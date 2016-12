AZTIk aholkularitza zientifikoa emango dio Europako Batzordeari

AZTI Itsas eta Elikadura Berrikuntzako Zentro Teknologikoak aholkularitza zientifikoa emango dio Europako Batzordeari (EB), Europar Batasuneko uretatik kanpoko arrantza kudeaketari buruz. Lau milioi euroko esparru-kontratu bat da, eta horren barruan, zenbait proiektu egingo dira kontserbazio neurriak hartzeko eta, hala, Batasunetik kanpoko uretako arrantza baliabideen kudeaketa iraunkorra ahalbidetzeko eta kostaldeko herrialdeen hazkunde ekonomikoa eta elikadura segurtasuna indartzeko.

AZTIk gidatutako partzuergoan, Espainiako, Herbehereetako, Frantziako, Portugaleko eta Erresuma Batuko beste zazpi kide europarrek parte hartzen dute.

Esparru-kontratuaren helburua da aholkularitza zientifikoa ematea Europako Batzordeari, Europar Batasunetik kanpoko uretan arrantza kudeaketa iraunkorra ziurtatzeko. Arrantza aholkularitza, batez ere, Arrantza Politika Bateratuaren kanpo dimentsio politika jarraituz emango da, Mediterraneo Itsasoa eta Itsaso Beltza kenduta.

Europako Batzordeak eskatutako aholkularitza eta zerbitzuen bidez, Arrantza Politika Bateratua ezartzen lagundu nahi da, bereziki, haren kanpoko hedadura, arreta irizpideak eta ekosistema babestearen ikuspegiak aplikatuz. Aldi berean, ziurtatu nahi da Europar Batasunaren ingurumenaren alorreko legediarekin (Itsas Estrategiari buruzko Esparru Direktiba) eta itsas politika integratuarekin bat datorrela.

Esparru-kontratuaren aurrekontuko lau milioi euroak Europar Batasunak finantzatu ditu Itsasoko eta Arrantzako Europako Funtsaren bidez.

Partzuergoan, erakunde hauek parte hartzen dute, AZTIk gidatuta: Institut supérieur des sciences agronomiques agroalimentaires, horticoles et du paysage (Agrocampus Ouest); Centre for Environment, Fisheries and Aquaculture Science (CEFAS); Espainiako Ozeanografia Institutua (IEO); Institute for Marine Resources & Ecosystem Studies (IMARES); Instituto Português do Mar e da Atmosfera, I.P. (IPMA); Institut de Recherche pour le Développement (IRD); MRAG Limited (MRAG).