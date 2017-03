De Vitoria a Bombay con ‘parada’ en Miami

Una multinacional familiar y que cotiza en Bolsa. De esta manera tan sencilla explica Félix Revuelta qué es el grupo empresarial Naturhouse, la empresa que fundó y preside desde hace 25 años. En 1992, la empresa abrió su primer establecimiento en Vitoria donde comenzó a desarrollarse la fórmula de asesoramiento en la calidad de la vida y al reeducación alimenticia para mejorar la salud de los clientes. “Pero hasta cinco años después no vimos que la fórmula estaba hecha”, ha explicado el presidente de Naturhouse durante la conmemoración de este cumpleaños. “Yo estoy ligada desde entonces, cuando salí de la facultad como dietista”, ha explicado Azucena González, que trabajó en la tienda alavesa desde su apertura. Catorce años después abrió su propio negocio.

Revuelta ha indicado que entonces vieron que había más de 5.000 farmacéuticas en el paro. “Nosotros teníamos un producto y una idea buena y había personas que la podían desarrollar sin trabajo”, ha apuntado el empresario riojano. De esta manera, el negocio fue creciendo hasta los 2.279 centros propios o franquiciados con los que se cerró el año pasado y con presencia en 32 países. “Empezamos en Vitoria, estamos en Miami y ahora vamos a abrir en Bombay”, resume Revuelta sobre los planes de expansión de la compañía que se realiza de dos tipos.

En aquellos estados con buenas garantías judiciales, mucha población y una renta per cápita, es la propia compañía la que decide abrir una filial para expandir la empresa. En los países en los que no se cumplen estos requisitos, la apuesta es por un empresario local que esté interesado en Naturhouse. Ese es el caso de Túnez. “Ha visto que puede abrir una tienda teniendo en cuenta los estudios de población que tenemos”, explica Revuelta. La proporción es un centro de Naturhouse por cada 20.000 habitantes. De esta manera, se da la circunstancia de que la tienda más rentable de la compañía en España está en Lasarte (Guipúzcoa) que tiene algo más de 18.000 habitantes. El proyecto es seguir sumando centros. Propuestas no faltan. Y de sitios curiosos: las últimas en llegar y que están en estudio proceden de Irán y Nigeria.