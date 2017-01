¿Ha cambiado la altura del Everest?

La India enviará una expedición científica al Monte Everest para determinar si el 'techo del mundo' ha modificado su altitud sobre el mar tras el fuerte terremoto que asoló Nepal hace dos años.

The Survey of India, institución oficial dedicada a estudios geográficos, volverá a medir el Everest para verificar las dudas expresadas sobre ella en algunas secciones de la comunidad científica después del gran terremoto de Nepaly para ayudar a los estudios científicos, declaró Swarna Subba Rao, responsable del organismo.

"La altura del Everest fue declarada en 1855. Muchos otros también lo midieron. Pero la altura dada por The Survey of India, incluso hoy, se toma como la altura correcta. Es 29,028 pies (8.848 metros). Lo estamos midiendo de nuevo. Han pasado dos años desde el terremoto de Nepal. Después de eso, hay una duda en la comunidad científica. Esa es una de las razones. La segunda razón es que ayuda en estudios científicos, movimientos de placas, etc.", declaró Rao a medios indios.

Se espera que un mes se apruebe la expedición y que el equipo sea enviado en dos meses. La expedición se prolongaría cerca de un mes para la observación y otros 15 días para el cómputo y la declaración de datos.