Investigadores españoles consiguen reducir episodios de síncopes recurrente

Un grupo de investigadores españoles de la Sociedad Española de Cardiología (SEC) ha conseguido reducir hasta en siete veces la probabilidad de síncopes recurrentes en pacientes que presentan esta anomalía mediante la implantación de un marcapasos con estimulación fisiológica.

Según una nota de la SEC, la investigación, denominada SPAIN, ha sido realizada en 46 pacientes que presentaban esta anomalía de once hospitales españoles y uno canadiense, a quienes se les implantó un marcapasos.

El síncope es una pérdida brusca de conciencia, de duración breve y de rápida recuperación, que se calcula que afecta una de cada dos mujeres y uno de cada tres hombres al menos una vez en la vida y que, a pesar de no ser en sí mismo una enfermedad peligrosa, la pérdida de conciencia y posterior caída sí pueden provocar graves lesiones en el paciente, además de mermar su calidad de vida.

Según el comunicado, durante el estudio un marcapasos con estimulación fisiológica denominado DDD-CLS se activó de forma aleatoria en la mitad de los pacientes, revirtiéndose al año la función de éste y obligando a los pacientes que no estaban previamente estimulados a estarlo durante los siguientes doce meses, y viceversa.

Cuando se analizó el global de los pacientes, se comprobó que cuando los 46 pacientes estaban estimulados con el DDD-CLS, sólo cuatro de ellos (8,7 %) sufrieron síncopes, mientras que durante el tiempo que los 46 pacientes no estaban estimulados, 21 de ellos (45,65 %) sufrían nuevo síncopes.

El doctor Gonzalo Barón y Esquivias, cardiólogo del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla y primer firmante del trabajo ha revelado estar "muy contento" ya que "hasta ahora, no existía ningún tratamiento al respecto y los episodios no podían predecirse y por lo tanto sus efectos no se podían prevenir".

"Ahora, en cambio hemos sido capaces de demostrar que la implantación de un marcapasos en este tipo de pacientes puede reducir hasta siete veces la ocurrencia de síncopes; un ejemplo más de la excelente calidad de la investigación cardiovascular de nuestro país", ha añadido.

Con ello se conseguirá dar respuesta a un problema muy común, mejorando la calidad de vida de los pacientes y reduciendo los gastos derivados de la gran cantidad de pruebas que deben realizarse estos.

Según la fuente, SPAIN fue escogido para ser presentado en las sesiones conocidas como "Late Breaking Clinical Trials", las 30 investigaciones más aclamadas por la comunidad científica, y presentado durante el congreso de cardiología más importante del continente americano, el 66 Annual Scientific Session del American College of Cardiology.