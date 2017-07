Lecturas feministas para niños y adolescentes

En los colegios y en los institutos los alumnos no suelen tener lecturas obligatorias de temática explícitamente feminista. En la librería Louise Michel Liburuak de Bilbao (calle Elcano, 27) han elaborado para EL CORREO un listado de libros que pueden aportar conciencia y visión de género a los niños y a los adolescentes. Ejemplares que bien podrían recomendarse en Primaria, Secundaria y Bachillerato. Dadas las fechas en las que estamos, es una repertorio muy apropiado para, aprovechando el verano, intentar acercar el pensamiento feminista a lectores de todas las edades.

'Eres una estrella: el apasionante viaje de niña a mujer'

Eider Pacheco Ferreiro (texto e ilustración)

Editorial: Katakrak

22,00 euros

Como reza el subtítulo del libro, es la historia del apasionante viaje que acontece en el devenir de niña a mujer. Relatado a modo de conversación entre una madre y su hija, el libro trata de explicar lo que sucede en el cuerpo de la joven en el momento de su primera menstruación. «Escrita con mucho amor para mi hija, con motivo del advenimiento de su primera menstruación, 'Eres una estrella' pretende explicar, mostrar y compartir los procesos reproductivos de la mujer. No sólo desde la ciencia, que también. Ni desde una perspectiva humanista (imprescindible por otra parte). Es en suma, una visión holística que intenta crear un nuevo paradigma en el que celebrar y honrar lo femenino. Os animo a que vengáis a descubrir y desvelar este misterio conmigo», comenta la autora, una bilbaína afincada en Pamplona. Ella misma se ha encargado también de ilustrarlo.

'Rosa caramelo'

Adela Turín (texto) y Nella Bosnia (ilustración)

Editorial: Kalandraka

15,00 euros

En la manada, todas las elefantas son de color rosa, menos Margarita. Y pronto descubrirá que las de su sexo tienen prohibido hacer cosas reservadas a los machos. Al no aceptar esa tradición mostrará a sus compañeras que la igualdad no es una utopía. Así podría resumirse este clásico del feminismo. Hace más de treinta años, Adela Turín comenzó a publicar en Italia la colección 'Dalla parte delle bambine'. Muy pronto Esther Tusquets la editó en España traducida como 'A favor de las niñas', convirtiéndola en una colección de referencia para la coeducación y la igualdad. Ha transcurrido mucho tiempo desde aquella primera edición, pero hoy estos libros siguen siendo necesarios. Uno de ellos es éste, que acerca de inmediato al rechazo de tener que someterse a la norma establecida, de responder lo que se espera de uno, aunque por desgracia desde el nacimiento, se sea chica o chico, toca aceptar ciertos roles y patrones sociales ya predeterminados. Es un canto a la libertad, a la igualdad y a la necesidad de poder desarrollarse en armonía con uno mismo y no con lo que esperan otros de uno.

'Cuéntamelo todo. 101 preguntas realizadas por niños y niñas sobre un tema apasionante'

Katharina Von Der Gathen

Editorial: Takatuka

19,50 euros

Para que los jóvenes actúen de manera responsable con su cuerpo y en temas relacionados con la sexualidad y el amor es importante que dispongan de la información que necesitan ya en edades tempranas. ¿Pero qué es lo que debe saber un niño o niña de Primaria? Tanto como ellos mismos quieran, dicen los expertos. ¿Y qué quieren saber los niños y niñas? Eso es lo que se puede ver por las preguntas que realizan y que se recogen en 'Cuéntamelo todo'. Cuestiones como ¿puede tener hijos una abuela?, ¿se tienen hijos cada vez que se tiene sexo?, ¿cuántos espermatozoides produce un hombre?, ¿pueden ser los animales gays?, ¿se puede tener sexo debajo del agua?, ¿por qué puedes perder a tu bebé?, etcétera. Es un libro tan voluminoso como informativo y divertido. La experimentada pedagoga sexual Katharina von der Gathen sacó de un buzón anónimo las notas manuscritas con las preguntas realizadas por algunos alumnos de tercero y cuarto de Primaria que asistieron a sus charlas sobre el cuerpo, el amor y la sexualidad. En este libro se recogen las más destacadas, y se les da respuesta con toda la franqueza y el cuidado necesarios y, sobre todo, siendo respetuosos con lo que los niños quieren realmente saber.

'Armando'

Fernando Pérez Hernando

Editorial: Takatuka

14,00 euros

No estamos ante uno de esos libros sobre un personaje famoso (en este caso una estrella del fútbol) en el que se adapta su biografía a los más pequeños, aprovechando la fama que le precede. 'Armando', escrito e ilustrado por el vallisoletano Fernando Pérez Hernando, no habla sobre el famoso jugador argentino. Es la historia de un padre obsesionado por el fútbol, hasta tal punto que le llega a poner a su hijo ese nombre. Además, se pasa el día enseñando al niño los secretos de este deporte. Pero resulta que a Armando no le gusta tanto el fútbol como a su padre le gustaría y el día que le regalan una pelota, por mucho que su padre lo intenta, el pequeño no le ve diversión a eso darle patadas. De hecho, se le da fatal, así que se las ingeniará para usar la pelota, pero para otra cosa mucho más divertida.

