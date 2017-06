Más de un millar de maestros pasan la noche en la calle para apuntarse a sustituciones en haurreskolak

Cientos de maestros de Infantil han hecho cola desde anoche a las puertas de la sede del Consorcio Haurreskolak en Eibar para apuntarse a las listas de sustituciones que se han abierto hoy y mañana, después de seis años sin admitir candidatos. La convocatoria se hizo ayer mismo, junto con la decisión de adjudicar las plazas vacantes por orden de llegada, lo ha provocado una avalancha de aspirantes en busca de una buena posición en las listas. Decenas de maestros han dormido en sacos en la calle, y la cola continuaba esta mañana, con personas que llevaban más de seis horas de espera. «Es increíble que se haga con esta precipitación y que se forme la lista por orden de llegaba», censuraban ayer portavoces de ELA.

El Departamento de Educación ha aclarado que las plazas vacantes hasta que finalice el curso en julio sí se cubrirán teniendo en cuenta el orden de inscripción pero para el próximo septiembre se hará una baremacion por méritos y una nueva lista. Las mismas fuentes han indicado que se ha optado por este procedimiento por la urgencia de encontrar sustitutos para vacantes esta misma semana. Al parecer el Consorcio Haurreskolak tenía una bolsa de trabajo de 500 maestros pero al llamar a todos ellos solo 20 estaban disponibles para trabajar. Es por ello que han tenido que recurrir a una medida tan precipitada .

En la espera de horas que han tenido que soportar los maestros a las puestas del Consorcio en Eibar reinaba la indignación. «No tiene sentido, hay personas con muletas, embarazadas aquí de pie horas ...no es forma de hacer una convocatoria . Y cómo es posible que no se valoren los méritos?», se quejaba un joven maestro.

Los sindicatos ELA y LAB así como los grupos parlamentarios de EH Bildu y Elkarrekin Podemos han denunciado el procedimiento para proveer de maestros sustitutos del Consorcio Haurreskolak que ha obligado a muchos de estos jóvenes a pasar la noche al raso para hacer cola para presnetarse a las listas.

El sindicato LAB, que ya reclamó la pasada semana la urgente apertura de estas listas, ha criticado «la falta de anticipación"» del Consorcio Hurreskolak que, con fecha 12 de junio, publicó una resolución para apertura temporal de las listas con un plazo de presentación de solicitudes de dos días.

El Consorcio ha decidido además que «cuando finalice el pleno, las listas volverán a mantenerse cerradas» hasta que la dirección «adopte una decisión en sentido contrario».

Según ha recordado el sindicato LAB en un comunicado, las listas del Consorcio Haurreskolak se cerraron en 2011 y, desde entonces, LAB ha solicitado «sin cesar» su apertura. Además, ha asegurado que, en la última convocatoria de baremación, también sostuvo que las listas «deberían abrirse», pero «siempre» ha recibido respuesta negativa, «argumentando que no había necesidad de ello y que si no se abrían era para no dar falsas esperanzas a las personas que esperaban su apertura».

El sindicato ELA considera «inaceptable que una administración pública pueda actuar de esta manera» por lo que exige a la dirección del Consorcio Haurreskolak que deje abiertas las listas y «realice las adjudicaciones en función de los méritos, con el fin de evitar situaciones como la de hoy».

La parlamentaria de EH Bildu Rebeka Ubera ha asegurado que «lo que se ha vivido esta noche en Eibar es fruto de la mala gestión del Consorcio, de su improvisación y de su falta de previsión». «Es vergonzoso e intolerable tratar a la gente de esa manera, con esa falta de respeto», ha manifestado Ubera, quien ha recordado que las listas de sustituciones estuvieron cerradas durante seis años a pesar de las solicitudes de los sindicatos.

Por su parte, el grupo parlamentario de Elkarrekin Podemos ha criticado el procedimiento habilitado para abrir al lista de sustituciones, que no tiene en cuenta el mérito «sino el orden de inscripción».