«Nunca en mi vida imaginé que mi hijo iba a ponerme una mano encima»

«Al principio piensas que va a ser pasajero, que cambiará. Y vas dejando pasar el tiempo, y por lo general, las cosas no solo no cambian, sino que empeoran. Empiezo a ver que hay problemas cuando tiene reacciones totalmente desproporcionadas al hecho que las origina. Por una tontería hace una montaña y su forma de reaccionar es a base de gritos y portazos (...). Al principio son agresiones verbales, insultos e intentos de menospreciarte. Se mete con todo lo que tiene que ver con mi vida: mi trabajo, mis amistades... Es un intento constante de ridiculizarme. Y a las agresiones verbales les siguen las físicas». Quien relata este infierno familiar es una mujer, pero no una víctima de la violencia de género como pudiera responder esa confesión íntima y desgarradora, sino una madre sometida a la violencia ejercida por su hijo menor de edad. Igual que no se está preparado para la muerte de un hijo, la llamada violencia filioparental forma parte de ese pequeño porcentaje de situaciones 'antinaturales' que a ningún padre le debería tocar vivir. Pero sucede, y cada vez es una realidad más visible.

El peligro espera en casa. Padres, pero sobre todo madres, que sufren las vejaciones verbales y físicas de sus hijos. Las denuncias recibidas en la Fiscalía Superior del País Vasco han crecido un 10% en un año, de los 495 casos en 2014 a los 549 de 2015, los últimos datos publicados. Igual que ocurre con la violencia de género, los expertos señalan que la violencia de hijos a padres se ha vivido hasta hace poco tiempo de puertas para adentro, como una losa de la que no se hablaba y de la que, poco a poco, están empezando a emerger los casos. Los que terminan en una denuncia policial y pasan al juzgado son la excepción. De ahí que lo expertos hablen de que solo está saliendo a la superficie la punta del iceberg de un fenómeno que no solo afecta a Euskadi y el resto del Estado, sino que comparten todos los países occidentales. La información manejada por la Sociedad Española para el estudio de la Violencia Filio Parental, que ha celebrado recientemente un congreso en Bilbao, sostiene que entre un 7% y 10% de hogares podrían estar conviviendo con este infierno. En otro estudio presentado por este organismo, se señala que el 3,2% de los menores vascos agrede físicamente a sus progenitores y un 10,5% lo hace de manera verbal.

María no tiene un recuerdo «nítido» de cuándo ella y su hijo, que hoy tiene 13 años, acabaron atrapados en esa espiral de la que están intentando salir gracias a la terapia psicológica y familiar. «Siempre le ha costado aceptar normas y ha reaccionado mal cuando le ponías límites. Hasta una edad lo puedes tener controlado, pero llega una etapa, sobre los 12 años o así, que te puede y en vez de una relación madre-hijo, se convierte en una relación de igual a igual. Y ese es el error», narra esta irunesa que ha querido preservar su anonimato.

Su hijo es un chico sano, sin problemas de alcohol ni drogas, «académicamente brillante», que no había dado señales de un comportamiento conflictivo más allá de ser una persona «que siempre ha tenido que tener la última palabra, que te exige lo humano y lo divino, que depende mucho de mí», lo describe su madre. Las características encajan con el perfil que describen los expertos, lejos del cliché que los asocia a hogares marginales: los casos ocurren en familias normalizadas, en general de nivel económico medio-alto.

Un buen día, en esa etapa de la preadolescencia, empiezan las contestaciones subidas de tono y los insultos. «Al principio, el arrepentimiento viene casi al mismo tiempo que el insulto y, muy poco a poco, cuando él ve que es una situación que no puede controlar, va poniendo justificaciones y excusas. Te puede llegar a razonar por qué te insulta o te pega. Pegar e insultar son hechos violentos pero en el día a día se suceden otros comportamientos negativos. Cuando estás durante días pidiendo que estudie para un examen y él no hace nada y el día anterior por la noche a última hora te exige que 'estudiemos juntos' y le dices que ya no, que ya es tarde, ese 'no' puede ser fatal. Porque puede desencadenar insultos, gritos, chantajes emocionales o amenazas en que te va a romper el ordenador o cualquier otra cosa, simplemente porque te niegas a sucumbir a sus exigencias».

