«Los docentes tienen buenas condiciones laborales»

El curso termina con un conflicto abierto en la red pública. Las centrales ELA, LAB y Steilas, después de tres paros, amenazan con nuevas huelgas y movilizaciones a partir de septiembre para reclamar más inversión en educación y mejoras laborales. La viceconsejera de Administración y Servicios, Olatz Garamendi, encargada de llevar a buen puerto la negociación con los sindicatos, cree que «no hay razones suficientes para hacer huelgas». Rechaza que haya recortes en la enseñanza y considera que las condiciones laborales de los docentes son «muy buenas».

Los sindicatos denuncian recortes en el sistema educativo.

No se han producido recortes que afecten a la calidad de enseñanza. A pesar de que durante la crisis se fijaron medidas de ahorro a través de decretos estatales, hemos mantenido los ratios de alumnos por aula, sustituciones, plantillas.... las condiciones que redundan en el bienestar del sistema educativo.

Ha aumentado el número de alumnos y no hay más profesores. Los sindicatos calculan que harían falta 2.000 más.

Sí hay más profesores. Pero un incremento de alumnos no implica que haya que aumentar los docentes. Los ratios, el número máximo de alumnos por clase, se ha respetado. Había margen para acoger a más escolares en las aulas.

¿Cómo?

En Infantil, la media de alumnos por aula es de 18 niños, cuando el límite es de 23; en Primaria es de 19,6, con un máximo de 25; y en Secundaria, 20, con ese mismo límite. Otra cosa es que antes podía haber en un clase 17 alumnos y ahora 20, pero está dentro de los márgenes pactados. En el resto de comunidades se incrementaron esos ratios en 2008 y nosotros no lo hicimos.

LAS CLAVES Reclamaciones

«La Administración no puede ir más allá de lo que marca la normativa estatal, debemos cumplir la ley» Familias

«Tenemos que llegar a las familias y darles datos reales, información de primera mano»

Sí pero la escuela pública acoge a la mayoría de los escolares con necesidades especiales, inmigrantes... Es más complicado.

Cuando se trata de escolares con necesidades especiales hay más docentes de apoyo educativo en el aula. ¿Que hay más diversidad en la escuela pública? Sí. Pero también dotamos de más recursos para hacer frente a esa necesidad.

Se están realizado sustituciones después de una semana de la baja del profesor.

En Infantil y necesidades especiales se sustituye desde el primer día. En otras etapas, al segundo, tercero.... según criterios pedagógicos. En Secundaria, al quinto. En todo caso, las sustituciones están fijadas en un acuerdo de condiciones laborales que se puede negociar.

Una de las principales reclamaciones que han llevado a la huelga a los docentes es la mejora en sus condiciones laborales.

Las condiciones laborales de los profesores, en comparación con la situación actual, son muy buenas en retribuciones, horarios, vacaciones... Los sueldos de los docentes vascos son de los más altos del Estado. Hemos recurrido decretos estatales, como el del incremento de las horas de clase de los profesores, que se ha aplicado en el resto de comunidades y aquí no. No hay razones suficientes para hacer huelgas.

Perjudicar a los alumnos

Los profesores se quejan de que han perdido poder adquisitivo.

En 2009 se redujo el salario un 5% porque lo obligaba un Real Decreto. Hemos pasado una situación económica difícil. Mucha gente ha sufrido problemas y toda la sociedad ha visto empeorar su situación. El salario de los docentes ha estado congelado, pero el pasado año hubo una subida del 1% y este año se hará otra. Las retribuciones dependen de los presupuestos del Estado.

«Es injusto decir que Euskadi invierte poco en Educación» Los sindicatos piden más inversión en educación en el País Vasco. La inversión en Euskadi sobre el PIB es de un 4%, la media europea está en el 4,6% y la estatal en el 3,7%. Pero lo que da la medida mejor es el dinero que se dedica por alumno: 9.868 euros al año, por encima de la media europea, de 9.353. Es injusto que se diga que es escasa... En Euskadi sí se invierte en Educación. ¿Se está haciendo el esfuerzo económico necesario? En el último año se ha incrementado un 2,2% la partida dedicada a enseñanza. Sí es cierto que en épocas de crisis se han tomado algunas medidas pero no se puede decir que hay menos inversión. La apuesta del Gobierno vasco por la educación es fuerte. Lo dejó claro el lehendakari cuando dijo que es un eje prioritario. Supone el 24% de los presupuestos. Creo que sí se está haciendo ese esfuerzo. La escuela pública se queja de que han crecido los recursos destinados a red la concertada. Es una conclusión que se puede tomar viendo los presupuestos pero no es así. Y mucho menos que se haya quitado dinero a la pública para dedicarlo a la concertada.

El alto índice de eventualidad perjudica a la escuela.

Los sindicatos hablan de un 40% de eventualidad pero es el 26,9%. Siempre va a haber una temporalidad para cubrir bajas, licencias..., aunque a mí sí me parece alta y me preocupa. Para eso convocamos las OPE, 3.000 plazas esta legislatura. Pero no podemos ofertar más que las que marca la normativa estatal. Y, además, debemos ajustarnos a las necesidades reales del sistema educativo. Hay que poner encima de la mesa que la natalidad está cayendo y gestionamos dinero público, que es de todos.

¿Qué va a ofrecer entonces el Gobierno? Es un callejón sin salida.

Se pueden negociar cosas que no sean retribuciones salariales. Estamos dispuestos a hablar de ratios, de mejorar la estabilidad, de sustituciones, de formación, de OPEs... Los sindicatos deben hablar desde el realismo y venir con voluntad de dialogar. Somos los primeros interesados en defender los derechos laborales de los profesores, de tener los mejores cualificados y pagados para prestigiar la carrera docente. Pero la Administración no puede saltarse la ley.

Una buen parte de las familias apoyan la movilizaciones de los docentes.

En eso tenemos que hacer autocrítica. No hemos sabido llegar a las familias, dar la información de primera mano. Queremos reunirnos con los padres y madres y ofrecer datos reales.

El curso acaba ya y el conflicto en la enseñanza sigue abierto. Parece complicado que puedan evitar las huelgas a partir de septiembre.

Nos preocupa mucho porque los principales perjudicados por los paros son los niños y niñas y sus familias. Pero confiamos en que podremos llegar a entendernos.