'Kike y las barbies'

Pija Lindenbaum

Editorial: Gato Sueco

15,00 euros

Raúl, Óscar y los otros chicos del cole siempre quieren que Kike juegue al fútbol con ellos. Pero un día, Kike trae su muñeca al cole. Cuando los chicos quieren que pegue trallazos al balón, él prefiere jugar dentro. Allí están las chicas, Rita, Mar e Inés, con sus muñecas. 'Kike y las barbies' está firmado por la galardonada sueca Pija Lindenbaum. Es un libro sobre a qué «debería jugar» un niño o una niña, y cómo todos ganan si nos permitimos abrir nuestras mentes.

'Cartas a jóvenes artistas'

VV AA

Editorial: Continta Me Tienes

12,00 euros

Diez artistas de diversas disciplinas (arquitectura, escultura, pintura, etc.) ofrecen diez miradas, que son, a su vez, diez aproximaciones a sus trayectorias como creadores. Es, en suma, una recopilación de materiales presentados en forma de cartas a través de lenguajes distintos (palabra, imagen, dibujo) que, desde un tono informal y en primera persona, quieren servir de estímulo para futuras generaciones de artistas así como de testimonio para todos aquellos interesados en el arte. Isidoro Valcárcel, Chantal Maillard, Daniel Canogar y Eva Lootz son algunos de los nombres que aparecen en este título, a los cuales se suma, en formato de entrevista, la voz de Soledad Lorenzo, una de las galeristas españolas de mayor prestigio en las últimas décadas. Además, se incluye una postal ilustrada por Paco Roca, Premio Nacional de Cómic, extracto de una de las viñetas de su carta.

'El diario rojo/azul/violeta/naranja/amarillo de Carlota'

Gemma Lienas

Editorial: Destino Infantil y Juvenil

12,95 euros cada libro

Más que para adolescentes, es para preadolescentes, para los últimos cursos de Primaria y primeros de Secundaria: La protagonista de esta colección que lleva ya cinco libros es Carlota, una chica de 16 años con un montón de preguntas en la cabeza. En 'El diario rojo de Carlota', decide investigar sobre la sexualidad. Sus anotaciones van desde la anatomía hasta los sentimientos. Con aguda mirada aguda, desentraña cada uno de los temas que interesan a los jóvenes. Su propia experiencia hace que ningún tema quede fuera de agenda: embarazo no deseado, homosexualidad, violencia de género, conceptos claves para comprender el cuerpo y un largo etcétera que merece la pena leer y descubrir. En 'El diario azul de Carlota', decide empezar un diario sobre la violencia de género. A partir de testimonios que va recogiendo, algunos muy cercanos, y de información que recibe, como siempre, de parte de su madre, su abuela y su tía Octavia, Carlota escribe este diario azul que también habla de la violencia escolar y la violencia infantil. En 'El diario violeta de Carlota' invita a reflexionar sobre la situación de la mujer en el mundo actual. En 'El diario naranja de Carlota', Carlota recaba información sobre el fenómeno de la inmigración y su impacto. Recurre a su padre, a la inefable tía Octavia, a sus amigas y a su hermano. También se sumerge en la red y encuentra un blog interesante y muchísima información. Y en 'El diario amarillo de Carlota', ataca de nuevo con otro diario sobre las adicciones. En este recorrido contará con muchos compañeros de viaje: algunos le aportarán la voz de la ciencia y otros serán un banco de datos. Pero a pesar de ser una experta, Carlota no podrá evitar que las drogas se entrometan en su historia de amor.

'Muchachas 1, 2 y 3' (trilogía)

Katherine Pancol

Editorial: La Esfera de los Libros

19,90 euros

Primera entrega de la nueva trilogía de Katherine Pancol (la anterior fue 'Los ojos amarillos de los cocodrilos', 'El vals lento de las tortugas' y 'Las ardillas de Central Park están tristes los lunes en un mismo pack') que ha arrasado en Francia con mas de un millón de ejemplares vendidos. Esta novela está llena de chicas. Ellas llevan la batuta. De Nueva York, París, de la Borgoña a Londres o a Miami. Chicas que inventan, se encienden, aman. El volumen explora de manera especial la violencia contra las mujeres. La autora ha contado que comenzó a escribirla tras presenciar cómo una mujer embarazada era brutalmente golpeada por su marido delante de sus hijos y otros clientes de un café. Para construir la historia y plantear el problema de la violencia de género junto con algunas posibles soluciones, entrevistó a múltiples víctimas y a algunos maltratadores en proceso de curación.

