'Profes' de sobresaliente

Hora de reparto de notas... también para los profes. Matrícula de honor para estos cuatro maestros que no se limitan al temario oficial. Antonio ha montado un pequeño taller de inventos y están por patentar un sistema de riego a partir de botellas de plástico, Jesús ha creado una red de ciberayudantes adolescentes que detectan casos de acoso en el instituto, Juan José puso a mil alumnos a tocar los bombos por las calles de Valencia y José Antonio ha introducido 'El Cantar de Mio Cid' en el temario de Literatura a través del cómic. Sus proyectos acaban de recibir el premio de Atresmedia 'Grandes Profes, Grandes Iniciativas' que reconocen «la buena labor docente».

Científicos de 14 años

El griterío que se forma en el patio de un colegio supera los 80 decibelios, que es el máximo recomendado por la Organización Mundial de la Salud. Lo han medido los chavales del instituto Martín Rivero de Ronda (Málaga), a las órdenes de Antonio Marcos, investigador reconvertido en docente y responsable del programa 'Un departamento I+D+I'. Hacen hasta inventos, como ese sistema de riego que han ideado unos chavales de 15 años. «Se trata de un módulo con cuatro botellas de Coca-Cola de litro y medio que recogen el agua de la lluvia. Las han rellenado del polvillo que tienen los pañales de niños porque han comprobado que es mucho más absorbente que las esponjas o el algodón. Las botellas se entierran y cuando hace calor el agua que tienen se evapora y humedece la tierra. Ahora estamos viendo cómo incorporar una turbina a ese sistema para poder generar electricidad suficiente para cargar los móviles».

La idea y el desarrollo la han hecho con Antonio, pero el proyecto es integral e implica a otros maestros. «Con el de Matemáticas preparan las tablas, con el de Lengua redactan el informe técnico, con el de informática crean un power point donde se explica el proyecto...».

Más investigaciones, la que han hecho los más pequeños, chavales de 12 años que están descubriendo los juguetes antiguos, con esos que jugaban sus padres. «Muchos nos acordamos de aquel 'Juego de agua Geyper', que impulsaba unas bolitas con un botón, o los lanzadores de coches. Con eso estudian cinemática, rozamiento, investigan cómo funcionan los juguetes, qué coche tiene más potencia...». Una investigación que comparten con alumnos más mayores, que han fabricado con material reciclado una versión sostenible de esos entretenimientos de antaño. «Siempre son inventos o proyectos que tienen interés social o medioambiental».

Antonio se puso al frente del proyecto hace cuatro años, de manera discreta, de la mano de un programa de la Junta de Andalucía al que se apuntaron unos pocos alumnos voluntarios. «Pero generó tanto interés que ahora se ha incorporado como parte de las asignaturas». De momento, ya han recibido el primer premio, el de los premios de Atresmedia, patrocinados por Samsung.

Contra el bullying

«El maltrato que antes se hacía en el pasillo, ahora se hace en Instagram». Por eso hacen falta ojos vigilantes, mejor los de un igual. No son los de Jesús Prieto porque él es el profesor. Y el ideólogo de un plan de 'stop bullying' que delega en los propios alumnos la garantía de que no haya abusos en las aulas ni en las redes sociales en las que se forjan las relaciones. «Hay alumnos a los que se ha formado para detectar casos de maltrato. Ellos están dentro de los grupos de WhatsApp y pueden ver si alguien insulta o veja. Los profesores no llegamos ahí».

- ¿Y si eso sucede?

- El alumno que vigila hace también de mediador. Habla con el acosador, le pregunta: '¿oye te parece adecuado este contenido?', le advierte de que lo que está haciendo puede ser constitutivo de delito. No se trata de que sean los chivatos pero sabemos que un chaval escucha mejor a un igual. Y si se les va de las manos intervenimos los adultos pero la idea es que lo resuelvan entre ellos.

El grupo de 'ciberayudantes'.

Desgraciadamente todo esto no es solo teoría y han tenido casos de bullying en el centro. «Hace dos años dos personas se intercambiaron fotos de contenido sexual y las publicaron ambos. Pusimos en alerta a sus familias y gracias a la intervención de estos alumnos ciberayudantes el asunto se resolvió. Hablaron con estos dos estudiantes que habían hecho las fotos y lograron que se pidieran disculpas mutuamente». Sin llegar a un caso tan severo como ese sí que se han producido otros episodios de «insultos, comentarios despectivos hacia compañeros con el fin de reírse de ellos...». Todos atajados por estos adolescentes vigilantes.

