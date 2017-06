La invasión de los platillos volantes

Kenneth Arnold, un vendedor de equipos de extinción de incendios de 32 años, volaba a primera hora de la tarde del 24 de junio de 1947 en su avioneta entre Chehalis y Yakima, en el estado de Washington, cuando se desvió de la ruta para buscar un avión de la Marina desaparecido por cuya localización ofrecían 5.000 dólares. Se creía que podía haberse estrellado en las proximidades del monte Rainier. Sobrevoló ese volcán y, como no vio nada que parecieran los restos de una aeronave, decidió continuar su viaje y disfrutar del vuelo.

«El aire estaba tan limpio aquel día que era un verdadero placer volar y, como la mayoría de los pilotos hacen cuando el aire está así y vuelan a gran altitud, puse mi avión rumbo a Yakima, que estaba casi al este de mi posición, y simplemente me senté a observar el cielo y el terreno», recordaba meses después en la revista 'Fate'. Minutos más tarde, alrededor de las 15 horas, le sorprendió un destello. Sospechó que procedía de otro avión, lo buscó en el cielo y lo que vio, durante dos minutos, fue un tren de nueve objetos que volaban a gran velocidad cerca del monte Rainier. Con forma de bumerán o luna creciente, no tenía ni idea de lo que eran.

Cuando al final del día aterrizó en Pendleton (Oregón), contó lo que había visto a varios amigos aviadores, que le dijeron que podían ser «misiles guiados o algo por el estilo». Un expiloto militar, Sonny Robinson, estaba «convencido» de que eran aeronaves experimentales de Estados Unidos o de otro país. Con esa idea en mente, Arnold fue la mañana siguiente al diario 'East Oregonian', donde habló con los periodistas Nolan Skiff y Bill Bequette. Les explicó, según mantuvo hasta su muerte en 1984, que los objetos «volaban erráticos, como una platillo si lo lanzas sobre el agua».

La gran oleada

La historia acabó en la primera página: «Un hombre de negocios» había visto «nueve aeronaves con forma de platillo que volaban en formación, muy brillantes -como si fueran de níquel-, y a inmensa velocidad» cuando viajaba en su avioneta. A día de hoy, nadie sabe quién convirtió la descripción del vuelo en la forma de los objetos. Bequette envió la historia a la agencia AP, que la distribuyó entre sus abonados. Y los platillos volantes -que como tales debutaron en un titular de 'The Chicago Sun' el 26 de junio- invadieron primero EE UU y luego el mundo.

A finales de junio se registraban en EE UU una docena de observaciones al día y, entre ese mes y junio, se dieron más de 850 casos, con un pico de 150 diarios el 6 y el 7 de julio. Ese día, varios periódicos publicaron un despacho de AP que se hacía eco de la incredulidad con que se tomaban el fenómeno en Reino Unido. «Es la respuesta americana al monstruo del lago Ness», había sentenciado el 'Sunday Dispatch'. El autor del despacho recordaba a los estadounidenses que Nessie era un fraude que sacaba la cabeza del agua cuando el turismo escocés necesitaba un empujón. Y el 8 de julio, el Ejército anunció la recuperación de un platillo estrellado en Roswell (Nuevo México), algo que desmintió poco después. Hoy sabemos que los restos correspondían a un globo secreto lanzado para detectar las ondas sonoras de las primeras bombas nucleares soviéticas.

A la izquierda, el número 1 de la revista 'Fate', en el que Kenneth Arnold -arriba- contó su avistamiento. Apariencia real de los objetos, según el libro que firmó con Ray Palmer en 1952.

Frank R. Paul ya dibujó en 1929 una nave espacial con forma de platillo para 'Science Wonder Stories'. Portada del número de 'Amazing Stories' de junio de 1947, dedicado al 'misterio Shaver'.

No había día sin platillos volantes en la prensa. El Instituto Estadounidense de Opinión Pública -actual Gallup- pregunta poco después a la población si ha oído hablar de ellos y qué cree que son. «Los resultados de la publicidad recibida por los discos habrían sido la respuesta a las oraciones de un agente de prensa. Nueve de cada diez estadounidenses han oído del fenómeno, del que se informó por primera vez el 25 de junio», escribía el 15 de agosto de 1947 el estadístico George Gallup, director de la entidad. Uno de cada tres (33%) no tenía ni idea de lo que eran; otro tercio (29%) se inclinaba por ilusiones ópticas, espejismos y la imaginación; un 15% creía que eran armas secretas de su país; uno de cada diez (9%), fraudes; y sólo el 1% temía que fueran armas soviéticas. Los extraterrestres no aparecían por ningún lado.

LAS CIFRAS 850 casos de platillos volantes se registraron en Estados Unidos entre junio y julio de 1947. 1950 La idea de que se trata de naves extraterrestres no se afianza hasta dos años y medio después de la visión de Arnold.