'Aitor tiene dos mamás'

María José Mendieta

Editorial: Bellaterra

15,00 euros

La violencia verbal o física, el rechazo y la discriminación no son ninguna novedad en las aulas ni en los patios de las escuelas, pero ha sido necesaria la aparición de noticias sobre suicidios y denuncias de madres y padres para que aquello que antes se consideraba 'normal' se vea ahora como un problema que hay que resolver. Aitor, el protagonista del cuento, es un niño de 9 años víctima de esa violencia escolar, debido a que su familia es diferente de las demás. Él tiene dos madres. Es hijo de dos mujeres lesbianas, por tanto, y el libro habla de respeto, tolerancia pero también de homofobia y discriminación. Algunos de sus amigos, al enterarse, le rechazan, hasta el punto de que será necesario un cambio de vida y de domicilio para que Aitor y sus mamás encuentren de nuevo un buen lugar para ubicar su hogar, un lugar dónde hay muchas familias diferentes: monoparentales, con cuatro o un hijo, parejas del mismo sexo... La oportunidad la ofrece el traslado desde un pueblo a la ciudad, el camino inverso al que años atrás realizaron estas mujeres en el intento de proporcionarle a su hijo un ambiente sano para que creciera.

'Las chicas son guerreras'

Irene Cívico y Sergio Parra

Editorial: Montena

15,95 euros

El libro hace un repaso cronológico sobre 26 figuras femeninas que cambiaron el mundo. Desde Hipatia de Alejandría, a Ángela Ruiz Robles o Susan Sontag, la valiente Malala o Lady Gaga. Su denominador común es su actitud rebelde. Algunas son muy famosas y otras no han tenido la misma suerte, pero todas ellas han hecho cosas increíbles por las que se merecen estar en el Olimpo de los dioses, que debería ser también el Olimpo de las diosas. Está bellamente ilustrado. Un buen regalo para que los más jóvenes conozcan la otra parte de la historia que no se estudia en las aulas ni aparece en los libros de textos. Y que ellas aprendan, con el ejemplo de estas increíbles «chicas guerreras», que con valor y fuerza de voluntad pueden hacer realidad sus sueños y llegar tan lejos como se propongan. Tanto para el público infantil como juvenil.

'Cómo hacer una radio'

Radio Guerrilla

Editorial: Continta Me Tienes

6,00 euros

«Crear un programa de radio es una vía para empoderarse y contar lo que nos pasa y lo que nos interesa, para comunicarnos y ser más libres», rezan los autores, Radio Guerrilla, un nodo de trabajo vinculado a radios libres y comunitarias que ofrece talleres de herramientas digitales y organizativas. Software de grabación y difusión, conectores, adaptadores, presupuesto mínimo, producción, redacción… Con este libro habrá ocasión de conocer los recursos materiales y humanos que hacen falta.

'Valerosas 1. Mujeres que sólo hacen lo que ellas quieren'

Penélope Bagieu

Editorial: Dib Bucks

18,00 euros

Quince retratos de mujeres imparables que reinventaron su destino. Desde científicas, actrices o activistas, estas mujeres son valerosas, atrevidas, decididas y lucharon por conseguir sus sueños y salir adelante en sus respectivos periodos históricos. Muchas de ellas hicieron saltar por los aires los prejuicios sociales y demostraron que echarle valor y perseverancia no es cosa solo de hombres. Por ejemplo, Wu Zetian, emperatriz china que creó un esbozo del actual derecho laboral e instauró los méritos para poder acceder a cargos públicos; Margaret Hamilton, la actriz especializada en papeles del mal que hizo de su extraña belleza un referente en Hollywood; o Agnodice, ginecóloga griega que tuvo que vestirse de hombre para poder trabajar y conseguir que las mujeres pudieran ejercer la medicina en su país. En un principio, 'Valerosas' fue publicado on line en la página del periódico francés Le Monde. El tomo 2, cuya publicación está prevista, presentará otros quince impactantes retratos.

'Querida Ijeawele. Cómo educar en el feminismo'

Chimamanda Ngozi Adichie

Editorial: Literatura Random House

5,90 euros

«En lugar de enseñarle a tu hija a agradar, enséñale a ser sincera. Y amable. Y valiente. Anímala a decir lo que piensa, a decir lo que opina en realidad, a decir la verdad. [...] Dile que, si algo la incomoda, se queje, grite». El feminismo empieza en la educación. Con su voz cálida y directa, la escritora nigeriana afincada en Estados Unidos Chimamanda Ngozi Adichie dirige esta emotiva carta a una joven madre que acaba de dar a luz. En sus quince consejos, reivindica la formación de los hijos en la igualdad y el respeto, el amor por los orígenes y la cultura. Una invitación a rechazar estereotipos, a abrazar el fracaso y a luchar por una sociedad más justa. Una bella misiva con reflexiones tan honestas como necesarias que conquistará por igual a madres, padres, hijos e hijas.

'1, 2, 3, 4... historietas diversas. Guía sobre diversidad afectivo/sexual e identidades de género para adolescentes'

Susanna Martín Segarra y Nac Scratchs

Editorial: Bellaterra

5,00 euros

Recomendado a partir de doce años. La obra recuerda que en muchos países la opción sexual aún se castiga con prisión, tortura y pena de muerte y que «en nuestra sociedad muchas personas del colectivo LGTB -lesbianas, gays, transexuales y bisexuales- siguen marchándose de pueblos o de pequeñas ciudades para vivir en otras más grandes donde el anonimato les permite expresarse como realmente son». Escrito en forma de cómic, tiene 24 páginas.