- ¿Cómo se les elige?

- El proceso de selección del alumnado es democrático. Se buscan chavales con un perfil prosocial, que sean populares, que quieran echar una mano... independientemente de las notas que saquen. Los alumnos los eligen y ellos se sienten respaldados para ejercer esta labor.

Bombos y flautas

Se sigue tocando la flauta, claro. Pero «ya no es tan machacona». «Si se pudiera trabajar con un saxofón lo haríamos, pero la flauta es el instrumento melódico más económico, por eso siempre ha sido el mejor recurso». Juan José Giner, profesor de música en el colegio Sant Miquel Tavernes de Valldigna (Valencia) tiene debilidad por el saxo pero también se desenvuelve bien con el teclado, el cajón... A los chavales, sin embargo, les encantan los bombos y la batucada. Montaron una con más de mil participantes a modo de pasacalles para celebrar una jornada musical al aire libre, el colofón al proyecto 'Musiescola', que involucra a un millar de alumnos de 6 a 12 años de veinte colegios de Valencia. Es empeño de Juan José, que quiere «dar visibilidad» a una asignatura «discriminada». «Estamos en segundo plano. Cuando se modifican las leyes educativas se incluyen más horas de inglés o matemáticas pero no se piensa en las artes. En clase de música se trabaja la creatividad, el movimiento... pero solo te dejan cuarenta y cinco minutos a la semana, eso no son más de veinte horas al año».

Así que este profesor y los chavales han robado al patio y al comedor horas para su proyecto, que trasciende lo musical para adentrarse en el terreno de los valores y el trabajo en equipo. «Aprovechando que a los adolescentes les gusta el rap hemos trabajado el tema del bullying a través de la canción 'Se buscan valientes' de El Langui», cuenta este profesor entusiasta, que ha comprobado también que a los más pequeños «les gusta la música clásica». Más trabajo cooperativo... y musical: «Hicimos una mascletá con objetos reciclados, reproducimos sonidos con partes del cuerpo, utilizando botellas rellenas de arena hemos aprendido a recrear el sonido del mar y el del aire con papel. También hemos enseñado a los alumnos los sonidos de África a través de instrumentos de madera y los de Asia con unos platillos que han construido con tapones de botella...».

Nada que ver con aquellas clases de música de hace treinta años en las que te enseñaban a tocar el triángulo y la flauta. «A los chavales los instrumentos que más les gustan son los de percusión, los tambores, los bombos...».

- ¿Y cuándo escucha reggeaton?

- ¡Echo a correr!

'La vuelta a Europa en 80 libros'

El 'Lazarillo de Tormes', 'Fuenteovejuna' y 'El Quijote' se los han leído porque es obligatorio. Así que se trata de que se lean otros que no sean prescipción escolar. De eso va 'La vuelta a Europa en 80 libros', un proyecto del instituto Leopoldo Queipo de Melilla que dirige José Antonio Sánchez. A él nunca tuvieron que mandarle leer: «Yo veía a mi padre siempre con el periódico, con libros... Me encantaban 'Los tres mosqueteros', 'La vuelta al mundo en ochenta días', los cómics de Astérix y Tintín...».

Él, que disfrutó tanto de niño con esas aventuras fabulosas, está empeñado en que los chavales lean más que lo que les mandan en la escuela, y por eso ha creado la plataforma online e-Twinning en la que además de este centro de Melilla están integrados otro colegio de Navarra, uno de Francia y un cuarto de Alemania. «Los chavales han hecho un 'libro viajero' con información turística de su ciudad por si quieren visitarnos, se intercambian información sobre libros, ponen: 'A mí me ha gustado este'... En clase estábamos leyendo la novela juvenil 'Hoyos', de Louis Sachar, y resulta que los alemanes también la tenían este curso, así que los alumnos se han intercambiado por internet resúmenes».

Consciente de la dificultad de mantener el interés por la lectura en adolescentes, José Antonio les propone continuamente «retos lectores». «Pedí a mis alumnos que resumieran 'El Cantar de Mio Cid' en un cómic y en San Valentín recreamos historias como las de 'Romeo y Julieta', por ejemplo', protagonizadas por personajes famosos como los Obama».

- En todo caso si sus alumnos, que tienen 15 años, se han leído 'El Quijote' no está nada mal.

- En realidad se han leído una adaptación juvenil, así se les hizo más llevadero. ¡Y les ha gustado!