El 8 de enero de 1948 el capitán Thomas Mantell, de la Guardia Nacional Aérea de Kentucky, muere al estrellarse su Mustang P-51 cuando persigue «un helado de cucurucho con la parte superior de color rojo» cerca de la base aérea de Godman. Pierde el conocimiento por falta de oxígeno a los 9.000 metros, y su avión cae en picado. El objeto al que intentaba dar caza era en realidad un globo de un programa de estudio de los rayos cósmicos, secreto en los años 40. El teniente general Nathan Twining, jefe del Comando de Material Aéreo de las Fuerzas Aéreas del Ejército de EE UU, ya había advertido a sus superiores en un memorando en septiembre de 1947 de que detrás del fenómeno podía haber proyectos secretos de su país o de otro que «disponga de una forma de propulsión posiblemente nuclear».

Los militares temían desde el avistamiento de Kenneth Arnold que los platillos supusieran una amenaza para la seguridad nacional de EE UU. Por eso habían puesto en marcha proyectos de investigación como el famoso Libro Azul. Descartará esa amenaza en enero de 1953 el Panel Robertson, un grupo de científicos auspiciado por la CIA del que formaban parte, entre otros, el físico Luis Álvarez -que había trabajado en el Proyecto Manhattan-, el astrónomo -y una década después ufólogo- Josef Allen Hynek y el astrofísico Thornton Page.

El desembarco marciano

Para entonces, los extraterrestres habían tomado los mandos de los platillos. Lo raro es que no lo hubieran hecho antes. Desde que a finales del siglo XIX Percival Lowell creyó ver canales en el planeta rojo y sus habitantes, huyendo de un mundo agonizante, protagonizaron la primera invasión alienígena en 'La guerra de los mundos', de H.G. Wells, los marcianos habían estado ahí. 'The New York Times' dedicaba a principios de siglo pasado páginas enteras a los canales de Marte. Operadores de radio militares estadounidenses participaban en 1924 en una operación de escucha de señales de radio del planeta rojo. Frank R. Paul dibujaba en 1929 una nave espacial con forma de platillo en la portada de la revista de ciencia ficción 'Science Wonder Stories'. Y en octubre de 1938 los marcianos invaden EE UU gracias a Orson Welles. La radio, y muchos oyentes -aunque menos que los que la leyenda sostiene- creen vivir una guerra interplanetaria.

LAS CLAVES El origen.Nadie cree en EE UU en el verano de 1947 que los platillos volantes vengan de otro mundo Investigaciones oficiales.Los militares temieron desde el principio que los objetos fueran armas de una potencia extranjera

El introductor de los extraterrestres en el mito ovni fue Ray Palmer, un editor de ciencia ficción. Como director de la revista 'Amazing Stories', llevaba años presentando como basados en hechos reales los delirios de un soldador de Pensilvania, Richard Shaver, que sostenía que en el pasado la Tierra había sido colonizada por extraterrestres que después habían tenido que abandonarla. Palmer dedicó el número de la revista de junio de 1947 el 'misterio Shaver', que había disparado las ventas de 'Amazing', pero indignaba a los aficionados a la ciencia ficción. Cuando a finales de ese mes aparecen los primeros platillos volantes, los identifica como naves de los extraterrestres de Shaver. Los dueños de 'Amazing' le echan y funda 'Fate', la primera revista moderna sobre lo paranormal, que en primavera de 1948 dedica su número inaugural al caso de Arnold, contado por él mismo. En 1952, Arnold y Palmer publicarán 'The coming of the saucers' (La llegada de los platillos), libro que incluye un dibujo de los objetos del monte Rainier que deja claro que tenían apariencia de luna creciente o bumerán.

Los platillos se transforman definitivamente en ingenios de otros mundos en enero de 1950 cuando Donald Keyhoe, un militar retirado, publica 'The flying saucers are real' (Los platillos volantes son reales), el primer libro sobre el fenómeno. Sienta en él las bases del credo ovni: los objetos que se ven en los cielos son naves extraterrestres que participan en un programa de exploración de la Tierra y el Gobierno de EE UU lo sabe y oculta. En septiembre de 1951, un platillo aterriza en Washington en la película 'Ultimátum a la Tierra', de Robert Wise. Su tripulante, Klaatu, nos advierte de que a nuestros vecinos cósmicos les preocupan nuestras pruebas nucleares. Lo mismo que meses después dirá un venusiano a George Adamski, un cocinero de un puesto de hamburguesas que asegurará haberse encontrado cara a cara con el visitante en el desierto de California. Los alienígenas ya están aquí para siempre.

¿Pero qué vio Arnold el 24 de junio de 1947? Los expertos que han estudiado el caso creen que se trató de una bandada de pelícanos, aunque eso ya no importa.