusiésemos a un solo contaminante en un momento determinado, cosa que nunca sucede, porque la realidad es que simultáneamente nos exponemos a muchos tóxicos procedentes de diferentes fuentes».

Mejorar la salud del hogar ¿Cómo lograrlo? 1. No obsesionarse ni caer en hipocondrias 2. Asumir que no se podrán eliminar todos los tóxicos, pero que tomar una actitud activa permitirá mejorar 3. Mirar las etiquetas de los productos que se van a comprar con una doble intención: escoger los menos dañinos y conocer las especificaciones de uso 4. Simplificar la cesta de la compra. ¿Son necesarios tantos productos de limpieza? ¿Hay que comprar reservas de alimentos como para cuatro meses? ¿Hacen falta tantos cosméticos? 5. Optar siempre que se pueda por la versión natural o ecológica de lo que sí es necesario 6. Renunciar a los insecticidas, ya que existen soluciones naturales para combatir la mayoría de las plagas que pueden darse en los hogares 7. Siempre que se pueda, evitar el plástico 8. Ventilar adecuada y habitualmente todas las estancias del hogar 9. Incluir plantas en la decoración del hogar 10. Reducir la contaminación electromagnética, apostando por tecnología con cable y por apagar los dispositivos siempre que no se estén utilizando, entre otras medidas

Ahí está, precisamente, el meollo del asunto. Carlos de Prada reconoce que es difícil saber qué tóxicos son los más peligrosos, dado que suponen un peligro difuso. Como ocurre con venenos más conocidos como el tabaco, estar expuesto a su toxicidad no implica necesariamente que se vaya a enfermar, simplemente las probabilidades aumentan de manera exponencial. Por eso De Prada considera que el riesgo consiste, precisamente, en «la suma innecesaria» de tantos factores. «¿Es preciso tratar un suelo como si fuese un quirófano o hay productos que pueden limpiarlo bien sin necesidad de introducir una serie de sustancias?¿Es necesario realmente usar ciertos ambientadores sintéticos o sería mejor, si es el caso, eliminar la posible fuente de un olor molesto? ¿Nos hemos planteado si es bueno o no calentar un alimento envasado en plástico?», pregunta.

Siguiendo con el símil del tabaco, igual que fumar cigarrillos se asocia a un aumento de la probabilidad de sufrir cáncer de pulmón. ¿Cuáles son las dolencias relacionadas con la exposición prolongada a diferentes tóxicos en el hogar? El responsable de la campaña, considera que «es dificil resumir algo sobre lo que, literalmente, se han publicado decenas de miles de estudios científicos». Aún así, señala que «van desde problemas con el equilibrio hormonal, que pueden causar alteraciones en el desarrollo en momentos críticos como el embarazo o la infancia, a incrementos del riesgo de alergias, pasando por otros como cierta predisposición a padecer algunos tipos de cáncer». «Sólo hablando de aquellos contaminantes que tienen efectos en el sistema endocrino - y a muchos de los cuales podemos exponernos en el ambiente doméstico, remarca - se han citado infinidad de efectos, con frecuencia a muy bajas concentraciones, tal y como, por ejemplo, se cita en los informes sobre el tema elaborados por la OMS, la Agencia Europea de Medio Ambiente o la Endocrine Society. Hablo de problemas cognitivos, obesidad, diabetes de adulto, criptorquidia, infertilidad masculina...».

La buena noticia es que esos riesgos, más aquellos que se han descrito para el 'Síndrome del Edificio Enfermo' dado que en buena medida son aplicables a los hogares, pueden paliarse. ¿Cómo? «Lo primero es no obsesionarse ni caer en hipocondrias. Es importante mantener la cabeza fría», defiende Carlos De Prada, quien además reivindica que hay que asumir que no se podrán eliminar todos los tóxicos presentes en las casas. Teniendo esto claro, considera que el mero hecho de reducirlos en la medida de lo posible sí tendrá «repercusiones positivas» en la salud. La manera de hacerlo es, según expone el experto, bien sencilla. «Básicamente es cuestión de usar la facultad racional, cosa que muchas veces no se hace debidamente en esta sociedad de las prisas donde uno compra casi sin pensar, sin tener en cuenta qué introduce en el hogar y si es realmente necesario o no». Simplificar el número de productos de limpieza optando por aquellos incluyan menos sustancias peligrosas en su composición o que sean directamente naturales y ecológicos, optar por cosmética ecológica certificada y no sólo por la que aparenta ser 'verde' para vender más, evitar el plástico en la medida de lo posible, o apostar por materiales naturales en la decoración y los muebles, son algunas de las medidas más fáciles y rápidas de implementar, aunque en la campaña Hogar Sin Tóxicos se detallan muchas más, en función del grado de compromiso que se quiera adquirir.

Además de reducir los tóxicos presentes en casa, hay otras buenas prácticas para mejorar la calidad del aire que se respira en su interior y, por tanto, reducir la presencia de sustancias dañinas. Así, es conveniente ventilar de manera eficaz todos los días y utilizar el poder de las plantas para filtrar ciertas partículas. Es conocido que la NASA realizó un estudio buscando formas de reducir la presencia de contaminantes en el espacio cerrado en el que debían estar los astronautas, y concluyó que hay algunas especies que ayudan a reducir los contaminantes. Es el caso del Potus, el Espatifilo, la palmera de bambú o palmera china, la Sansevieria Trifasciata o el Ficus Robusta. «Tampoco es que solo con plantas podamos purificar un entorno cerrado, son simplemente un elemento más», matiza De Prada.

Por último, sería conveniente reducir la contaminación electromagnética apostando por tecnología con cable y apagando los dispositivos siempre que no se estén usando.