Y esa incomprensible escalada de violencia cruza un buen día otra línea roja: «Nunca en mi vida me imaginé que me pudiera poner una mano encima. Pero desde que lo hizo por primera vez, ya no ha habido vuelta atrás. Y en eso estamos ahora, tratando de corregir», relata en el texto que escribe para desnudar su historia desde el anonimato. «El primero que sufre es mi hijo -continúa-. Tiene plena conciencia de todo: se arrepiente, pero al rato se olvida y cuando se frustra por algo le da igual gritar, romper lo primero que se encuentra por el camino o darte un tortazo. Y lo peor (o lo mejor) es que los motivos de discusión son por tonterías. No son problemas graves en sí mismos: hacer deberes, dejar de jugar a la 'play,' dejar el móvil... Problemas que tienen todos los preadolescentes pero que mi hijo no sabe resolverlos y reacciona de manera agresiva».

No tuvo que pasar demasiado tiempo para que esta mujer encarase su realidad. «Nunca he justificado ningún insulto ni ninguna agresión física de mi hijo. Muchas veces tendemos a justificar comportamientos negativos de nuestros hijos, disfrazándolos. Pero yo siempre lo he tenido claro. Lo que hace y dice está mal. Y lo vivo como una agresión». Con el dolor sobrehumano de seguir queriendo a ese agresor, que es su hijo.

Los sentimientos de «vergüenza y fracaso» ensombrecieron aún más ese hogar. «Contar que tu hijo te insulta y te pega no es nada fácil, aunque siempre hay un pequeño círculo con el que lo compartes». El manto de silencio suele tapar estas realidades. Ella tardó en pedir ayuda, como les ocurre a muchos padres en su misma situación. «Al principio sí que piensas que lo puedes resolver sola, no te crees que esto te esté pasando a ti. Te metes en internet y lees de todo e intentas aplicarlo, pero no funciona. Para cuando decido pedir ayuda, es porque ya estoy muy desesperada y yo no puedo más. Yo tardé en tomar la decisión porque soy extremadamente exigente conmigo misma y lo viví como un fracaso personal. Luego te das cuenta que por el bien de tu hijo es necesario revertir la situación. Creo que normalmente se pide ayuda tarde. Aunque ahora me doy cuenta que hubiera sido peor si aún no la hubiera pedido y con 17 años mi hijo siguiera igual».

Igual que no hubo un antecedente que hizo presagiar ese drama familiar, tampoco hubo un 'hasta aquí': «Son un cúmulo de muchas situaciones anormales. Es un día y otro y otro, apenas hay descanso y cuando entras en esta espiral, de repente un día levantas el teléfono y pides ayuda». Tras un intento con otros profesionales, recaló en la asociación Gaztedi, especializada en la atención de menores conflictivos. Ahora se encuentran los dos «en una carrera de fondo» para resituar en los términos correctos, fuera de cualquier atisbo de violencia, la relación entre madre e hijo.

Esa reeducación incumbe a las dos partes. «Yo he tenido que cambiar muchas cosas y a mí también me han tenido que reeducar. Se necesita mucha paciencia y autocontrol que no es nada fácil en situaciones de conflicto. Tengo que hablar mucho con mi hijo. Siempre digo que si le digo cien cosas y se queda con cuatro, algo he conseguido. La parte positiva es que acude a las terapias muy contento, le gusta ir y esto ya es un triunfo, porque se podía negar y el problema sería mayor. Tiene días buenos y otros muy malos. Lo que hay que conseguir es que los días buenos vayan ganando a los malos. Porque eso será señal de que está aprendiendo a gestionar bien sus emociones».